Tuyển Marketing/PR/Quảng cáo CÔNG TY CỔ PHẦN MỤC TIÊU VIỆT làm việc tại Đà Nẵng thu nhập Từ 5 Triệu

CÔNG TY CỔ PHẦN MỤC TIÊU VIỆT
Ngày đăng tuyển: 23/10/2024
Hạn nộp hồ sơ: 30/10/2024
Marketing/PR/Quảng cáo

Marketing/PR/Quảng cáo

Mức lương
Từ 5 Triệu
Hình thức làm việc
Bán thời gian
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Đà Nẵng: 130/8 Quang Trung, Đà Nẵng, Hải Châu

Mô Tả Công Việc

Thực hiện chụp ảnh các hoạt động huấn luyện và sự kiện của Trung tâm, chủ yếu vào 02 ngày cuối tuần (thứ Bảy và Chủ Nhật) Xử lý hậu kỳ ảnh, clip vào các ngày trong tuần, đăng tải lên mạng xã hội, website Chia sẻ các nội dung khác trên mạng xã hội Thực hiện các công việc khác liên quan đến truyền thông của Trung tâm Được đào tạo để trở thành một người làm truyền thông tốt
Yêu Cầu Công Việc

Thông thạo chụp ảnh và xử lý ảnh Biết sử dụng máy ảnh cơ ở mức độ căn bản Hiểu về mạng xã hội Yêu thích thể thao và sáng tạo
Quyền Lợi

Được trang bị đầy đủ các thiết bị phục vụ cho công việc: Body Canon 7D Mark 2 hoặc tương đương/cao cấp hơn Len 70 - 200 f.28 hoặc tương đương/cao cấp hơn Len Sigma 17 - 55 hoặc tương đương/cao cấp hơnCamera Handy Sony hoặc tương đương/cao cấp hơn Các thiết bị hỗ trợ truyền thông khác Máy tính để bàn cấu hình tốt Văn phòng làm việc
Cách Thức Ứng Tuyển

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Tầng 2 CT1AB, Khu đô thị VOV Mễ Trì, đường Lương Thế Vinh, Phường Mễ Trì, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

