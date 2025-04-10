Tuyển Trưởng nhóm kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN SEN VIỆT TP HỒ CHÍ MINH - CHI NHÁNH ĐÀ NẴNG làm việc tại Đà Nẵng thu nhập 30 - 50 Triệu

CÔNG TY CỔ PHẦN SEN VIỆT TP HỒ CHÍ MINH - CHI NHÁNH ĐÀ NẴNG
Ngày đăng tuyển: 10/04/2025
Hạn nộp hồ sơ: 31/05/2025
CÔNG TY CỔ PHẦN SEN VIỆT TP HỒ CHÍ MINH - CHI NHÁNH ĐÀ NẴNG

Trưởng nhóm kinh doanh

Mức lương
30 - 50 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Trưởng nhóm
Địa điểm làm việc

- Đà Nẵng: 273 Điện Biên Phủ, Phường Thanh Khê Đông, Thanh Khê, Quận Thanh Khê

Mô Tả Công Việc Trưởng nhóm kinh doanh Với Mức Lương 30 - 50 Triệu

Thiết kế, tư vấn, bóc tách khối lượng, lập dự toán thi công hạng mục điều hòa không khí và thông gió.
Đàm phán, ký kết hợp đồng với khách hàng
Phát triển khách hàng tiềm năng của công ty hiện có
Chủ động tìm kiếm, tư vấn và chăm sóc khách hàng nhằm đạt mục tiêu doanh số của nhóm
Xây dựng và đề xuất các chương trình bán hàng, chính sách thúc đẩy hoạt động bán hàng và cung cấp dịch vụ
Thanh quyết toán, thu hồi công nợ đúng tiến độ cam kết theo hợp đồng và phối hợp cùng Công ty trong công tác thu hồi công nợ xấu
Đào tạo và phát triển năng lực cho nhân viên thuộc nhóm
Xây dựng quy trình và hướng dẫn công việc cho nhân viên

Với Mức Lương 30 - 50 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có tố chất hướng đến khách hàng và đam mê kinh doanh
Có ít nhất 01 năm kinh nghiệm làm việc về ngành kỹ thuật, liên quan đến nhiệt lạnh, điều hòa không khí.
Tốt nghiệp Cao đẳng trở lên các khối ngành kinh tế, kỹ thuật, điện lạnh liên quan
Thành thạo phần mềm vẽ kỹ thuật Auto CAD,…
Mối quan hệ rộng trong thị trường điều hòa, xây dựng, xây lắp dự án tại khu vực Miền Bắc để phục vụ công việc

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN SEN VIỆT TP HỒ CHÍ MINH - CHI NHÁNH ĐÀ NẴNG Thì Được Hưởng Những Gì

Lương cứng từ 12- 15 triệu đồng
Phụ cấp: xăng xe, điện thoại, laptop, ăn uống, tiếp khách
Được hưởng các chế độ đãi ngộ, phúc lợi theo quy định của Công ty và nước
Đóng BHXH theo quy định nhà nước

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN SEN VIỆT TP HỒ CHÍ MINH - CHI NHÁNH ĐÀ NẴNG

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN SEN VIỆT TP HỒ CHÍ MINH - CHI NHÁNH ĐÀ NẴNG

Quy mô: 10 - 24 Nhân viên
Địa điểm: 273 Điện Biên Phủ, Phường Hoà Khê, Quận Thanh Khê, Đà Nẵng, Việt Nam

