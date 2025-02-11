Tuyển Nhân viên thủ kho SUN WORLD HOLDING làm việc tại Hà Nam thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nam: TP Phủ Lý

Kiểm tra các chứng từ yêu cầu nhập/xuất hàng theo đúng quy định;

Kiểm tra các chứng từ yêu cầu nhập/xuất hàng theo đúng quy định;

Theo dõi số lượng tồn kho tối thiểu hàng ngày, thực hiện làm các báo cáo xuất nhập tồn;

Ghi phiếu nhập và xuất kho, xuất hàng theo đúng phiếu xuất của kế toán và tuân thủ đúng quy trình xuất hàng hóa;

Tiến hành kiểm kê định kỳ toàn bộ hàng hóa;

Sắp xếp và bảo quản hàng hóa trong kho.

Tốt nghiệp bằng Đại học/Cao đẳng trở lên;

Tốt nghiệp bằng Đại học/Cao đẳng trở lên;

Tối thiểu 01 năm kinh nghiệm tại vị trí quản lý hàng hóa xuất-nhập, quản lý kho, thủ kho hoặc các vị trí tương đương;

Am hiểu công việc quản lý kho vật tư, hàng hóa. Hiểu rõ về quy cách sản phẩm, quy trình xuất nhập tồn kho;

Sử dụng thành thạo Word, Excel và các phần mềm quản lý kho;

Tinh thần trách nhiệm cao, trung thực, tỉ mỉ và cẩn thận trong công việc.

Tại SUN WORLD HOLDING Thì Được Hưởng Những Gì

Sun World là Tập đoàn vui chơi giải trí hàng đầu Việt Nam với môi trường vô cùng năng động, chuyên nghiệp và phát triển không ngừng với nhiều cơ hội phát triển nghề nghiệp. Đến với Sun World, người lao động sẽ được hưởng những quyền lợi như:

Hưởng mức lương hấp dẫn kèm theo hỗ trợ, phụ cấp ăn ca,...;

Có lương tháng 13 và thưởng cuối năm theo thành tích công việc;

Thưởng hiệu quả kinh doanh hàng tháng;

Tham gia bảo hiểm đầy đủ theo quy định và quyền lợi bảo hiểm sức khỏe Suncare;

Được ưu đãi đặc biệt khi sử dụng dịch vụ tại các Khu vui chơi, giải trí cho bản thân và gia đình theo chế độ dành cho CBNV;

Được đào tạo nâng cao nghiệp vụ liên tục;

Có chính sách “An cư lạc nghiệp” - cấp căn hộ thương mại (100% giá trị) đối với cán bộ nhân viên có thâm niên.

