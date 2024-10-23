Tuyển Marketing/PR/Quảng cáo CÔNG TY CỔ PHẦN MỤC TIÊU VIỆT làm việc tại Đà Nẵng thu nhập Từ 5 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Marketing/PR/Quảng cáo Tại CÔNG TY CỔ PHẦN MỤC TIÊU VIỆT
- Đà Nẵng: 130/8 Quang Trung, Đà Nẵng, Hải Châu
Mô Tả Công Việc Marketing/PR/Quảng cáo Với Mức Lương Từ 5 Triệu
Thực hiện chụp ảnh các hoạt động huấn luyện và sự kiện của Trung tâm, chủ yếu vào 02 ngày cuối tuần (thứ Bảy và Chủ Nhật)
Xử lý hậu kỳ ảnh, clip vào các ngày trong tuần, đăng tải lên mạng xã hội, website
Chia sẻ các nội dung khác trên mạng xã hội
Thực hiện các công việc khác liên quan đến truyền thông của Trung tâm
Được đào tạo để trở thành một người làm truyền thông tốt
Với Mức Lương Từ 5 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Thông thạo chụp ảnh và xử lý ảnh
Biết sử dụng máy ảnh cơ ở mức độ căn bản
Hiểu về mạng xã hội
Yêu thích thể thao và sáng tạo
Tại CÔNG TY CỔ PHẦN MỤC TIÊU VIỆT Thì Được Hưởng Những Gì
Được trang bị đầy đủ các thiết bị phục vụ cho công việc:
Body Canon 7D Mark 2 hoặc tương đương/cao cấp hơn
Len 70 - 200 f.28 hoặc tương đương/cao cấp hơn
Len Sigma 17 - 55 hoặc tương đương/cao cấp hơnCamera Handy Sony hoặc tương đương/cao cấp hơn
Các thiết bị hỗ trợ truyền thông khác
Máy tính để bàn cấu hình tốt
Văn phòng làm việc
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN MỤC TIÊU VIỆT
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
