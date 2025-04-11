Tuyển Trưởng nhóm kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN REGAL GROUP làm việc tại Đà Nẵng thu nhập 570 - 588 USD

CÔNG TY CỔ PHẦN REGAL GROUP
Ngày đăng tuyển: 11/04/2025
Hạn nộp hồ sơ: 11/05/2025
CÔNG TY CỔ PHẦN REGAL GROUP

Trưởng nhóm kinh doanh

Mức lương
570 - 588 USD
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Đà Nẵng: 52

- 54 Võ Văn Kiệt, Phường An Hải Đông, Quận Sơn Trà, TP Đà Nẵng

Mô Tả Công Việc:
- Tư vấn và bán các sản phẩm bất động sản cao cấp đang HOT, chuẩn bị ra mắt thêm nhiều dự án mới.
- Tìm kiếm, phát triển mạng lưới khách hàng tiềm năng (nhà đầu tư, khách thượng lưu).
- Xây dựng thương hiệu cá nhân gắn với giá trị thương hiệu công ty.
- Phối hợp với các phòng ban (thiết kế, xây dựng) để đảm bảo chất lượng sản phẩm.
- Cập nhật xu hướng thị trường BĐS để hỗ trợ chiến lược kinh doanh.
Quyền lợi:
- Lương cứng: 12 - 15 triệu/tháng.
- Hoa hồng: 2% trên mỗi giao dịch thành công.
- Hỗ trợ Marketing: Công ty chi 80% chi phí quảng cáo (Facebook Ads, Google Ads,...).
- Đào tạo miễn phí: Phát triển kỹ năng bán hàng và kiến thức BĐS chuyên sâu.
- Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động, cơ hội thăng tiến cao.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN REGAL GROUP

CÔNG TY CỔ PHẦN REGAL GROUP

Quy mô: 500 - 1000 Nhân viên
Địa điểm: Số 52-54, đường Võ Văn Kiệt, Phường An Hải Đông

