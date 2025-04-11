Tuyển Thực tập sinh kế toán Công ty TNHH Vận Tải Bách Việt làm việc tại Đà Nẵng thu nhập Thỏa thuận

Công ty TNHH Vận Tải Bách Việt
Ngày đăng tuyển: 11/04/2025
Hạn nộp hồ sơ: 11/05/2025
Công ty TNHH Vận Tải Bách Việt

Thực tập sinh kế toán

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Thực tập sinh kế toán Tại Công ty TNHH Vận Tải Bách Việt

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Thực tập sinh
Địa điểm làm việc

- Đà Nẵng: Tầng 09, Toà nhà G8 Golden, Số 65 Hải Phòng, Phường Thạch Thang, Hải Châu, Quận Hải Châu

Mô Tả Công Việc Thực tập sinh kế toán Với Mức Lương Thỏa thuận

Làm cost, làm bảng kê công nợ cho khách hàng;
Vào sổ sách kế toán hàng ngày;
Theo dõi, đối chiếu công nợ, báo cáo phải thu;
Xuất hóa đơn;
Thực hiện các công việc liên quan khác liên quan đến kế toán và theo yêu cầu của cấp trên.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Nữ, sinh năm 2001- 2003, tốt nghiệp Cao đẳng trở lên chuyên ngành Kế toán;
Ưu tiên các bạn sinh viên trong thời gian chờ bằng tốt nghiệp;
Trung thực, chịu khó, nhanh nhẹn, giao tiếp tốt;
Trình độ Tiếng Anh có thể đọc hiểu chứng từ.

Tại Công ty TNHH Vận Tải Bách Việt Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương: 7.140.000 VNĐ + PC (cafe, vé xe);
Hỗ trợ trợ cơm trưa, hoa quả 50k/ngày tại VP;
Xét tăng lương 1 năm 2 lần định kì vào tháng 6 và tháng 12;
Thưởng hàng năm các ngày lễ (2/9, 30/4, 1/5, Tết Dương, Tết Âm,…); sinh nhật nhân viên,…;
Quà Trung cho con của Nhân viên
Thưởng lương tháng 13, 14 (tháng 14 tuỳ thuộc vào kết quả kinh doanh và hiệu quả công việc);
Chế độ nghỉ phép 12 ngày một năm. Sau thâm niên thêm 5 năm 1 ngày;
Đóng BHXH, BHYT, BHTN theo quy đinh của nhà nước;
Khám sức khỏe định kỳ hàng năm;
Cung cấp trang thiết bị đầy đủ để phục vụ công việc;
Được hưởng đầy đủ các chế độ, quyền lợi của Người lao động theo quy định;
Tham gia chương trình teambuilding, tiệc sinh nhật, tiệc cuối năm, du lịch hè;
Cơ hội đào tạo, phát triển, nâng cao thu nhập cho người có năng lực, tâm huyết và gắn bó lâu dài.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Vận Tải Bách Việt

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Báo cáo tin tuyển dụng: Nếu bạn thấy rằng tin tuyển dụng này không đúng hoặc có dấu hiệu lừa đảo, hãy phản ánh với chúng tôi.

Liên Hệ Công Ty

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: 195 Khâm Thiên

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

