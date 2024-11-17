Tuyển Hành chính CÔNG TY THỰC PHẨM SẠCH BIGGREEN VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 75 - 9 Triệu

Mức lương 75 - 9 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 10 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: HH1B Linh Đàm, Hoàng Mai ...và 2 địa điểm khác

Mô Tả Công Việc Hành chính

Bán hàng, giới thiệu sản phẩm của công ty

Thu ngân và thanh toán hàng hóa

Báo cáo doanh thu cửa hàng

Thực hiện một số công việc khác theo yêu cầu của quản lý

Yêu Cầu Công Việc

Yêu cầu: nam/nữ, không có kinh nghiệm sẽ được đào tạo

Ưu tiên có kinh nghiệm làm việc ở vị trí thu ngân hoặc bán hàng.

Khả năng xử lý các giao dịch chính xác và có trách nhiệm.

Kỹ năng máy tính cơ bản.

Chịu khó, nhanh nhẹn trong công việc, hỗ trợ và làm việc cùng đồng nghiệp khác trong môi trường nhịp độ nhanh để cung cấp dịch vụ tốt nhất.

Có sự tỉ mỉ, cẩn thận.

Thái độ lịch sự, nhã nhặn với khách hàng khi giải quyết khiếu nại.

Tại CÔNG TY THỰC PHẨM SẠCH BIGGREEN VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

Ca luân phiên sáng chiều trong tuần do quản lý sắp xếp hoặc trao đổi với quản lý, 1 tuần nghỉ 1 ngày

Hưởng các chế độ BHXH, BHYT, BHTN theo quy định của Nhà nước.

Nhận thưởng, nghỉ vào các ngày Lễ, Tết.

Tham gia các hoạt động chung của công ty.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY THỰC PHẨM SẠCH BIGGREEN VIỆT NAM

