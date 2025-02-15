Tuyển Nhân viên Telesale CÔNG TY TNHH NGỌC TUẤN làm việc tại Bình Định thu nhập 9 - 20 Triệu

Mức lương 9 - 20 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 5 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Bình Định: Lương cơ bản + hoa hồng hấp dẫn, thu nhập không giới hạn theo năng lực. Môi trường làm việc năng động, chuyên nghiệp. Được đào tạo về sản phẩm và kỹ năng telesale. Cơ hội thăng tiến lên các vị trí cao hơn trong công ty., Huyện Phù Mỹ

Mô Tả Công Việc Nhân viên Telesale Với Mức Lương 9 - 20 Triệu

Tìm kiếm khách hàng trên các nền tảng Facebook, Zalo....

Gọi điện tư vấn và giới thiệu sản phẩm bánh tráng đến khách hàng tiềm năng.

Chăm sóc khách hàng cũ, duy trì mối quan hệ và phát triển khách hàng mới.

Giải đáp thắc mắc của khách hàng, hỗ trợ đặt hàng và xử lý đơn hàng.

Báo cáo kết quả làm việc và đóng góp ý tưởng để cải thiện hiệu quả bán hàng.

Với Mức Lương 9 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Nam/Nữ từ 20 - 35 tuổi, có giọng nói rõ ràng, dễ nghe.

Kinh nghiệm từ 6 tháng trở lên trong lĩnh vực telesale/bán hàng là lợi thế.

Có kỹ năng giao tiếp, thuyết phục và xử lý tình huống tốt.

Chăm chỉ, kiên trì, có tinh thần cầu tiến.

Tại CÔNG TY TNHH NGỌC TUẤN Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập khi đạt 100% KPI: 9 - 20 triệu VND

Lương cứng: 5 - 15 triệu VND

Lương cứng không phụ thuộc doanh số

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH NGỌC TUẤN

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.