Tuyển Marketing/PR/Quảng cáo CÔNG TY CỔ PHẦN MỤC TIÊU VIỆT làm việc tại Đà Nẵng thu nhập Từ 5 Triệu

Mức lương Từ 5 Triệu Hình thức làm việc Bán thời gian Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Đà Nẵng: 130/8 Quang Trung, Đà Nẵng, Hải Châu

Mô Tả Công Việc Marketing/PR/Quảng cáo Với Mức Lương Từ 5 Triệu

Thực hiện chụp ảnh các hoạt động huấn luyện và sự kiện của Trung tâm, chủ yếu vào 02 ngày cuối tuần (thứ Bảy và Chủ Nhật) Xử lý hậu kỳ ảnh, clip vào các ngày trong tuần, đăng tải lên mạng xã hội, website Chia sẻ các nội dung khác trên mạng xã hội Thực hiện các công việc khác liên quan đến truyền thông của Trung tâm Được đào tạo để trở thành một người làm truyền thông tốt

Với Mức Lương Từ 5 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Thông thạo chụp ảnh và xử lý ảnh Biết sử dụng máy ảnh cơ ở mức độ căn bản Hiểu về mạng xã hội Yêu thích thể thao và sáng tạo

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN MỤC TIÊU VIỆT Thì Được Hưởng Những Gì

Được trang bị đầy đủ các thiết bị phục vụ cho công việc: Body Canon 7D Mark 2 hoặc tương đương/cao cấp hơn Len 70 - 200 f.28 hoặc tương đương/cao cấp hơn Len Sigma 17 - 55 hoặc tương đương/cao cấp hơnCamera Handy Sony hoặc tương đương/cao cấp hơn Các thiết bị hỗ trợ truyền thông khác Máy tính để bàn cấu hình tốt Văn phòng làm việc

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN MỤC TIÊU VIỆT

