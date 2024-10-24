Tuyển Nhân viên Thu ngân CELLPHONES làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 7 - 10 Triệu

Mức lương 7 - 10 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 50 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: Cửa hàng sắp khai trương, TP Pleiku ...và 3 địa điểm khác

Mô Tả Công Việc Nhân viên Thu ngân Với Mức Lương 7 - 10 Triệu

Kiểm đếm quỹ tiền mặt tại cửa hàng mỗi ca làm, thống kê báo cáo quỹ hằng ngày theo yêu cầu của bộ phận kế toán. Thực hiện các công việc tạo thu, chi phục vụ cho khách hàng, cửa hàng khi có yêu cầu, các nghiệp vụ thanh toán, xử lý đơn hàng Thực hiện các công việc khác của thu ngân bao gồm: Kiểm tra hóa đơn, in hóa đơn, thanh toán cho khách hàng theo quy trình thanh toán đã được đào tạo. Xử lý các đơn hàng do bộ phận CSKH cung cấp, đơn khách đã đặt tại web CellphoneS và đơn khách tới cửa hàng. Xuất hóa đơn VAT theo thông tin khách cung cấp. Nghiệp vụ khác theo sự sắp xếp của Quản lý Thời gian làm việc:Ca gãy, Xoay ca do quản lý sắp xếp (Không tuyển nhân viên làm bán thời gian)

Kiểm đếm quỹ tiền mặt tại cửa hàng mỗi ca làm, thống kê báo cáo quỹ hằng ngày theo yêu cầu của bộ phận kế toán.

Thực hiện các công việc tạo thu, chi phục vụ cho khách hàng, cửa hàng khi có yêu cầu, các nghiệp vụ thanh toán, xử lý đơn hàng

Thực hiện các công việc khác của thu ngân bao gồm: Kiểm tra hóa đơn, in hóa đơn, thanh toán cho khách hàng theo quy trình thanh toán đã được đào tạo.

Xử lý các đơn hàng do bộ phận CSKH cung cấp, đơn khách đã đặt tại web CellphoneS và đơn khách tới cửa hàng.

Xuất hóa đơn VAT theo thông tin khách cung cấp.

Nghiệp vụ khác theo sự sắp xếp của Quản lý

Thời gian làm việc:Ca gãy, Xoay ca do quản lý sắp xếp (Không tuyển nhân viên làm bán thời gian)

Với Mức Lương 7 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Nữ, độ tuổi từ 18 – 30t Ngoại hình khá Am hiểu về tin học Văn phòng Giao tiếp vui vẻ. Cẩn thận, trung thực là đức tính của Bạn Ưu tiên tốt nghiệp các chuyên ngành liên quan: kế toán, tài chính ngân hàng

Nữ, độ tuổi từ 18 – 30t

Ngoại hình khá

Am hiểu về tin học Văn phòng

Giao tiếp vui vẻ. Cẩn thận, trung thực là đức tính của Bạn

Ưu tiên tốt nghiệp các chuyên ngành liên quan: kế toán, tài chính ngân hàng

Tại CELLPHONES Thì Được Hưởng Những Gì

THU NHẬP: 7 – 10++ triệu/tháng ( LCB +Thưởng) Môi trường năng động, thân thiện, chuyên nghiệp, có cơ hội thăng tiến cao Cơ hội thăng tiến lên vị trí Quản lý sau 03 - 06 tháng Tham gia các khóa đào tạo nghiệp vụ, định hướng chuyên môn phát triển bản thân Du lịch hằng năm, tham gia các hoạt động ngoại khóa... Nhận thưởng vào các ngày Lễ, Tết, thưởng doanh số hàng tháng, quý, năm hấp dẫn Hưởng đầy đủ các chế độ bảo hiểm xã hội, y tế, thất nghiệp theo luật lao động; chế độ phúc lợi hiếu, hỉ, sinh nhật, du lịch nghỉ mát Quyền lợi gói bảo hiểm sức khỏe: Bảo hiểm nội-ngoại trú, Nha khoa, bảo hiểm tai nạn,...

THU NHẬP: 7 – 10++ triệu/tháng ( LCB +Thưởng)

Môi trường năng động, thân thiện, chuyên nghiệp, có cơ hội thăng tiến cao

Cơ hội thăng tiến lên vị trí Quản lý sau 03 - 06 tháng

Tham gia các khóa đào tạo nghiệp vụ, định hướng chuyên môn phát triển bản thân

Du lịch hằng năm, tham gia các hoạt động ngoại khóa...

Nhận thưởng vào các ngày Lễ, Tết, thưởng doanh số hàng tháng, quý, năm hấp dẫn

Hưởng đầy đủ các chế độ bảo hiểm xã hội, y tế, thất nghiệp theo luật lao động; chế độ phúc lợi hiếu, hỉ, sinh nhật, du lịch nghỉ mát

Quyền lợi gói bảo hiểm sức khỏe: Bảo hiểm nội-ngoại trú, Nha khoa, bảo hiểm tai nạn,...

LƯU Ý:

Thời gian làm việc theo ca xoay. Do tính chất công việc, KHÔNG tuyển các ứng viên còn đi học, sinh viên làm thêm Trong vòng từ 3-7 ngày khi hồ sơ của bạn được tiếp nhận, phòng Nhân sự sẽ liên hệ tới các hồ sơ phù hợp với các khu vực còn thiếu nhân sự. Sau thời gian này, nếu bạn chưa được liên hệ, chúng tôi rất tiếc hồ sơ của bạn chưa phù hợp ở thời điểm hiện tại hoặc chưa có khu vực tuyển dụng ở địa điểm mong muốn làm việc của bạn đã đăng kí. Thông tin đến bạn!

Thời gian làm việc theo ca xoay. Do tính chất công việc, KHÔNG tuyển các ứng viên còn đi học, sinh viên làm thêm

KHÔNG

Trong vòng từ 3-7 ngày khi hồ sơ của bạn được tiếp nhận, phòng Nhân sự sẽ liên hệ tới các hồ sơ phù hợp với các khu vực còn thiếu nhân sự. Sau thời gian này, nếu bạn chưa được liên hệ, chúng tôi rất tiếc hồ sơ của bạn chưa phù hợp ở thời điểm hiện tại hoặc chưa có khu vực tuyển dụng ở địa điểm mong muốn làm việc của bạn đã đăng kí. Thông tin đến bạn!

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CELLPHONES

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin