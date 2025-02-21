Tuyển Nhân viên Thu ngân CÔNG TY TNHH THẨM MỸ LINH ANH SAIGON làm việc tại Đồng Nai thu nhập 9 - 10 Triệu

Tuyển Nhân viên Thu ngân CÔNG TY TNHH THẨM MỸ LINH ANH SAIGON làm việc tại Đồng Nai thu nhập 9 - 10 Triệu

CÔNG TY TNHH THẨM MỸ LINH ANH SAIGON
Ngày đăng tuyển: 21/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 23/03/2025
CÔNG TY TNHH THẨM MỸ LINH ANH SAIGON

Nhân viên Thu ngân

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên Thu ngân Tại CÔNG TY TNHH THẨM MỸ LINH ANH SAIGON

Mức lương
9 - 10 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Đồng Nai: Số 120, Võ Thị Sáu, P. Thống Nhất, Tp. Biên Hoà, Biên Hoà, Thành phố Biên Hòa

Mô Tả Công Việc Nhân viên Thu ngân Với Mức Lương 9 - 10 Triệu

Thực hiện các công việc liên quan đến thu ngân tại quầy
Tiếp nhận và xử lý thanh toán từ khách hàng bằng tiền mặt, thẻ tín dụng hoặc các phương thức thanh toán khác
Kiểm đếm, đối chiếu tiền thu được với hóa đơn bán hàng cuối mỗi ca làm việc
Lập và quản lý báo cáo doanh thu hàng ngày, tuần, tháng
Hỗ trợ khách hàng với các thắc mắc về giá cả, sản phẩm và dịch vụ
Đảm bảo khu vực thu ngân luôn sạch sẽ, ngăn nắp và được tổ chức tốt
Phối hợp với các bộ phận khác để giải quyết các vấn đề phát sinh liên quan đến thanh toán

Với Mức Lương 9 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có kinh nghiệm từ 6 tháng trở lên
Ưu tiên các ứng viên có bằng cao đẳng hoặc đại học
Sử dụng được Microsoft Excel để lập và quản lý báo cáo doanh thu
Trung thực, cẩn thận và có tinh thần trách nhiệm cao trong công việc, linh hoạt giải quyết các vấn đề. Kỹ năng giao tiếp tốt, hòa đồng.
Ngoại hình ổn, chỉn chu, da mặt không bị quá nhiều khuyết điểm

Tại CÔNG TY TNHH THẨM MỸ LINH ANH SAIGON Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương 8.000.000 + Phụ cấp 1.000.000 + Thưởng hiệu quả
Thưởng các ngày Lễ Tết trong năm
Được đào tạo từ đầu để nắm bắt công việc nhanh chóng
Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động, hòa đồng.
Ưu đãi sử dụng dịch vụ thẩm mỹ, chăm sóc tại cơ sở Linh Anh

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH THẨM MỸ LINH ANH SAIGON

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH THẨM MỸ LINH ANH SAIGON

CÔNG TY TNHH THẨM MỸ LINH ANH SAIGON

Quy mô: 500 - 1000 Nhân viên
Địa điểm: Số 86 - 88 Lê Văn Duyệt, Phường 1, Quận Bình Thạnh, Thành Phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

