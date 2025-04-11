Tuyển Nhân viên thủ kho Công ty cổ phần tập đoàn Dekko làm việc tại Đà Nẵng thu nhập 8 - 10 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên thủ kho Tại Công ty cổ phần tập đoàn Dekko
- Đà Nẵng: Khu công nghiệp Hòa Cầm, Hòa Thọ Tây, Cẩm Lệ, Quận Cẩm Lệ
Mô Tả Công Việc Nhân viên thủ kho Với Mức Lương 8 - 10 Triệu
Lập thẻ kho theo dõi hàng tồn kho. Có trách nhiệm báo cáo với quản lý lượng hàng tồn kho khi có yêu cầu
Trực tiếp kiểm đếm, giao nhận hàng hóa trong quá trình Nhập/Xuất kho. Nếu phát hiện chênh lệch phải báo cáo và tìm nguyên nhân, đề xuất các biện pháp xử lý cho cấp trên.
Sắp xếp kho hàng hóa gọn gàng, ngăn nắp đúng chủng loại, đúng quy cách, đúng dòng hàng. Đảm bảo nguyên tắc\"Dễ lấy, dễ thấy, dễ tìm\".
Khóa kho và bàn giao kho cho Bảo vệ ( nếu có)
Với Mức Lương 8 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tại Công ty cổ phần tập đoàn Dekko Thì Được Hưởng Những Gì
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty cổ phần tập đoàn Dekko
