Tuyển Nhân viên Thu ngân CÔNG TY CỔ PHẦN BỆNH VIỆN ĐA KHOA QUỐC TẾ HOÀN MỸ THỦ ĐỨC làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 10 Triệu

Mức lương 8 - 10 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: Biên Hòa, Đồng Nai, Biên Hoà, Quận Thủ Đức

Mô Tả Công Việc Nhân viên Thu ngân Với Mức Lương 8 - 10 Triệu

Tính tiền và thu tiền các dịch vụ khách hàng.

Đọc số tiền nhận được từ khách.

Trả lại tiền thừa cho khách.

Thống kê thu chi vào cuối ngày.

Bảo quản máy móc và thiết bị.

Một số công việc khác

Với Mức Lương 8 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Ứng viên tốt nghiệp chuyên ngành Kế toán,...

Có kinh nghiệm làm tại Phòng khám, bệnh viện là một lợi thế.

Có kinh nghiệm từng làm thu ngân.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN BỆNH VIỆN ĐA KHOA QUỐC TẾ HOÀN MỸ THỦ ĐỨC Thì Được Hưởng Những Gì

Được đóng BHXH, BHYT full lương

Được phụ cấp tiền cơm

Được hưởng lương tháng 13, 14

Được đi du lịch, YEP,.....

Được tham gia các hoạt động đầy đủ của Bệnh viện

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN BỆNH VIỆN ĐA KHOA QUỐC TẾ HOÀN MỸ THỦ ĐỨC

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin