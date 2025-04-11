Tuyển Nhân viên thủ kho Công ty cổ phần tập đoàn Dekko làm việc tại Đà Nẵng thu nhập 8 - 10 Triệu

Lập thẻ kho theo dõi hàng tồn kho. Có trách nhiệm báo cáo với quản lý lượng hàng tồn kho khi có yêu cầu

Trực tiếp kiểm đếm, giao nhận hàng hóa trong quá trình Nhập/Xuất kho. Nếu phát hiện chênh lệch phải báo cáo và tìm nguyên nhân, đề xuất các biện pháp xử lý cho cấp trên.

Sắp xếp kho hàng hóa gọn gàng, ngăn nắp đúng chủng loại, đúng quy cách, đúng dòng hàng. Đảm bảo nguyên tắc\"Dễ lấy, dễ thấy, dễ tìm\".

Khóa kho và bàn giao kho cho Bảo vệ ( nếu có)