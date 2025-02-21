Tuyển Nhân viên Thu ngân CÔNG TY TNHH THẨM MỸ LINH ANH SAIGON làm việc tại Đồng Nai thu nhập 9 - 10 Triệu

Mức lương 9 - 10 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Đồng Nai: Số 120, Võ Thị Sáu, P. Thống Nhất, Tp. Biên Hoà, Biên Hoà, Thành phố Biên Hòa

Mô Tả Công Việc Nhân viên Thu ngân Với Mức Lương 9 - 10 Triệu

Thực hiện các công việc liên quan đến thu ngân tại quầy

Tiếp nhận và xử lý thanh toán từ khách hàng bằng tiền mặt, thẻ tín dụng hoặc các phương thức thanh toán khác

Kiểm đếm, đối chiếu tiền thu được với hóa đơn bán hàng cuối mỗi ca làm việc

Lập và quản lý báo cáo doanh thu hàng ngày, tuần, tháng

Hỗ trợ khách hàng với các thắc mắc về giá cả, sản phẩm và dịch vụ

Đảm bảo khu vực thu ngân luôn sạch sẽ, ngăn nắp và được tổ chức tốt

Phối hợp với các bộ phận khác để giải quyết các vấn đề phát sinh liên quan đến thanh toán

Với Mức Lương 9 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có kinh nghiệm từ 6 tháng trở lên

Ưu tiên các ứng viên có bằng cao đẳng hoặc đại học

Sử dụng được Microsoft Excel để lập và quản lý báo cáo doanh thu

Trung thực, cẩn thận và có tinh thần trách nhiệm cao trong công việc, linh hoạt giải quyết các vấn đề. Kỹ năng giao tiếp tốt, hòa đồng.

Ngoại hình ổn, chỉn chu, da mặt không bị quá nhiều khuyết điểm

Tại CÔNG TY TNHH THẨM MỸ LINH ANH SAIGON Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương 8.000.000 + Phụ cấp 1.000.000 + Thưởng hiệu quả

Thưởng các ngày Lễ Tết trong năm

Được đào tạo từ đầu để nắm bắt công việc nhanh chóng

Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động, hòa đồng.

Ưu đãi sử dụng dịch vụ thẩm mỹ, chăm sóc tại cơ sở Linh Anh

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH THẨM MỸ LINH ANH SAIGON

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin