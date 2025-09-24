Tuyển Trưởng phòng Marketing Công ty cổ phần phát triển công nghệ Pantado làm việc tại Hà Nội thu nhập 30 - 50 Triệu

Mức lương 30 - 50 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Tòa nhà Intracom 33 Cầu Diễn, Xuân Phương, Bắc Từ Liêm, Quận Bắc Từ Liêm

Phát triển kế hoạch và tổ chức triển khai các chiến dịch truyền thông cho các sản phẩm giáo dục đào tạo nhằm đạt mục tiêu kinh doanh cả năm và cho từng dự án của công ty.

Tối ưu hóa chi phí truyền thông quảng cáo và đảm bảo tính nhất quán về định vị thương hiệu trên tài liệu truyền thông, bán hàng và từ các kênh truyền thông của đại lý phân phối.

- Xây dựng chiến lược và lập kế hoạch:

+Lập kế hoạch PR - quảng cáo cho sản phẩm trên đa kênh, online to offline

+ Phân tích thị trường, đối thủ cạnh tranh, khách hàng tiềm năng nhằm xác định định vị sản phẩm và chiến lược marketing

+ Phát triển chiến lược thương hiệu cho các dự án. Định hướng phát triển hình ảnh và thông điệp sáng tạo cho mỗi chiến dịch

+ Tiếp cận, nghiên cứu kênh truyền thông, hình thức truyền thông mới nhất. Xây dựng kế hoạch truyền thông tích hợp bám sát kế hoạch bán hàng. Bao gồm: xác định kênh truyền thông chiến lược, thời gian triển khai, ngân sách và KPI

+ Phát triển khung nội dung, rà soát và chỉnh sửa nội dung chi tiết bộ tài liệu bán hàng theo định vị sản phẩm: bộ hình ảnh, video, brochure,...

+Tìm kiếm, duy trì và phát triển cơ sở dữ liệu khách hàng cũ, khách hàng tiềm năng, khách hàng mới và sử dụng hiệu quả cho các chiến dịch marketing và truyền thông

- Quản lý triển khai

+Chịu trách nhiệm thực hiện toàn bộ các hoạt động marketing của công ty: quản lý thương hiệu, truyền thông, các hoạt động khuyến mãi, nghiên cứu thị trường, chiến lược giá/ sản phẩm…

+Phân bổ nhân sự phù hợp cho từng dự án.

+ Xem xét và chỉnh sửa thiết kế quảng cáo, tài liệu bán hàng, các bài PR, đảm bảo thông điệp truyền thông xuyên suốt các kênh. Điều phối tổ chức các chiến dịch bán hàng.

+ Kiểm duyệt nội dung và hình ảnh trên các kênh Facebook, Website… của công ty

+ Theo dõi, phân tích báo cáo, tối ưu hóa hiệu quả và chi phí. Đảm bảo chất lượng, tiến độ triển khai và báo cáo BGĐ.

+Tổ chức các sự kiện như hội thảo, workshop, hỗ trợ bán hàng và xây dựng thương hiệu

+ Xây dựng và thực hiện các chương trình truyền thông nội bộ nhằm tạo được sự gắn kết trong công ty, góp phần phát triển văn hóa doanh nghiệp theo định hướng của công ty.

+ Thực hiện các nhiệm vụ BGĐ giao.

+ Chuyên môn: Bằng cấp và chứng chỉ đào tạo liên quan đến marketing

+ Giới tính: Nam/Nữ

+ Có ít nhất 03 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương

+ Có kinh nghiệm lập kế hoạch và triển khai các chiến dịch Marketing đa kênh.

+ Kỹ năng quản lý dự án, ngân sách, đội nhóm tốt

+ Tư duy giải quyết vấn đề và có đầu óc sáng tạo, kỹ năng thuyết trình, PR…

+ Ưu tiên có kinh nghiệm trong lĩnh vực giáo dục, giáo dục trực tuyến

+ Sử dụng thành thạo các công cụ máy tính, có khả năng làm việc dựa trên phân tích dữ liệu và hệ thống CRM.

- Thu nhập: 30.000.000-50.000.000 đồng/tháng (lương cơ bản upto 22.000.000 - 25.000.000 + thưởng)

- Thời gian làm việc:

+ 8h30 – 17h30 (nghỉ trưa 1h30p)

+ Nghỉ 02 thứ 7/tháng + các ngày chủ nhật

- Được hưởng đầy đủ các chính sách phúc lợi của công ty: Thưởng lương tháng 13; Vinh danh; Tổ chức sinh nhật, chế độ thăm hỏi, hiếu hỉ…

- Được nghỉ phép 12 ngày/năm và nghỉ các ngày lễ tết, đóng BHXH theo quy định.

- Được làm việc trong môi trường tôn trọng & cầu thị nhân tài, luôn đánh giá cao & tạo điều kiện cho tinh thần cầu tiến & tham vọng của từng cá nhân trong tổ chức

- Tham gia các hoạt động tập thể như: từ thiện, bóng đá, tổ chức sinh nhật hằng tháng, event, team building, du lịch... của công ty.

- Được làm việc trong môi trường chuyên nghiệp, năng động, thân thiện, có cơ hội thăng tiến và phát triển chuyên môn

