Tuyển Thợ cơ khí Công ty TNHH Kỹ Thuật Công Nghệ HNT làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 15 Triệu

Công ty TNHH Kỹ Thuật Công Nghệ HNT
Ngày đăng tuyển: 21/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 20/12/2024
Công ty TNHH Kỹ Thuật Công Nghệ HNT

Thợ cơ khí

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Thợ cơ khí Tại Công ty TNHH Kỹ Thuật Công Nghệ HNT

Mức lương
9 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Số 8, Công ty HNT, Thôn Nhuệ, Xã Đức Thượng, Huyện Hoài Đức, Hà Nội, Hoài Đức

Mô Tả Công Việc Thợ cơ khí Với Mức Lương 9 - 15 Triệu

Khảo sát lấy thông tin khách hàng các dự án: Jig, băng tải, giá kệ, bàn thao tác, kim loại tấm...
Thiết kế bản vẽ 3D, báo giá, chế tạo, bóc tách bản vẽ 2D các dự án được cấp trên phân công
Lập danh sách thiết bị tiêu chuẩn, gia công cho dự án mình đảm nhiệm
Tham gia các cuộc họp ý tưởng, các dự án mình tham gia
Báo cáo công việc hằng ngày cho nhóm trưởng và các vấn đề không phù hợp nếu có
Các công việc khác được giao từ cấp trên

Với Mức Lương 9 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Cao Đẳng/Đại học
Sử dụng thành thạo phần mềm thiết kế 2D Autocad, 3D Solidworks
Sử dụng thành thạo tin học văn phòng
Có kinh nghiệm sản xuất từ 1 năm trở lên trong lĩnh vực tương đương
Có khả năng đi công tác theo các dự án đảm nhiệm
Trao đổi cụ thể khi phỏng vấn.

Tại Công ty TNHH Kỹ Thuật Công Nghệ HNT Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương: 9.000.000 – 15.000.000 (Thỏa thuận theo năng lực) + ăn trưa tại công ty + chuyên cần
- Tăng ca nhân hệ số
- Được đóng bảo hiểm xã hội theo chính sách pháp luật
- Chế độ tăng lương 1 năm/lần
- Thưởng lễ, tết, sinh nhật, thưởng hiệu quả công việc, thưởng nóng...
- Thưởng tháng lương thứ 13. Du lịch, nghỉ mát hàng năm và tham gia vào các hoạt động ngoại khóa của công ty
- Công ty có hỗ trợ thiết bị làm việc

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Kỹ Thuật Công Nghệ HNT

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty TNHH Kỹ Thuật Công Nghệ HNT

Công ty TNHH Kỹ Thuật Công Nghệ HNT

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Số 9, Ngõ 4, Đường Quang Trung, Phường Quang Trung, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

