Tuyển Giáo viên UK Academy Đà Nẵng làm việc tại Đà Nẵng thu nhập 8 - 10 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Giáo viên Tại UK Academy Đà Nẵng
- Đà Nẵng: K01/02B Tôn Thất Đạm, P Xuân Hà, Q Thanh Khê, Thanh Khê, Quận Thanh Khê
Mô Tả Công Việc Giáo viên Với Mức Lương 8 - 10 Triệu
Chăm sóc, giáo dục và tổ chức các hoạt động dạy học cho trẻ Mầm non
Soạn giáo án giảng dạy và kế hoạch vui chơi cho trẻ
Tham gia gia đóng góp ý tưởng & Thực hiện kế hoạch lễ hội, sự kiện tại trường
Báo cáo tình hình học tập & nếp sinh hoạt của bé đến phụ huynh hàng ngày
Làm báo cáo học tập cho trẻ & báo cáo đến Ban Giám Hiệu theo định kỳ
Tham gia các khóa đào tạo & huấn luyện về nghiệp vụ chuyên môn
Một số công việc theo yêu cầu cấp trên
Với Mức Lương 8 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Có đạo đức nghề nghiệp tốt, yêu nghề và yêu trẻ.
Giọng nói lưu loát và giao tiếp tự tin
Kỹ năng lên giáo án cho mỗi học sinh theo tiến độ của trẻ
Giao tiếp được bằng tiếng Anh cơ bản
Sử dụng thành thạo vi tính và có khả năng khai thác thông tin từ Internet
Ưu tiên những ứng viên có kinh nghiệm Giảng dạy từ 2 năm trở lên
Tại UK Academy Đà Nẵng Thì Được Hưởng Những Gì
Miễn phí cơm trưa tại trường
Tham gia đầy đủ BHXH, Bảo hiểm chăm sóc sức khỏe
Tham quan nghỉ dưỡng hàng năm
Quà tặng sinh nhật bản thân, sinh nhật Tập đoàn
Quà Tết, hiếu-hỉ, Quốc tế thiếu nhi, Quốc tế phụ nữ, ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11...
Chế độ Đồng phục, nghỉ phép năm đầy đủ
Cách Thức Ứng Tuyển Tại UK Academy Đà Nẵng
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

