Tuyển Hành chính CÔNG TY THỰC PHẨM SẠCH BIGGREEN VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 75 - 9 Triệu

CÔNG TY THỰC PHẨM SẠCH BIGGREEN VIỆT NAM
Ngày đăng tuyển: 17/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 17/12/2024
CÔNG TY THỰC PHẨM SẠCH BIGGREEN VIỆT NAM

Hành chính

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Hành chính Tại CÔNG TY THỰC PHẨM SẠCH BIGGREEN VIỆT NAM

Mức lương
75 - 9 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
10 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: HH1B Linh Đàm, Hoàng Mai ...và 2 địa điểm khác

Mô Tả Công Việc Hành chính Với Mức Lương 75 - 9 Triệu

Bán hàng, giới thiệu sản phẩm của công ty
Thu ngân và thanh toán hàng hóa
Báo cáo doanh thu cửa hàng
Thực hiện một số công việc khác theo yêu cầu của quản lý

Với Mức Lương 75 - 9 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Yêu cầu: nam/nữ, không có kinh nghiệm sẽ được đào tạo
Ưu tiên có kinh nghiệm làm việc ở vị trí thu ngân hoặc bán hàng.
Khả năng xử lý các giao dịch chính xác và có trách nhiệm.
Kỹ năng máy tính cơ bản.
Chịu khó, nhanh nhẹn trong công việc, hỗ trợ và làm việc cùng đồng nghiệp khác trong môi trường nhịp độ nhanh để cung cấp dịch vụ tốt nhất.
Có sự tỉ mỉ, cẩn thận.
Thái độ lịch sự, nhã nhặn với khách hàng khi giải quyết khiếu nại.

Tại CÔNG TY THỰC PHẨM SẠCH BIGGREEN VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

Ca luân phiên sáng chiều trong tuần do quản lý sắp xếp hoặc trao đổi với quản lý, 1 tuần nghỉ 1 ngày
Hưởng các chế độ BHXH, BHYT, BHTN theo quy định của Nhà nước.
Nhận thưởng, nghỉ vào các ngày Lễ, Tết.
Tham gia các hoạt động chung của công ty.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY THỰC PHẨM SẠCH BIGGREEN VIỆT NAM

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY THỰC PHẨM SẠCH BIGGREEN VIỆT NAM

CÔNG TY THỰC PHẨM SẠCH BIGGREEN VIỆT NAM

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Số 115 Hoàng Văn Thái, Phường Khương Trung, Quận Thanh Xuân, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

