Tuyển Nhân viên Thu ngân CÔNG TY CỔ PHẦN TRẢI NGHIỆM TOÀN CẦU làm việc tại Đồng Nai thu nhập 6 - 7 Triệu

Mức lương 6 - 7 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 8 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Đồng Nai: Aqua City, Long Hưng, Biên Hoà, Thành phố Biên Hòa

Mô Tả Công Việc Nhân viên Thu ngân Với Mức Lương 6 - 7 Triệu

A. Công việc Thu Ngân

Tiếp đón và hỗ trợ khách hàng thanh toán tại quầy.

Nhập đơn hàng vào hệ thống POS, in hóa đơn, xuất bill chính xác.

Kiểm tra, đối chiếu doanh thu và thực hiện chốt ca hàng ngày.

Hỗ trợ giải đáp thắc mắc về giá cả, chương trình khuyến mãi.

Quản lý tiền mặt, thẻ ngân hàng và các phương thức thanh toán khác.

Báo cáo doanh thu cuối ca cho quản lý.

B. Công việc Pha Chế

Chuẩn bị nguyên liệu, pha chế đồ uống theo công thức chuẩn của quán.

Kiểm soát chất lượng, trang trí đồ uống đẹp mắt trước khi phục vụ khách.

Giữ gìn khu vực pha chế sạch sẽ, gọn gàng, đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm.

Sáng tạo và đề xuất thức uống mới khi có yêu cầu từ quản lý.

Kiểm kê nguyên liệu pha chế định kỳ, báo cáo nếu thiếu hụt hoặc hư hỏng.

Với Mức Lương 6 - 7 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Nam/Nữ, từ 18 - 30 tuổi, ngoại hình ưa nhìn, nhanh nhẹn.

Tốt nghiệp THPT trở lên, có kinh nghiệm thu ngân hoặc pha chế là lợi thế.

Thành thạo sử dụng máy POS, biết quản lý tiền và tính toán cơ bản.

Kỹ năng giao tiếp tốt, thái độ niềm nở, thân thiện với khách hàng.

Cẩn thận, trung thực, có trách nhiệm trong công việc.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TRẢI NGHIỆM TOÀN CẦU Thì Được Hưởng Những Gì

Lương 6 - 7 triệu/tháng

Phụ cấp cơm 780k/tháng

Gửi xe miễn phí

1 tuần được nghỉ 1 ngày linh động

Được đào tạo bài bản về kỹ năng pha chế và thu ngân.

Môi trường làm việc năng động, chuyên nghiệp.

Cơ hội thăng tiến lên vị trí trưởng ca hoặc quản lý cửa hàng.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TRẢI NGHIỆM TOÀN CẦU

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin