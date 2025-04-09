Tuyển Brand Marketing CÔNG TY CỔ PHẦN LE RUSTIQUE VIỆT NAM làm việc tại Đà Nẵng thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Đà Nẵng: 10 Nguyễn Phong Sắc, Phường Khuê Trung, Cẩm Lệ, Quận Cẩm Lệ

Mô Tả Công Việc Brand Marketing

Tham gia xây dựng và triển khai chiến lược phát triển thương hiệu ngắn hạn và dài hạn theo định hướng của công ty.

Đồng hành cùng team trong việc xác định định vị thương hiệu, xây dựng thông điệp truyền thông và concept phù hợp từng giai đoạn.

Lên kế hoạch và triển khai các chiến dịch truyền thông tích hợp (IMC) trên đa nền tảng, bao gồm cả online và offline: social media, PR, email marketing, sự kiện...

Phối hợp cùng bộ phận Media để sản xuất các loại hình content đa dạng phục vụ từng mục tiêu cụ thể (brand awareness, engagement, lead...).

Đảm bảo sự đồng bộ về hình ảnh, giọng điệu và thông điệp thương hiệu trên tất cả các kênh truyền thông.

Giám sát và điều chỉnh nội dung để phù hợp với từng nền tảng, đối tượng mục tiêu và thời điểm triển khai.

Theo dõi hiệu suất của các hoạt động truyền thông qua các chỉ số KPIs cụ thể (reach, engagement, conversion, brand recall...).

Phân tích số liệu, rút ra insight và đề xuất hướng cải thiện cho các hoạt động tiếp theo.

Làm việc với các agency, KOLs, influencers, đơn vị truyền thông và đối tác sản xuất để triển khai các hạng mục campaign đúng tiến độ và chất lượng.

Thực hiện các công việc liên quan theo yêu cầu của quản lý trực tiếp

Yêu Cầu Công Việc

Kỹ năng ăn nói lưu loát, trình bày mạch lạc, có khả năng thuyết trình và truyền cảm hứng.

Tự tin, năng động, yêu thích giao tiếp và công việc sáng tạo.

Tốt nghiệp Cao đẳng, Đại học trở lên chuyên ngành Marketing/ Kinh doanh/ Truyền thông hoặc các ngành có liên quan khác.

Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm trong lĩnh vực chăm sóc sức khỏe, mỹ phẩm, wellness hoặc ngành hàng thiên nhiên cao cấp.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN LE RUSTIQUE VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

Trong giai đoạn thử việc được nhận 90% lương

Được hưởng các chế độ BHXH và các chế độ khác theo quy định của pháp luật.

Được tham gia các hoạt động phúc lợi của công ty.

Được bổ sung các kiến thức về sức khỏe, tham gia các hoạt động nghiên cứu hỗ trợ sức khỏe tinh thần.

Môi trường trẻ trung, đồng nghiệp thân thiện, văn phòng mới khang trang.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN LE RUSTIQUE VIỆT NAM

