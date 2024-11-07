Tuyển Thu mua/Mua hàng CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT ĐIỆN XÂY DỰNG FENG JIANG (VIỆT NAM) làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 17 Triệu

CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT ĐIỆN XÂY DỰNG FENG JIANG (VIỆT NAM)
Ngày đăng tuyển: 07/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 04/12/2024
CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT ĐIỆN XÂY DỰNG FENG JIANG (VIỆT NAM)

Thu mua/Mua hàng

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Thu mua/Mua hàng Tại CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT ĐIỆN XÂY DỰNG FENG JIANG (VIỆT NAM)

Mức lương
10 - 17 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
5 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: 302 Cầu Giấy, Dịch Vọng, Hà Nội, Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Thu mua/Mua hàng Với Mức Lương 10 - 17 Triệu

1.Tìm kiếm nhà cung cấp, hỏi giá, đàm phán và thu mua theo yêu cầu của công trình
2.Quản lý, đánh giá, cập nhật thông tin nhà cung cấp; đảm bảo thu mua hàng hóa đúng với quy cách yêu cầu
3.Các công việc khác theo sự phân công của Lãnh đạo công ty

Với Mức Lương 10 - 17 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

1.Thành thạo tin học văn phòng: excel, word, pp...
2.Trình độ ngoại ngữ: tiếng Trung 4 kĩ năng
3. có thể đi công tác
4. Kinh nghiệm thu mua ít nhất 1 năm

Tại CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT ĐIỆN XÂY DỰNG FENG JIANG (VIỆT NAM) Thì Được Hưởng Những Gì

Tham gia đầy đủ bảo hiểm xã hội, bhyt, bảo hiểm tai nạn lao động
Lương tháng 13, thưởng.
Hỗ trợ tiền ăn, công tác phí (nếu đi công tác)

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT ĐIỆN XÂY DỰNG FENG JIANG (VIỆT NAM)

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT ĐIỆN XÂY DỰNG FENG JIANG (VIỆT NAM)

CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT ĐIỆN XÂY DỰNG FENG JIANG (VIỆT NAM)

Quy mô: 10 - 24 Nhân viên
Địa điểm: Tầng 12, Tòa nhà Licogi 13, Số 164 Khuất Duy Tiến, Phường Nhân Chính, Quận Thanh Xuân, Thành Phố Hà Nội, Việt Nam

