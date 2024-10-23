Tuyển Nhân viên thủ kho Công ty cổ phần Gạch ốp lát Hòa Bình Minh làm việc tại Hà Nam thu nhập 8 - 10 Triệu

Mức lương 8 - 10 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nam: Khu công nghiệp Đồng Văn 1, Duy Tiên

Mô Tả Công Việc Nhân viên thủ kho Với Mức Lương 8 - 10 Triệu

-Lập kế hoạch xuất nhập hàng, tồn kho

-Xuất nhập hàng hoá gạch ốp lát

-Cập nhập thẻ kho

-Tổng hợp dữ liệu hàng hóa

-Kiểm kê kho theo định kỳ quy định

-Sắp xếp vệ sinh kho

-Tuân thủ quy định xuất nhập hàng hoá theo quy định

-Có kinh nghiệm và bằng lái xe nâng

Sức khoẻ tốt, nhiệt tình, trung thực, trách nhiệm Làm việc gắn bó lâu dài Chịu được áp lực công việc Giới tính: Nam

Tại Công ty cổ phần Gạch ốp lát Hòa Bình Minh Thì Được Hưởng Những Gì

Tham gia BHXH, BHYT, BHTN đầy đủ Mức lương từ 8 - 10 triệu Tham gia các chương trình du lịch nghỉ mát của Công ty theo quy định Chế độ chính sách lương thưởng hàng năm

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty cổ phần Gạch ốp lát Hòa Bình Minh

