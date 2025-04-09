Tuyển Giáo viên UK Academy Đà Nẵng làm việc tại Đà Nẵng thu nhập 8 - 10 Triệu

Mức lương 8 - 10 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 8 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Đà Nẵng: K01/02B Tôn Thất Đạm, P Xuân Hà, Q Thanh Khê, Thanh Khê, Quận Thanh Khê

Mô Tả Công Việc Giáo viên Với Mức Lương 8 - 10 Triệu

Chăm sóc, giáo dục và tổ chức các hoạt động dạy học cho trẻ Mầm non

Soạn giáo án giảng dạy và kế hoạch vui chơi cho trẻ

Tham gia gia đóng góp ý tưởng & Thực hiện kế hoạch lễ hội, sự kiện tại trường

Báo cáo tình hình học tập & nếp sinh hoạt của bé đến phụ huynh hàng ngày

Làm báo cáo học tập cho trẻ & báo cáo đến Ban Giám Hiệu theo định kỳ

Tham gia các khóa đào tạo & huấn luyện về nghiệp vụ chuyên môn

Một số công việc theo yêu cầu cấp trên

Với Mức Lương 8 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Giáo dục Mầm non

Có đạo đức nghề nghiệp tốt, yêu nghề và yêu trẻ.

Giọng nói lưu loát và giao tiếp tự tin

Kỹ năng lên giáo án cho mỗi học sinh theo tiến độ của trẻ

Giao tiếp được bằng tiếng Anh cơ bản

Sử dụng thành thạo vi tính và có khả năng khai thác thông tin từ Internet

Ưu tiên những ứng viên có kinh nghiệm Giảng dạy từ 2 năm trở lên

Tại UK Academy Đà Nẵng Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập cạnh tranh

Miễn phí cơm trưa tại trường

Tham gia đầy đủ BHXH, Bảo hiểm chăm sóc sức khỏe

Tham quan nghỉ dưỡng hàng năm

Quà tặng sinh nhật bản thân, sinh nhật Tập đoàn

Quà Tết, hiếu-hỉ, Quốc tế thiếu nhi, Quốc tế phụ nữ, ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11...

Chế độ Đồng phục, nghỉ phép năm đầy đủ

Cách Thức Ứng Tuyển Tại UK Academy Đà Nẵng

