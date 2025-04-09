Tuyển Giáo viên UK Academy Đà Nẵng làm việc tại Đà Nẵng thu nhập 8 - 10 Triệu

UK Academy Đà Nẵng
Ngày đăng tuyển: 09/04/2025
Hạn nộp hồ sơ: 09/05/2025
UK Academy Đà Nẵng

Giáo viên

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Giáo viên Tại UK Academy Đà Nẵng

Mức lương
8 - 10 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
8 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Đà Nẵng: K01/02B Tôn Thất Đạm, P Xuân Hà, Q Thanh Khê, Thanh Khê, Quận Thanh Khê

Mô Tả Công Việc Giáo viên Với Mức Lương 8 - 10 Triệu

Chăm sóc, giáo dục và tổ chức các hoạt động dạy học cho trẻ Mầm non
Soạn giáo án giảng dạy và kế hoạch vui chơi cho trẻ
Tham gia gia đóng góp ý tưởng & Thực hiện kế hoạch lễ hội, sự kiện tại trường
Báo cáo tình hình học tập & nếp sinh hoạt của bé đến phụ huynh hàng ngày
Làm báo cáo học tập cho trẻ & báo cáo đến Ban Giám Hiệu theo định kỳ
Tham gia các khóa đào tạo & huấn luyện về nghiệp vụ chuyên môn
Một số công việc theo yêu cầu cấp trên

Với Mức Lương 8 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Giáo dục Mầm non
Có đạo đức nghề nghiệp tốt, yêu nghề và yêu trẻ.
Giọng nói lưu loát và giao tiếp tự tin
Kỹ năng lên giáo án cho mỗi học sinh theo tiến độ của trẻ
Giao tiếp được bằng tiếng Anh cơ bản
Sử dụng thành thạo vi tính và có khả năng khai thác thông tin từ Internet
Ưu tiên những ứng viên có kinh nghiệm Giảng dạy từ 2 năm trở lên

Tại UK Academy Đà Nẵng Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập cạnh tranh
Miễn phí cơm trưa tại trường
Tham gia đầy đủ BHXH, Bảo hiểm chăm sóc sức khỏe
Tham quan nghỉ dưỡng hàng năm
Quà tặng sinh nhật bản thân, sinh nhật Tập đoàn
Quà Tết, hiếu-hỉ, Quốc tế thiếu nhi, Quốc tế phụ nữ, ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11...
Chế độ Đồng phục, nghỉ phép năm đầy đủ

Cách Thức Ứng Tuyển Tại UK Academy Đà Nẵng

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

UK Academy Đà Nẵng

UK Academy Đà Nẵng

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: 1/2 Tôn Thất Đạm, Thanh Khê, Đà Nẵng

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

