Tuyển Trưởng nhóm kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN REGAL GROUP làm việc tại Đà Nẵng thu nhập 570 - 588 USD

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Trưởng nhóm kinh doanh Tại CÔNG TY CỔ PHẦN REGAL GROUP
- Đà Nẵng: 52
- 54 Võ Văn Kiệt, Phường An Hải Đông, Quận Sơn Trà, TP Đà Nẵng
Mô Tả Công Việc Trưởng nhóm kinh doanh Với Mức Lương 570 - 588 USD
Mô Tả Công Việc:
- Tư vấn và bán các sản phẩm bất động sản cao cấp đang HOT, chuẩn bị ra mắt thêm nhiều dự án mới.
- Tìm kiếm, phát triển mạng lưới khách hàng tiềm năng (nhà đầu tư, khách thượng lưu).
- Xây dựng thương hiệu cá nhân gắn với giá trị thương hiệu công ty.
- Phối hợp với các phòng ban (thiết kế, xây dựng) để đảm bảo chất lượng sản phẩm.
- Cập nhật xu hướng thị trường BĐS để hỗ trợ chiến lược kinh doanh.
Quyền lợi:
- Lương cứng: 12 - 15 triệu/tháng.
- Hoa hồng: 2% trên mỗi giao dịch thành công.
- Hỗ trợ Marketing: Công ty chi 80% chi phí quảng cáo (Facebook Ads, Google Ads,...).
- Đào tạo miễn phí: Phát triển kỹ năng bán hàng và kiến thức BĐS chuyên sâu.
- Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động, cơ hội thăng tiến cao.
Với Mức Lương 570 - 588 USD Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tại CÔNG TY CỔ PHẦN REGAL GROUP Thì Được Hưởng Những Gì
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN REGAL GROUP
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI