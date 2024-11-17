Tuyển Graphic Design/Illustration/Animation CÔNG TY TNHH HẢI NAM làm việc tại Bình Thuận thu nhập 7 - 10 Triệu

Tuyển Graphic Design/Illustration/Animation CÔNG TY TNHH HẢI NAM làm việc tại Bình Thuận thu nhập 7 - 10 Triệu

CÔNG TY TNHH HẢI NAM
Ngày đăng tuyển: 17/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 31/12/2024
CÔNG TY TNHH HẢI NAM

Graphic Design/Illustration/Animation

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Graphic Design/Illustration/Animation Tại CÔNG TY TNHH HẢI NAM

Mức lương
7 - 10 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nam
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Bình Thuận: 27 Nguyễn Thông, Phú Hài, Phan Thiết

Mô Tả Công Việc Graphic Design/Illustration/Animation Với Mức Lương 7 - 10 Triệu

- Trực tiếp chụp hình, quay và edit clip quảng bá online, ofline các sản phẩm và sự kiện của công ty.
- Trực tiếp đưa ra các ý tưởng thiết kế phù hợp với xu hướng hiện tại.
- Thiết kế banner, hình ảnh cho các bài post, sự kiện, chiến dịch truyền thông liên quan đến văn hóa doanh nghiệp, sản phẩm và công ty trên các kênh digital marketing như: Facebook, Website.
- Thiết kế bao bì sản phẩm hoặc các ấn phẩm quảng cáo, in ấn như: Poster, brochure, standee, billboard...
- Quản lý các kênh truyền thông, tuyển dụng của công ty: website, fanpage, kênh thông tin nội bộ,...
- Phối hợp các phòng ban chuyên trách lên ý tưởng, dự trù kinh phí và tổ chức các sự kiện nội bộ: Các ngày lễ, các hội chơi, đi du lịch, nghỉ mát, các trò chơi Team-Building, Tất niên hàng năm... Giúp gắn kết từng cá nhân trong doanh nghiệp với nhau.
Thực hiện một số công việc khác theo yêu cầu của cấp Quản lý.

Với Mức Lương 7 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp Cao đẳng hoặc Đại học chuyên ngành Thiết kế; Truyền thông; Quan hệ công chúng; Marketing hoặc các chuyên ngành có liên quan.
- Sử dụng tốt các phần mềm thiết kế: Adobe AIustrator, Photoshop và các thiết bị máy ảnh, quay,...
- Có kinh nghiệm vị trí tương đương và mạnh về thiết kế bao bì, social media.
- Ưu tiên ứng viên từng làm trong ngành thực phẩm.
- Tư duy thẩm mỹ và tư duy sáng tạo tốt.
- Năng động, nhiệt tình, kiên trì, chịu khó.

Tại CÔNG TY TNHH HẢI NAM Thì Được Hưởng Những Gì

Lương thương lượng theo năng lực.
Lương thưởng tháng 13: Thưởng 2 tháng thu nhập (tùy theo tình hình kinh doanh của công ty từng năm)
Thưởng lễ, Tết, nhân viên xuất sắc.
Được hưởng chế độ BHYT, BHXH, BHTN theo quy định
Cung cấp laptop và các thiết bị cần thiết cho công việc.
Ăn trưa tại công ty với thực đơn đa dạng, tráng miệng phong phú.
Hưởng đầy đủ chế độ Công ty và công đoàn: Mừng Sinh nhật; Quà Tết; Thưởng các dịp Lễ: 8/3, 30/4, 2/9; Du lịch; Teambuilding; Tiệc Tất Niên; Thăm ốm; Viếng tang; Mừng cưới, v.v
Các chế độ phúc lợi khác

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH HẢI NAM

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH HẢI NAM

CÔNG TY TNHH HẢI NAM

Quy mô: Trên 1000 Nhân viên
Địa điểm: 27 Nguyễn Thông, Phú Hài, Phan Thiết, Bình Thuận.

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

