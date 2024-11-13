Tuyển Thiết kế và Kiến trúc CÔNG TY CỔ PHẦN DELICATE DECOR VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 25 Triệu

Tuyển Thiết kế và Kiến trúc CÔNG TY CỔ PHẦN DELICATE DECOR VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 25 Triệu

CÔNG TY CỔ PHẦN DELICATE DECOR VIỆT NAM
Ngày đăng tuyển: 13/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 13/11/2024
CÔNG TY CỔ PHẦN DELICATE DECOR VIỆT NAM

Thiết kế và Kiến trúc

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Thiết kế và Kiến trúc Tại CÔNG TY CỔ PHẦN DELICATE DECOR VIỆT NAM

Mức lương
12 - 25 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
3 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Đường số 7, Vạn Phúc, phường Hiệp Bình Phước, thành phố Thủ Đức, Thủ Đức

Mô Tả Công Việc Thiết kế và Kiến trúc Với Mức Lương 12 - 25 Triệu

Làm việc trực tiếp với trưởng nhóm thiết kế và nhận công việc theo sự phân công nhân sự trong team
Sắp xếp kế hoạch công việc & phản hồi với Trưởng nhóm phụ trách trực tiếp
Lên ý tưởng và triển khai dự án
Trao đổi và gặp gỡ trực tiếp/hoặc gọi điện thoại/meet online với khách hàng khai thác đề bài và trình duyệt phương án
Báo cáo kết quả công việc, tiến trình dự án cho trưởng nhóm
Điều tiết và phối hợp với bộ phận báo giá để lên khái toán công trình, phục vụ chốt thi công
Chịu trách nhiệm về hiệu quả của dự án triển khai trực tiếp.

Với Mức Lương 12 - 25 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Ưu tiên tốt nghiệp Đại Học Kiến Trúc, ĐH Xây Dựng hoặc các trường có liên quan
Có định hướng làm việc lâu dài, đam mê, nhiệt huyết và có trách nhiệm cao trong công việc
Sử dụng thành thạo các phần mềm liên quan đến công việc ( Autocad , 3Dmax ,photoshop ..)
Ưu tiên ứng viên đã từng làm về mảng F&B, nhà hàng, quán cf, biệt thự, chung cư cao cấp
Kinh nghiệm : trên 3 năm

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN DELICATE DECOR VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương: Từ 13.000.000 – 25.000.000đ/tháng lương cứng + % dự án ( Tổng thu nhập lên đến 30.000.000đ/tháng)
Làm việc trong môi trường năng động, giàu sức sáng tạo và cảm hứng
Nhiều cơ hội thăng tiến
Được đào tạo, nâng cao nghiệp vụ thường xuyên.
Được xét tăng lương hàng năm theo năng lực làm việc.
Được đóng BHXH, BHYT, BHTN.
Thưởng tháng lương 13, thưởng doanh thu năm, thưởng lễ tết, du lịch hàng năm theo chính sách công ty.
Thời gian làm việc: Từ T2-T7; T7 nghỉ cách tuần (Sáng: 8h00-12h; chiều: 13h30-17h30).

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN DELICATE DECOR VIỆT NAM

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN DELICATE DECOR VIỆT NAM

CÔNG TY CỔ PHẦN DELICATE DECOR VIỆT NAM

Quy mô: 10 - 24 Nhân viên
Địa điểm: Tầng 6, ,47 Trần Thái Tông, Dịch Vọng, Cầu Giấy.

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

