Tuyển Kinh doanh thực phẩm CÔNG TY TNHH Y DƯỢC 3T làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 12 Triệu

CÔNG TY TNHH Y DƯỢC 3T
Ngày đăng tuyển: 22/10/2024
Hạn nộp hồ sơ: 17/03/2025
CÔNG TY TNHH Y DƯỢC 3T

Kinh doanh thực phẩm

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kinh doanh thực phẩm Tại CÔNG TY TNHH Y DƯỢC 3T

Mức lương
10 - 12 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Số 15, ngõ 71 Hoàng Văn Thái, Khương Trung, Thanh Xuân, Quận Thanh Xuân

Mô Tả Công Việc Kinh doanh thực phẩm Với Mức Lương 10 - 12 Triệu

  • Nhận database khách hàng có sẵn, gọi điện cho khách hàng để tư vấn giới thiệu sản phẩm/dịch vụ của Công ty (Sale không cần tự tìm kiếm khách hàng, data công ty cung cấp, đổ về liên tục);
  • Giới thiệu sản phẩm/ dịch vụ của công ty, tư vấn theo nhu cầu khách hàng;
  • Chốt đơn, theo dõi khách hàng, hỗ trợ chăm sóc khách hàng sau khi sử dụng sản phẩm/ dịch vụ của công ty;

Với Mức Lương 10 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

  • Không yêu cầu kinh nghiệm, có kinh nghiệm sẽ được ưu tiên
  • Có khả năng nói lưu loát, trung thực, trách nhiệm và chăm chỉ.
  • Có tham vọng, khao khát phát triển bản thân.

Tại CÔNG TY TNHH Y DƯỢC 3T Thì Được Hưởng Những Gì

  • Thu nhập: 10-12tr (lương cứng 6-8tr theo năng lực+ Thưởng theo kết quả công việc (KPI) + các khoản thưởng khác theo chương trình bán hàng của Công ty)
  • Được hưởng đầy đủ chính sách của công ty dành cho nhân viên như thưởng lễ, thưởng tết, được tham gia đầy đủ Bảo hiểm theo quy định của nhà nước,..
  • Được đào tạo về khả năng tư duy và quản trị công việc;
  • Được xem xét đánh giá tăng lương theo KPIs, xét duyệt tăng lương theo vị trí quản lý hoặc theo chuyên môn và kết quả công việc.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH Y DƯỢC 3T

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH Y DƯỢC 3T

CÔNG TY TNHH Y DƯỢC 3T

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm:

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

