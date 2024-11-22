Tuyển Nhân viên Tư vấn bất động sản Công Ty Cổ Phần Dịch Vụ Địa Ốc PQR làm việc tại Hà Nội thu nhập 30 - 50 Triệu

Công Ty Cổ Phần Dịch Vụ Địa Ốc PQR
Ngày đăng tuyển: 22/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 23/12/2024
Công Ty Cổ Phần Dịch Vụ Địa Ốc PQR

Nhân viên Tư vấn bất động sản

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên Tư vấn bất động sản Tại Công Ty Cổ Phần Dịch Vụ Địa Ốc PQR

Mức lương
30 - 50 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hà Nội:

- Tòa nhà T10, Khu đô thị Times City, 458 Minh Khai, Vĩnh Tuy, Hai Bà Trưng, Hà Nội

- 33 Phố Bùi Văn Dị, Phủ Lý, Hà Nam, Quận Hai Bà Trưng

Mô Tả Công Việc Nhân viên Tư vấn bất động sản Với Mức Lương 30 - 50 Triệu

- Giới thiệu, hướng dẫn và tư vấn cho Khách hàng các thông tin liên quan đến sản phẩm, dự án của công ty
- Tổ chức kí kết HĐ, hỗ trợ khách hàng thực hiện các thủ tục mua bán bất động sản
- Xây dựng và duy trì phát triển các khách hàng hiện tại. Tìm kiếm và khai thác nguồn KH tiềm năng, đặc biệt khách hàng đầu tư
- Phối hợp với nhân viên công ty hoàn thành các công việc khác liên quan đến bán các gói sản phẩm của công ty và dịch vụ chăm sóc khách hàng
- Tham gia những sự kiện marketing như hội thảo, trình diễn, và giới thiệu sản phẩm, sự kiện tiếp thị qua điện thoại
- Thực hiện những nhiệm vụ khác được phân công

Với Mức Lương 30 - 50 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Không yêu cầu kinh nghiệm. Sẽ được đào tạo liên tục trong quá trình làm việc và bán hàng
- Có kinh nghiệm trong lĩnh vực BĐS, Tài chính, ÔTô, Bảo Hiểm là một lợi thế
- Nam, nữ Độ tuổi từ 23t trở lên
- Chỉ cần đam mê, nhiệt huyết, chưa có kinh nghiệm sẽ được đào tạo.
- Có kỹ năng tư vấn và thuyết phục khách hàng, chịu được áp lực cao.
- Có khả năng làm việc độc lập và làm việc nhóm, năng động, giao tiếp tốt.
- Tinh thần cầu tiến, sẵn sàng lắng nghe học hỏi, kiên trì siêng năng.

Tại Công Ty Cổ Phần Dịch Vụ Địa Ốc PQR Thì Được Hưởng Những Gì

- Mức thu nhập là không giới hạn, năng lực càng cao thu nhập càng lớn. Mức thu nhập trung bình của 1 NVKD ở PQR sau khi được đào tạo và rèn luyện hoàn thiện hết các kĩ năng trung bình 50 triệu mỗi tháng).
- Kí HĐLĐ, tham gia bảo hiểm đầy đủ
- Thưởng Lễ Tết, lương tháng 13, thưởng thâm niên, chuyên cần, sáng kiến, kết quả kinh doanh, Tổ chức sinh nhật,
- Các hoạt động gắn kết trong năm: Tiệc liên hoan cuối năm, team building, nghỉ mát, sinh hoạt tập thể
- Môi trường làm việc chuyên nghiệp, chỉn chu & đồng nghiệp hoà đồng, thân thiện
- Đào tạo MIỄN PHÍ 100% cho sale chưa có kinh nghiệm, muốn làm giàu với BĐS bằng những nội dung độc quyền chỉ PQR mới có: phong thủy; pháp luật BĐS; Marketing online; các cách tìm kiếm, tư vấn và chốt khách,…
- Thời gian làm việc: 5,5 ngày/ tuần (Nghỉ chiều thứ 7 và chủ nhật)

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Dịch Vụ Địa Ốc PQR

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công Ty Cổ Phần Dịch Vụ Địa Ốc PQR

Công Ty Cổ Phần Dịch Vụ Địa Ốc PQR

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: 101 Nguyễn Cơ Thạch, P. An Phú, Quận 2

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

