Tuyển Trưởng nhóm kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN REGAL GROUP làm việc tại Đà Nẵng thu nhập 570 - 588 USD

Mô Tả Công Việc:

- Tư vấn và bán các sản phẩm bất động sản cao cấp đang HOT, chuẩn bị ra mắt thêm nhiều dự án mới.

- Tìm kiếm, phát triển mạng lưới khách hàng tiềm năng (nhà đầu tư, khách thượng lưu).

- Xây dựng thương hiệu cá nhân gắn với giá trị thương hiệu công ty.

- Phối hợp với các phòng ban (thiết kế, xây dựng) để đảm bảo chất lượng sản phẩm.

- Cập nhật xu hướng thị trường BĐS để hỗ trợ chiến lược kinh doanh.

Quyền lợi:

- Lương cứng: 12 - 15 triệu/tháng.

- Hoa hồng: 2% trên mỗi giao dịch thành công.

- Hỗ trợ Marketing: Công ty chi 80% chi phí quảng cáo (Facebook Ads, Google Ads,...).

- Đào tạo miễn phí: Phát triển kỹ năng bán hàng và kiến thức BĐS chuyên sâu.

- Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động, cơ hội thăng tiến cao.