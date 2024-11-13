Tuyển Sales Bán lẻ/Dịch vụ tiêu dùng Công ty TNHH thương mại K&K Toàn Cầu làm việc tại Hà Nội thu nhập 6 - 8 Triệu

Công ty TNHH thương mại K&K Toàn Cầu
Ngày đăng tuyển: 13/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 31/12/2024
Sales Bán lẻ/Dịch vụ tiêu dùng

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Sales Bán lẻ/Dịch vụ tiêu dùng Tại Công ty TNHH thương mại K&K Toàn Cầu

Mức lương
6 - 8 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
10 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Cầu Giấy ...và 6 địa điểm khác

Mô Tả Công Việc Sales Bán lẻ/Dịch vụ tiêu dùng Với Mức Lương 6 - 8 Triệu

- Thanh toán tính tiền cho khách, đảm bảo chính xác, tiếp nhận xử lý, vệ sinh CH và hỗ trợ các công việc bán hàng tại CH...
- Sắp xếp hàng hóa, tư vấn bán hàng cho khác, kiểm Date, tồn kho, vệ sinh cửa hàng và hỗ trợ các công việc thu ngân khi cần...
- Các công việc khác theo sự phân công của quản lý.

Với Mức Lương 6 - 8 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Làm việc theo ca luân phiên linh hoạt, ca sáng 7h-16h, ca chiều 16h-24h, 1 tuần nghỉ 1 buổi.

Tại Công ty TNHH thương mại K&K Toàn Cầu Thì Được Hưởng Những Gì

- Được tham gia bảo hiểm ngay khi hết thử việc
- Được hỗ trợ ăn tối
- Có trợ cấp công việc tùy từng vị trí
- Xét tăng lương hàng năm
- Thưởng lớn vào các dịp Lễ, Tết
- Hưởng 12 ngày phép/ năm.
- Được hưởng đầy đủ các chế độ Công đoàn khác như: Hiếu, hỷ, ốm đau, thai sản...
- Môi trường làm việc năng động, chuyên nghiệp, nhiều cơ hội thăng tiến.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH thương mại K&K Toàn Cầu

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Quy mô: 500 - 1000 Nhân viên
Địa điểm: Lô CN4, KCN Phú Nghĩa, xã Phú Nghĩa , huyện Chương Mỹ , Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

