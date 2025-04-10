Tuyển Trưởng nhóm kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN SEN VIỆT TP HỒ CHÍ MINH - CHI NHÁNH ĐÀ NẴNG làm việc tại Đà Nẵng thu nhập 30 - 50 Triệu

Mức lương 30 - 50 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Trưởng nhóm

Địa điểm làm việc - Đà Nẵng: 273 Điện Biên Phủ, Phường Thanh Khê Đông, Thanh Khê, Quận Thanh Khê

Mô Tả Công Việc Trưởng nhóm kinh doanh Với Mức Lương 30 - 50 Triệu

Thiết kế, tư vấn, bóc tách khối lượng, lập dự toán thi công hạng mục điều hòa không khí và thông gió.

Đàm phán, ký kết hợp đồng với khách hàng

Phát triển khách hàng tiềm năng của công ty hiện có

Chủ động tìm kiếm, tư vấn và chăm sóc khách hàng nhằm đạt mục tiêu doanh số của nhóm

Xây dựng và đề xuất các chương trình bán hàng, chính sách thúc đẩy hoạt động bán hàng và cung cấp dịch vụ

Thanh quyết toán, thu hồi công nợ đúng tiến độ cam kết theo hợp đồng và phối hợp cùng Công ty trong công tác thu hồi công nợ xấu

Đào tạo và phát triển năng lực cho nhân viên thuộc nhóm

Xây dựng quy trình và hướng dẫn công việc cho nhân viên

Với Mức Lương 30 - 50 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có tố chất hướng đến khách hàng và đam mê kinh doanh

Có ít nhất 01 năm kinh nghiệm làm việc về ngành kỹ thuật, liên quan đến nhiệt lạnh, điều hòa không khí.

Tốt nghiệp Cao đẳng trở lên các khối ngành kinh tế, kỹ thuật, điện lạnh liên quan

Thành thạo phần mềm vẽ kỹ thuật Auto CAD,…

Mối quan hệ rộng trong thị trường điều hòa, xây dựng, xây lắp dự án tại khu vực Miền Bắc để phục vụ công việc

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN SEN VIỆT TP HỒ CHÍ MINH - CHI NHÁNH ĐÀ NẴNG Thì Được Hưởng Những Gì

Lương cứng từ 12- 15 triệu đồng

Phụ cấp: xăng xe, điện thoại, laptop, ăn uống, tiếp khách

Được hưởng các chế độ đãi ngộ, phúc lợi theo quy định của Công ty và nước

Đóng BHXH theo quy định nhà nước

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN SEN VIỆT TP HỒ CHÍ MINH - CHI NHÁNH ĐÀ NẴNG

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin