Tuyển Trưởng phòng Marketing CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN NAVI làm việc tại Đà Nẵng thu nhập 15 - 20 Triệu

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN NAVI
Ngày đăng tuyển: 09/04/2025
Hạn nộp hồ sơ: 09/05/2025
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN NAVI

Trưởng phòng Marketing

Mức lương
15 - 20 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
3 năm
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Đà Nẵng: số 268 đường 30/4

- Hải Châu

- Đà Nẵng, Hải Châu, Quận Hải Châu

Lập kế hoạch, tổ chức và giám sát triển khai các chiến dịch marketing tổng thể phù hợp với chiến lược kinh doanh của Công ty.
Phối hợp với phòng Kinh doanh để phát triển các chiến dịch thu hút khách hàng, thúc đẩy doanh số.
Xây dựng chiến lược truyền thông cho các dự án BĐS do công ty phân phối hoặc đầu tư.
Quản lý và phát triển các kênh truyền thông của công ty: Website, Fanpage, TikTok, YouTube, Zalo,...
Tổ chức team Content, Media, Ads thực hiện các hoạt động sáng tạo nội dung, thiết kế ấn phẩm truyền thông, chạy quảng cáo (Facebook Ads, Google Ads…).
Phân tích thị trường, đối thủ, hành vi khách hàng để tư vấn định hướng thương hiệu và đề xuất các hoạt động marketing hiệu quả.
Quản lý ngân sách marketing, đánh giá hiệu quả chiến dịch và báo cáo cho Ban Giám đốc.
Tuyển dụng, đào tạo và phát triển đội ngũ nhân sự phòng Marketing.

Thu nhập từ 15 triệu + Thưởng theo quý.
Lương tháng 13, thưởng ngày Lễ, Tết
Khám sức khỏe định kỳ
Hưởng đầy đủ chế độ phúc lợi: BHXH, BHYT, BHTN, du lịch, nghỉ mát, chế độ thăm hỏi, khám sức khỏe, thưởng Lễ tết, hiếu hỉ...
Cơ hội làm việc trong môi trường chuyên nghiệp, sáng tạo, được chủ động xây dựng thương hiệu cá nhân.
Cơ hội thăng tiến rõ ràng
Lộ trình thăng tiến rõ ràng, tham gia đào tạo nâng cao chuyên môn định kỳ.
Tham gia các hoạt động teambuilding – du lịch cùng công ty.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN NAVI

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN NAVI

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: số 422 đường 2/9 - Hải Châu - Đà Nẵng

