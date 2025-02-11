Tuyển Nhân viên thủ kho SUN WORLD HOLDING làm việc tại Hà Nam thu nhập Thỏa thuận

SUN WORLD HOLDING
Ngày đăng tuyển: 11/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 14/03/2025
SUN WORLD HOLDING

Nhân viên thủ kho

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên thủ kho Tại SUN WORLD HOLDING

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nam: TP Phủ Lý

Mô Tả Công Việc Nhân viên thủ kho Với Mức Lương Thỏa thuận

Kiểm tra các chứng từ yêu cầu nhập/xuất hàng theo đúng quy định;
Theo dõi số lượng tồn kho tối thiểu hàng ngày, thực hiện làm các báo cáo xuất nhập tồn;
Ghi phiếu nhập và xuất kho, xuất hàng theo đúng phiếu xuất của kế toán và tuân thủ đúng quy trình xuất hàng hóa;
Tiến hành kiểm kê định kỳ toàn bộ hàng hóa;
Sắp xếp và bảo quản hàng hóa trong kho.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp bằng Đại học/Cao đẳng trở lên;
Tối thiểu 01 năm kinh nghiệm tại vị trí quản lý hàng hóa xuất-nhập, quản lý kho, thủ kho hoặc các vị trí tương đương;
Am hiểu công việc quản lý kho vật tư, hàng hóa. Hiểu rõ về quy cách sản phẩm, quy trình xuất nhập tồn kho;
Sử dụng thành thạo Word, Excel và các phần mềm quản lý kho;
Tinh thần trách nhiệm cao, trung thực, tỉ mỉ và cẩn thận trong công việc.

Tại SUN WORLD HOLDING Thì Được Hưởng Những Gì

Sun World là Tập đoàn vui chơi giải trí hàng đầu Việt Nam với môi trường vô cùng năng động, chuyên nghiệp và phát triển không ngừng với nhiều cơ hội phát triển nghề nghiệp. Đến với Sun World, người lao động sẽ được hưởng những quyền lợi như:
Hưởng mức lương hấp dẫn kèm theo hỗ trợ, phụ cấp ăn ca,...;
Có lương tháng 13 và thưởng cuối năm theo thành tích công việc;
Thưởng hiệu quả kinh doanh hàng tháng;
Tham gia bảo hiểm đầy đủ theo quy định và quyền lợi bảo hiểm sức khỏe Suncare;
Được ưu đãi đặc biệt khi sử dụng dịch vụ tại các Khu vui chơi, giải trí cho bản thân và gia đình theo chế độ dành cho CBNV;
Được đào tạo nâng cao nghiệp vụ liên tục;
Có chính sách “An cư lạc nghiệp” - cấp căn hộ thương mại (100% giá trị) đối với cán bộ nhân viên có thâm niên.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại SUN WORLD HOLDING

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

SUN WORLD HOLDING

SUN WORLD HOLDING

Quy mô: Trên 1000 Nhân viên
Địa điểm: 36 - 38 Bạch Đằng, Phường Thạch Thang, Quận Hải Châu, Thành phố Đà Nẵng, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

