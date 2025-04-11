Tuyển Thực tập sinh kế toán Công ty TNHH Vận Tải Bách Việt làm việc tại Đà Nẵng thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Thực tập sinh

Địa điểm làm việc - Đà Nẵng: Tầng 09, Toà nhà G8 Golden, Số 65 Hải Phòng, Phường Thạch Thang, Hải Châu, Quận Hải Châu

Mô Tả Công Việc Thực tập sinh kế toán Với Mức Lương Thỏa thuận

Làm cost, làm bảng kê công nợ cho khách hàng;

Vào sổ sách kế toán hàng ngày;

Theo dõi, đối chiếu công nợ, báo cáo phải thu;

Xuất hóa đơn;

Thực hiện các công việc liên quan khác liên quan đến kế toán và theo yêu cầu của cấp trên.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Nữ, sinh năm 2001- 2003, tốt nghiệp Cao đẳng trở lên chuyên ngành Kế toán;

Ưu tiên các bạn sinh viên trong thời gian chờ bằng tốt nghiệp;

Trung thực, chịu khó, nhanh nhẹn, giao tiếp tốt;

Trình độ Tiếng Anh có thể đọc hiểu chứng từ.

Tại Công ty TNHH Vận Tải Bách Việt Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương: 7.140.000 VNĐ + PC (cafe, vé xe);

Hỗ trợ trợ cơm trưa, hoa quả 50k/ngày tại VP;

Xét tăng lương 1 năm 2 lần định kì vào tháng 6 và tháng 12;

Thưởng hàng năm các ngày lễ (2/9, 30/4, 1/5, Tết Dương, Tết Âm,…); sinh nhật nhân viên,…;

Quà Trung cho con của Nhân viên

Thưởng lương tháng 13, 14 (tháng 14 tuỳ thuộc vào kết quả kinh doanh và hiệu quả công việc);

Chế độ nghỉ phép 12 ngày một năm. Sau thâm niên thêm 5 năm 1 ngày;

Đóng BHXH, BHYT, BHTN theo quy đinh của nhà nước;

Khám sức khỏe định kỳ hàng năm;

Cung cấp trang thiết bị đầy đủ để phục vụ công việc;

Được hưởng đầy đủ các chế độ, quyền lợi của Người lao động theo quy định;

Tham gia chương trình teambuilding, tiệc sinh nhật, tiệc cuối năm, du lịch hè;

Cơ hội đào tạo, phát triển, nâng cao thu nhập cho người có năng lực, tâm huyết và gắn bó lâu dài.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Vận Tải Bách Việt

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin