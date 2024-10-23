Tuyển Nhân viên thủ kho Công ty cổ phần Gạch ốp lát Hòa Bình Minh làm việc tại Hà Nam thu nhập 8 - 10 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên thủ kho Tại Công ty cổ phần Gạch ốp lát Hòa Bình Minh
Mức lương
8 - 10 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nam
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hà Nam: Khu công nghiệp Đồng Văn 1, Duy Tiên
Mô Tả Công Việc Nhân viên thủ kho Với Mức Lương 8 - 10 Triệu
-Lập kế hoạch xuất nhập hàng, tồn kho
-Xuất nhập hàng hoá gạch ốp lát
-Cập nhập thẻ kho
-Tổng hợp dữ liệu hàng hóa
-Kiểm kê kho theo định kỳ quy định
-Sắp xếp vệ sinh kho
-Tuân thủ quy định xuất nhập hàng hoá theo quy định
-Có kinh nghiệm và bằng lái xe nâng
Với Mức Lương 8 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Sức khoẻ tốt, nhiệt tình, trung thực, trách nhiệm Làm việc gắn bó lâu dài Chịu được áp lực công việc Giới tính: Nam
Tại Công ty cổ phần Gạch ốp lát Hòa Bình Minh Thì Được Hưởng Những Gì
Tham gia BHXH, BHYT, BHTN đầy đủ Mức lương từ 8 - 10 triệu Tham gia các chương trình du lịch nghỉ mát của Công ty theo quy định Chế độ chính sách lương thưởng hàng năm
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty cổ phần Gạch ốp lát Hòa Bình Minh
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
