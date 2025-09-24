Tuyển Trưởng phòng Marketing Công ty cổ phần phát triển công nghệ Pantado làm việc tại Hà Nội thu nhập 30 - 50 Triệu

Tuyển Trưởng phòng Marketing Công ty cổ phần phát triển công nghệ Pantado làm việc tại Hà Nội thu nhập 30 - 50 Triệu

Công ty cổ phần phát triển công nghệ Pantado
Ngày đăng tuyển: 24/09/2025
Hạn nộp hồ sơ: 23/10/2025
Công ty cổ phần phát triển công nghệ Pantado

Trưởng phòng Marketing

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Trưởng phòng Marketing Tại Công ty cổ phần phát triển công nghệ Pantado

Mức lương
30 - 50 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
3 năm
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Tòa nhà Intracom 33 Cầu Diễn, Xuân Phương, Bắc Từ Liêm, Quận Bắc Từ Liêm

Mô Tả Công Việc Trưởng phòng Marketing Với Mức Lương 30 - 50 Triệu

Phát triển kế hoạch và tổ chức triển khai các chiến dịch truyền thông cho các sản phẩm giáo dục đào tạo nhằm đạt mục tiêu kinh doanh cả năm và cho từng dự án của công ty.
Tối ưu hóa chi phí truyền thông quảng cáo và đảm bảo tính nhất quán về định vị thương hiệu trên tài liệu truyền thông, bán hàng và từ các kênh truyền thông của đại lý phân phối.
- Xây dựng chiến lược và lập kế hoạch:
+Lập kế hoạch PR - quảng cáo cho sản phẩm trên đa kênh, online to offline
+ Phân tích thị trường, đối thủ cạnh tranh, khách hàng tiềm năng nhằm xác định định vị sản phẩm và chiến lược marketing
+ Phát triển chiến lược thương hiệu cho các dự án. Định hướng phát triển hình ảnh và thông điệp sáng tạo cho mỗi chiến dịch
+ Tiếp cận, nghiên cứu kênh truyền thông, hình thức truyền thông mới nhất. Xây dựng kế hoạch truyền thông tích hợp bám sát kế hoạch bán hàng. Bao gồm: xác định kênh truyền thông chiến lược, thời gian triển khai, ngân sách và KPI
+ Phát triển khung nội dung, rà soát và chỉnh sửa nội dung chi tiết bộ tài liệu bán hàng theo định vị sản phẩm: bộ hình ảnh, video, brochure,...
+Tìm kiếm, duy trì và phát triển cơ sở dữ liệu khách hàng cũ, khách hàng tiềm năng, khách hàng mới và sử dụng hiệu quả cho các chiến dịch marketing và truyền thông
- Quản lý triển khai
+Chịu trách nhiệm thực hiện toàn bộ các hoạt động marketing của công ty: quản lý thương hiệu, truyền thông, các hoạt động khuyến mãi, nghiên cứu thị trường, chiến lược giá/ sản phẩm…
+Phân bổ nhân sự phù hợp cho từng dự án.
+ Xem xét và chỉnh sửa thiết kế quảng cáo, tài liệu bán hàng, các bài PR, đảm bảo thông điệp truyền thông xuyên suốt các kênh. Điều phối tổ chức các chiến dịch bán hàng.
+ Kiểm duyệt nội dung và hình ảnh trên các kênh Facebook, Website… của công ty
+ Theo dõi, phân tích báo cáo, tối ưu hóa hiệu quả và chi phí. Đảm bảo chất lượng, tiến độ triển khai và báo cáo BGĐ.
+Tổ chức các sự kiện như hội thảo, workshop, hỗ trợ bán hàng và xây dựng thương hiệu
+ Xây dựng và thực hiện các chương trình truyền thông nội bộ nhằm tạo được sự gắn kết trong công ty, góp phần phát triển văn hóa doanh nghiệp theo định hướng của công ty.
+ Thực hiện các nhiệm vụ BGĐ giao.

Với Mức Lương 30 - 50 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

+ Chuyên môn: Bằng cấp và chứng chỉ đào tạo liên quan đến marketing
+ Giới tính: Nam/Nữ
+ Có ít nhất 03 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương
+ Có kinh nghiệm lập kế hoạch và triển khai các chiến dịch Marketing đa kênh.
+ Kỹ năng quản lý dự án, ngân sách, đội nhóm tốt
+ Tư duy giải quyết vấn đề và có đầu óc sáng tạo, kỹ năng thuyết trình, PR…
+ Ưu tiên có kinh nghiệm trong lĩnh vực giáo dục, giáo dục trực tuyến
+ Sử dụng thành thạo các công cụ máy tính, có khả năng làm việc dựa trên phân tích dữ liệu và hệ thống CRM.

Tại Công ty cổ phần phát triển công nghệ Pantado Thì Được Hưởng Những Gì

- Thu nhập: 30.000.000-50.000.000 đồng/tháng (lương cơ bản upto 22.000.000 - 25.000.000 + thưởng)
- Thời gian làm việc:
+ 8h30 – 17h30 (nghỉ trưa 1h30p)
+ Nghỉ 02 thứ 7/tháng + các ngày chủ nhật
- Được hưởng đầy đủ các chính sách phúc lợi của công ty: Thưởng lương tháng 13; Vinh danh; Tổ chức sinh nhật, chế độ thăm hỏi, hiếu hỉ…
- Được nghỉ phép 12 ngày/năm và nghỉ các ngày lễ tết, đóng BHXH theo quy định.
- Được làm việc trong môi trường tôn trọng & cầu thị nhân tài, luôn đánh giá cao & tạo điều kiện cho tinh thần cầu tiến & tham vọng của từng cá nhân trong tổ chức
- Tham gia các hoạt động tập thể như: từ thiện, bóng đá, tổ chức sinh nhật hằng tháng, event, team building, du lịch... của công ty.
- Được làm việc trong môi trường chuyên nghiệp, năng động, thân thiện, có cơ hội thăng tiến và phát triển chuyên môn

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty cổ phần phát triển công nghệ Pantado

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Báo cáo tin tuyển dụng
Báo cáo tin tuyển dụng: Nếu bạn thấy rằng tin tuyển dụng này không đúng hoặc có dấu hiệu lừa đảo, hãy phản ánh với chúng tôi.

Liên Hệ Công Ty

Công ty cổ phần phát triển công nghệ Pantado

Công ty cổ phần phát triển công nghệ Pantado

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Tầng 16 tòa Intracom số 33 Cầu Diễn, Từ Liêm , Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

Chia Sẻ Tin Với Bạn Bè

Sao chép đường dẫn
https://job3s.ai/viec-lam-tuyen-truong-phong-marketing-thu-nhap-30-50-trieu-toan-thoi-gian-tai-ha-noi-job368978
Mạng xã hội

Tải ngay app tìm việc job3s.ai

Tải app Tải app
Tải app

Việc làm cùng ngành nghề

Tuyển dụng việc làm Công ty cổ phần phát triển công nghệ Pantado
Tuyển Trưởng phòng Marketing Công ty cổ phần phát triển công nghệ Pantado làm việc tại Hà Nội thu nhập 30 - 50 Triệu
Công ty cổ phần phát triển công nghệ Pantado
Hạn nộp: 23/10/2025
Hà Nội Còn 29 ngày để ứng tuyển 30 - 50 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ H&H
Tuyển Trưởng phòng Marketing CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ H&H làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ H&H
Hạn nộp: 14/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 20 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VNO
Tuyển Trưởng phòng Marketing CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VNO làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VNO
Hạn nộp: 11/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 17 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty cổ phần phương tiện điện thông minh Selex
Tuyển Trưởng phòng Marketing Công ty cổ phần phương tiện điện thông minh Selex làm việc tại Hà Nội thu nhập 1 - 15 USD
Công ty cổ phần phương tiện điện thông minh Selex
Hạn nộp: 06/10/2025
Hà Nội Còn 12 ngày để ứng tuyển 1 - 15 USD Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN QUEENLAND
Tuyển Trưởng phòng Marketing CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN QUEENLAND làm việc tại Hà Nội thu nhập 25 - 35 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN QUEENLAND
Hạn nộp: 03/10/2025
Hà Nội Còn 9 ngày để ứng tuyển 25 - 35 triệu Kinh nghiệm: 5 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH THỜI TRANG CALIE HOUSE
Tuyển Trưởng phòng Marketing CÔNG TY TNHH THỜI TRANG CALIE HOUSE làm việc tại Hà Nội thu nhập 40 - 50 Triệu
CÔNG TY TNHH THỜI TRANG CALIE HOUSE
Hạn nộp: 29/09/2025
Hà Nội Còn 5 ngày để ứng tuyển 40 - 50 triệu Kinh nghiệm: 5 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH THIẾT KẾ VÀ XÂY DỰNG FASTCONS
Tuyển Trưởng phòng Marketing CÔNG TY TNHH THIẾT KẾ VÀ XÂY DỰNG FASTCONS làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 25 - 35 Triệu
CÔNG TY TNHH THIẾT KẾ VÀ XÂY DỰNG FASTCONS
Hạn nộp: 24/09/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 25 - 35 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN MOON MINH ANH GROUP
Tuyển Trưởng phòng Marketing CÔNG TY CỔ PHẦN MOON MINH ANH GROUP làm việc tại Nghệ An thu nhập 10 - 15 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN MOON MINH ANH GROUP
Hạn nộp: 20/09/2025
Nghệ An Vĩnh Phúc Đã hết hạn 10 - 15 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty cổ phần giải pháp MKT
Tuyển Trưởng phòng Marketing Công ty cổ phần giải pháp MKT làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 20 Triệu
Công ty cổ phần giải pháp MKT
Hạn nộp: 19/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn 15 - 20 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Đại Lý Thuế Viện Kế Toán Việt Nam
Tuyển Trưởng phòng Marketing Công Ty Cổ Phần Đại Lý Thuế Viện Kế Toán Việt Nam làm việc tại Bình Dương thu nhập Thỏa thuận
Công Ty Cổ Phần Đại Lý Thuế Viện Kế Toán Việt Nam
Hạn nộp: 18/09/2025
Bình Dương Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm cùng khu vực

Tuyển dụng việc làm Công Ty Tnhh Zoomlion Việt Nam
Tuyển Kế toán công nợ Công Ty Tnhh Zoomlion Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 17 Triệu
Công Ty Tnhh Zoomlion Việt Nam
Hạn nộp: 23/10/2025
Hà Nội Còn 29 ngày để ứng tuyển 15 - 17 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH BỆNH VIỆN THẨM MỸ SIAM THAILAND
Tuyển Trưởng phòng kinh doanh CÔNG TY TNHH BỆNH VIỆN THẨM MỸ SIAM THAILAND làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH BỆNH VIỆN THẨM MỸ SIAM THAILAND
Hạn nộp: 23/10/2025
Hà Nội Còn 29 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Star Fashion Company Ltd.
Tuyển Designer Star Fashion Company Ltd. làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Star Fashion Company Ltd.
Hạn nộp: 30/09/2025
Hà Nội Còn 6 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Đầu tư và Giải pháp VietIS
Tuyển Thực tập sinh Công ty Cổ phần Đầu tư và Giải pháp VietIS làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công ty Cổ phần Đầu tư và Giải pháp VietIS
Hạn nộp: 23/10/2025
Hà Nội Còn 29 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH Thương Mại Và Đầu Tư Srt Đông Bắc
Tuyển Hành chính nhân sự Công Ty TNHH Thương Mại Và Đầu Tư Srt Đông Bắc làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu
Công Ty TNHH Thương Mại Và Đầu Tư Srt Đông Bắc
Hạn nộp: 22/10/2025
Hà Nội Còn 28 ngày để ứng tuyển 10 - 15 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ UPBASE
Tuyển Hành chính nhân sự CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ UPBASE làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 10 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ UPBASE
Hạn nộp: 31/10/2025
Hà Nội Còn 37 ngày để ứng tuyển 8 - 10 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Trường Cao đẳng Công nghệ Bách khoa Hà Nội
Tuyển Kế toán tổng hợp Trường Cao đẳng Công nghệ Bách khoa Hà Nội làm việc tại Hà Nội thu nhập 18 - 20 Triệu
Trường Cao đẳng Công nghệ Bách khoa Hà Nội
Hạn nộp: 22/10/2025
Hà Nội Còn 28 ngày để ứng tuyển 18 - 20 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH GIT ACADEMY VIỆT NAM
Tuyển Nhân viên Tư vấn tuyển sinh CÔNG TY TNHH GIT ACADEMY VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 40 Triệu
CÔNG TY TNHH GIT ACADEMY VIỆT NAM
Hạn nộp: 22/10/2025
Hà Nội Còn 28 ngày để ứng tuyển 20 - 40 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ & THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ TÂM VIỆT
Tuyển Giám đốc kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ & THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ TÂM VIỆT làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ & THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ TÂM VIỆT
Hạn nộp: 22/10/2025
Hà Nội Hồ Chí Minh Còn 28 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN BẤT ĐỘNG SẢN PHỐ XANH HOLDINGS
Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN BẤT ĐỘNG SẢN PHỐ XANH HOLDINGS làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 50 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN BẤT ĐỘNG SẢN PHỐ XANH HOLDINGS
Hạn nộp: 19/10/2025
Hà Nội Còn 25 ngày để ứng tuyển 20 - 50 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Việc làm cùng mức lương

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ LIÊN KẾT NANO
Tuyển Thu hồi nợ CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ LIÊN KẾT NANO làm việc tại Hà Nội thu nhập 30 - 50 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ LIÊN KẾT NANO
Hạn nộp: 02/10/2025
Hà Nội Còn 8 ngày để ứng tuyển 30 - 50 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN MUA BÁN CƠ CẤU SÁP NHẬP DOANH NGHIỆP M&A VIỆT NAM
Tuyển Giám đốc vận hành CÔNG TY CỔ PHẦN MUA BÁN CƠ CẤU SÁP NHẬP DOANH NGHIỆP M&A VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 30 - 50 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN MUA BÁN CƠ CẤU SÁP NHẬP DOANH NGHIỆP M&A VIỆT NAM
Hạn nộp: 11/10/2025
Hà Nội Còn 17 ngày để ứng tuyển 30 - 50 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm mới nhất

Tuyển dụng việc làm Công ty cổ phần phát triển công nghệ Pantado
Tuyển Trưởng phòng Marketing Công ty cổ phần phát triển công nghệ Pantado làm việc tại Hà Nội thu nhập 30 - 50 Triệu
Công ty cổ phần phát triển công nghệ Pantado
Hạn nộp: 23/10/2025
Hà Nội Còn 29 ngày để ứng tuyển 30 - 50 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ H&H
Tuyển Trưởng phòng Marketing CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ H&H làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ H&H
Hạn nộp: 14/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 20 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VNO
Tuyển Trưởng phòng Marketing CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VNO làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VNO
Hạn nộp: 11/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 17 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty cổ phần phương tiện điện thông minh Selex
Tuyển Trưởng phòng Marketing Công ty cổ phần phương tiện điện thông minh Selex làm việc tại Hà Nội thu nhập 1 - 15 USD
Công ty cổ phần phương tiện điện thông minh Selex
Hạn nộp: 06/10/2025
Hà Nội Còn 12 ngày để ứng tuyển 1 - 15 USD Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN QUEENLAND
Tuyển Trưởng phòng Marketing CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN QUEENLAND làm việc tại Hà Nội thu nhập 25 - 35 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN QUEENLAND
Hạn nộp: 03/10/2025
Hà Nội Còn 9 ngày để ứng tuyển 25 - 35 triệu Kinh nghiệm: 5 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH THỜI TRANG CALIE HOUSE
Tuyển Trưởng phòng Marketing CÔNG TY TNHH THỜI TRANG CALIE HOUSE làm việc tại Hà Nội thu nhập 40 - 50 Triệu
CÔNG TY TNHH THỜI TRANG CALIE HOUSE
Hạn nộp: 29/09/2025
Hà Nội Còn 5 ngày để ứng tuyển 40 - 50 triệu Kinh nghiệm: 5 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH THIẾT KẾ VÀ XÂY DỰNG FASTCONS
Tuyển Trưởng phòng Marketing CÔNG TY TNHH THIẾT KẾ VÀ XÂY DỰNG FASTCONS làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 25 - 35 Triệu
CÔNG TY TNHH THIẾT KẾ VÀ XÂY DỰNG FASTCONS
Hạn nộp: 24/09/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 25 - 35 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN MOON MINH ANH GROUP
Tuyển Trưởng phòng Marketing CÔNG TY CỔ PHẦN MOON MINH ANH GROUP làm việc tại Nghệ An thu nhập 10 - 15 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN MOON MINH ANH GROUP
Hạn nộp: 20/09/2025
Nghệ An Vĩnh Phúc Đã hết hạn 10 - 15 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty cổ phần giải pháp MKT
Tuyển Trưởng phòng Marketing Công ty cổ phần giải pháp MKT làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 20 Triệu
Công ty cổ phần giải pháp MKT
Hạn nộp: 19/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn 15 - 20 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Đại Lý Thuế Viện Kế Toán Việt Nam
Tuyển Trưởng phòng Marketing Công Ty Cổ Phần Đại Lý Thuế Viện Kế Toán Việt Nam làm việc tại Bình Dương thu nhập Thỏa thuận
Công Ty Cổ Phần Đại Lý Thuế Viện Kế Toán Việt Nam
Hạn nộp: 18/09/2025
Bình Dương Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm được tìm kiếm nhiều nhất

Việc làm tham khảo

Tuyển Trưởng phòng Marketing CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ AN HOÀNG GIA làm việc tại Hà Nội thu nhập 40 - 80 Triệu CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ AN HOÀNG GIA
40 - 80 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Trưởng phòng Marketing VUIHOC.vn làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 30 Triệu VUIHOC.vn
20 - 30 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Trưởng phòng Marketing Công ty TNHH Thương Mại Và Dịch Vụ Miniti Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 30 - 50 Triệu Công ty TNHH Thương Mại Và Dịch Vụ Miniti Việt Nam
30 - 50 triệu Kinh nghiệm: 5 năm
Tuyển Trưởng phòng Marketing Công ty TNHH MTV HN CORPORATION làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận Công ty TNHH MTV HN CORPORATION
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Trưởng phòng Marketing CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ A-FIVE làm việc tại Hà Nội thu nhập 18 - 30 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ A-FIVE
18 - 30 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Trưởng phòng Marketing CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU VÀ VẬN TẢI TMS GROUP làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU VÀ VẬN TẢI TMS GROUP
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Trưởng phòng Marketing CÔNG TY CỔ PHẦN QUỐC TẾ NHÂN ÁI làm việc tại Hà Nội thu nhập 18 - 20 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN QUỐC TẾ NHÂN ÁI
18 - 20 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Trưởng phòng Marketing Công ty TNHH MTV HN CORPORATION làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận Công ty TNHH MTV HN CORPORATION
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Trưởng phòng Marketing Hộ Kinh doanh Hồ Thị Hải Yến 1993 làm việc tại Hà Nội thu nhập 35 - 50 Triệu Hộ Kinh doanh Hồ Thị Hải Yến 1993
35 - 50 triệu Kinh nghiệm: 5 năm
Tuyển Trưởng phòng Marketing Công ty cổ phần Fandi Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 25 Triệu Công ty cổ phần Fandi Việt Nam
15 - 25 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Trưởng phòng Marketing Công ty Cổ phần SEONGON Thịnh Vượng làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 30 Triệu Công ty Cổ phần SEONGON Thịnh Vượng
20 - 30 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Trưởng phòng Marketing công ty Cổ phần Y Dược Đại Việt làm việc tại Hà Nội thu nhập 18 - 30 Triệu công ty Cổ phần Y Dược Đại Việt
18 - 30 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Trưởng phòng Marketing Công ty TNHH Thương mại và đầu tư xuất nhập khẩu Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 1,000 - 2 USD Công ty TNHH Thương mại và đầu tư xuất nhập khẩu Việt Nam
1,000 - 2 USD Kinh nghiệm: 5 năm
Tuyển Trưởng phòng Marketing Công ty TNHH Thương Mại Và Dịch Vụ Miniti Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 30 - 40 Triệu Công ty TNHH Thương Mại Và Dịch Vụ Miniti Việt Nam
30 - 40 triệu Kinh nghiệm: 5 năm
Tuyển Trưởng phòng Marketing Công ty Cổ phần Hạ tầng Viễn thông Số làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận Công ty Cổ phần Hạ tầng Viễn thông Số
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Trưởng phòng Marketing Công ty TNHH Ô tô Hyundai Giải Phóng làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 20 Triệu Công ty TNHH Ô tô Hyundai Giải Phóng
15 - 20 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Trưởng phòng Marketing Công ty TNHH Smart Outsourcing làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 15 Triệu Công ty TNHH Smart Outsourcing
12 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Trưởng phòng Marketing CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ MAXCOM GROUP làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 25 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ MAXCOM GROUP
12 - 25 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Trưởng phòng Marketing CÔNG TY CỔ PHẦN VILLA DESIGN làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 23 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN VILLA DESIGN
15 - 23 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Trưởng phòng Marketing Công ty Cổ phần 1OFFICE làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 30 Triệu Công ty Cổ phần 1OFFICE
20 - 30 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Trưởng phòng Marketing Công ty TNHH XNK Cầu Nối Việt làm việc tại Hà Nội thu nhập 30 - 45 Triệu Công ty TNHH XNK Cầu Nối Việt
30 - 45 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Trưởng phòng Marketing Công ty cổ phần đầu tư và dịch vụ Trường Giang làm việc tại Hà Nội thu nhập 30 - 40 Triệu Công ty cổ phần đầu tư và dịch vụ Trường Giang
30 - 40 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Trưởng phòng Marketing CÔNG TY CỔ PHẦN THÔNG TIN MẠNG VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 25 - 35 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN THÔNG TIN MẠNG VIỆT NAM
25 - 35 triệu Kinh nghiệm: 5 năm
Tuyển Trưởng phòng Marketing CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ GIÁO DỤC VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ QUỐC TẾ LANGMASTER làm việc tại Hà Nội thu nhập 18 - 30 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ GIÁO DỤC VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ QUỐC TẾ LANGMASTER
18 - 30 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Trưởng phòng Marketing Công ty cổ phần truyền thông Vietart làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 25 Triệu Công ty cổ phần truyền thông Vietart
20 - 25 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Trưởng phòng Marketing CÔNG TY CỔ PHẦN VIỆT NAM GOLF làm việc tại Hà Nội thu nhập 17 - 25 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN VIỆT NAM GOLF
17 - 25 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Trưởng phòng Marketing CÔNG TY TNHH THỜI TRANG LADY làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 50 Triệu CÔNG TY TNHH THỜI TRANG LADY
20 - 50 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Trưởng phòng Marketing Công ty Cổ phần Viễn thông ASIM làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận Công ty Cổ phần Viễn thông ASIM
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Trưởng phòng Marketing Công Ty Cổ Phần NEOFLOOR làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 27 Triệu Công Ty Cổ Phần NEOFLOOR
20 - 27 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Trưởng phòng Marketing CÔNG TY CP VLXD MINH HẠNH làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 20 Triệu CÔNG TY CP VLXD MINH HẠNH
12 - 20 triệu Kinh nghiệm: 3 năm