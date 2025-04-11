Tuyển Nhân viên thủ kho Công ty cổ phần tập đoàn Dekko làm việc tại Đà Nẵng thu nhập 8 - 10 Triệu

Công ty cổ phần tập đoàn Dekko
Ngày đăng tuyển: 11/04/2025
Hạn nộp hồ sơ: 10/05/2025
Công ty cổ phần tập đoàn Dekko

Nhân viên thủ kho

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên thủ kho Tại Công ty cổ phần tập đoàn Dekko

Mức lương
8 - 10 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Đà Nẵng: Khu công nghiệp Hòa Cầm, Hòa Thọ Tây, Cẩm Lệ, Quận Cẩm Lệ

Mô Tả Công Việc Nhân viên thủ kho Với Mức Lương 8 - 10 Triệu

Lập thẻ kho theo dõi hàng tồn kho. Có trách nhiệm báo cáo với quản lý lượng hàng tồn kho khi có yêu cầu
Trực tiếp kiểm đếm, giao nhận hàng hóa trong quá trình Nhập/Xuất kho. Nếu phát hiện chênh lệch phải báo cáo và tìm nguyên nhân, đề xuất các biện pháp xử lý cho cấp trên.
Sắp xếp kho hàng hóa gọn gàng, ngăn nắp đúng chủng loại, đúng quy cách, đúng dòng hàng. Đảm bảo nguyên tắc\"Dễ lấy, dễ thấy, dễ tìm\".
\"Dễ lấy, dễ thấy, dễ tìm\".
Khóa kho và bàn giao kho cho Bảo vệ ( nếu có)

Với Mức Lương 8 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tại Công ty cổ phần tập đoàn Dekko Thì Được Hưởng Những Gì

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty cổ phần tập đoàn Dekko

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty cổ phần tập đoàn Dekko

Công ty cổ phần tập đoàn Dekko

Quy mô: 500 - 1000 Nhân viên
Địa điểm: Lô 2-4-5, Khu Công nghiệp Nam Thăng Long, P. Thụy Phương, Q, Bắc Từ Liêm, TP. Hà Nội, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

