Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH TM&DV BÌNH PHÚ làm việc tại Đà Nẵng thu nhập 10 - 20 Triệu

Mức lương 10 - 20 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 5 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Đà Nẵng: Toà nhà 67 An Dương Vương, P. Mỹ An, Ngũ Hành Sơn, Quận Ngũ Hành Sơn

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh

Tiếp cận khách hàng, phát triển và quảng bá sản phẩm Đèn led Panasonic

Đi thị trường tìm kiếm khách hàng mục tiêu: Các Công trình nhà ở, căn hộ, công ty thiết kế - thi công - nội thất.

Theo dõi và giải quyết các đơn hàng và các vấn đề liên quan khác của khách hàng.

Đảm nhận và hoàn thành chỉ tiêu doanh số được giao.

Báo cáo doanh số thực hiện, tình hình thị trường (giá cả, chính sách bán hàng, đối thủ cạnh tranh...) hàng tuần, hàng tháng.

Yêu Cầu Công Việc

Giới tính: Nam.

Độ tuổi: 20 - 30 tuổi.

Tốt nghiệp trung cấp, cao đẳng, đại học.

Am hiểu về thị trường ngành hàng thiết bị chiếu sáng & thiết bị điện là một lợi thế.

Tại CÔNG TY TNHH TM&DV BÌNH PHÚ Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập: LCB + % HH khu vực + Thưởng % đạt KPI (Tổng thu nhập từ 10 đến 20 triệu);

Được hướng dẫn chi tiết về sản phẩm;

Du lịch, Team Building, tổ chức sinh nhật, trung thu, 1/6;

Được tài trợ chi phí mua sản phẩm công ty với giá ưu đãi;

Ngày nghỉ: Lễ/Tết theo quy định.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH TM&DV BÌNH PHÚ

