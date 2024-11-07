Tuyển Thu mua/Mua hàng CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT ĐIỆN XÂY DỰNG FENG JIANG (VIỆT NAM) làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 17 Triệu

Mức lương 10 - 17 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 5 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 302 Cầu Giấy, Dịch Vọng, Hà Nội, Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Thu mua/Mua hàng Với Mức Lương 10 - 17 Triệu

1.Tìm kiếm nhà cung cấp, hỏi giá, đàm phán và thu mua theo yêu cầu của công trình

2.Quản lý, đánh giá, cập nhật thông tin nhà cung cấp; đảm bảo thu mua hàng hóa đúng với quy cách yêu cầu

3.Các công việc khác theo sự phân công của Lãnh đạo công ty

Với Mức Lương 10 - 17 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

1.Thành thạo tin học văn phòng: excel, word, pp...

2.Trình độ ngoại ngữ: tiếng Trung 4 kĩ năng

3. có thể đi công tác

4. Kinh nghiệm thu mua ít nhất 1 năm

Tại CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT ĐIỆN XÂY DỰNG FENG JIANG (VIỆT NAM) Thì Được Hưởng Những Gì

Tham gia đầy đủ bảo hiểm xã hội, bhyt, bảo hiểm tai nạn lao động

Lương tháng 13, thưởng.

Hỗ trợ tiền ăn, công tác phí (nếu đi công tác)

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT ĐIỆN XÂY DỰNG FENG JIANG (VIỆT NAM)

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.