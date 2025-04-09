Tuyển Trưởng phòng Marketing CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN NAVI làm việc tại Đà Nẵng thu nhập 15 - 20 Triệu

Mức lương 15 - 20 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Đà Nẵng: số 268 đường 30/4 - Hải Châu - Đà Nẵng, Hải Châu, Quận Hải Châu

Mô Tả Công Việc Trưởng phòng Marketing Với Mức Lương 15 - 20 Triệu

Lập kế hoạch, tổ chức và giám sát triển khai các chiến dịch marketing tổng thể phù hợp với chiến lược kinh doanh của Công ty.

Phối hợp với phòng Kinh doanh để phát triển các chiến dịch thu hút khách hàng, thúc đẩy doanh số.

Xây dựng chiến lược truyền thông cho các dự án BĐS do công ty phân phối hoặc đầu tư.

Quản lý và phát triển các kênh truyền thông của công ty: Website, Fanpage, TikTok, YouTube, Zalo,...

Tổ chức team Content, Media, Ads thực hiện các hoạt động sáng tạo nội dung, thiết kế ấn phẩm truyền thông, chạy quảng cáo (Facebook Ads, Google Ads…).

Phân tích thị trường, đối thủ, hành vi khách hàng để tư vấn định hướng thương hiệu và đề xuất các hoạt động marketing hiệu quả.

Quản lý ngân sách marketing, đánh giá hiệu quả chiến dịch và báo cáo cho Ban Giám đốc.

Tuyển dụng, đào tạo và phát triển đội ngũ nhân sự phòng Marketing.

Với Mức Lương 15 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN NAVI Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập từ 15 triệu + Thưởng theo quý.

Lương tháng 13, thưởng ngày Lễ, Tết

Khám sức khỏe định kỳ

Hưởng đầy đủ chế độ phúc lợi: BHXH, BHYT, BHTN, du lịch, nghỉ mát, chế độ thăm hỏi, khám sức khỏe, thưởng Lễ tết, hiếu hỉ...

Cơ hội làm việc trong môi trường chuyên nghiệp, sáng tạo, được chủ động xây dựng thương hiệu cá nhân.

Cơ hội thăng tiến rõ ràng

Lộ trình thăng tiến rõ ràng, tham gia đào tạo nâng cao chuyên môn định kỳ.

Tham gia các hoạt động teambuilding – du lịch cùng công ty.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN NAVI

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin