Tuyển Nhân viên Thu ngân CÔNG TY CỔ PHẦN BỆNH VIỆN ĐA KHOA QUỐC TẾ HOÀN MỸ THỦ ĐỨC làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 10 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên Thu ngân Tại CÔNG TY CỔ PHẦN BỆNH VIỆN ĐA KHOA QUỐC TẾ HOÀN MỸ THỦ ĐỨC
Mức lương
8 - 10 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh: Biên Hòa, Đồng Nai, Biên Hoà, Quận Thủ Đức
Mô Tả Công Việc Nhân viên Thu ngân Với Mức Lương 8 - 10 Triệu
Tính tiền và thu tiền các dịch vụ khách hàng.
Đọc số tiền nhận được từ khách.
Trả lại tiền thừa cho khách.
Thống kê thu chi vào cuối ngày.
Bảo quản máy móc và thiết bị.
Một số công việc khác
Với Mức Lương 8 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Ứng viên tốt nghiệp chuyên ngành Kế toán,...
Có kinh nghiệm làm tại Phòng khám, bệnh viện là một lợi thế.
Có kinh nghiệm từng làm thu ngân.
Tại CÔNG TY CỔ PHẦN BỆNH VIỆN ĐA KHOA QUỐC TẾ HOÀN MỸ THỦ ĐỨC Thì Được Hưởng Những Gì
Được đóng BHXH, BHYT full lương
Được phụ cấp tiền cơm
Được hưởng lương tháng 13, 14
Được đi du lịch, YEP,.....
Được tham gia các hoạt động đầy đủ của Bệnh viện
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN BỆNH VIỆN ĐA KHOA QUỐC TẾ HOÀN MỸ THỦ ĐỨC
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
