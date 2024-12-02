Tuyển Nhân viên Tư vấn bất động sản Công Ty TNHH Hoàng Phú Điền Group làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 7 - 30 Triệu

Mức lương 7 - 30 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - Toà nhà Hometalk, 236 Đường Đinh Bộ Lĩnh, phường 26, quận Bình Thạnh, Hồ Chí Minh, Quận Bình Thạnh

Mô Tả Công Việc Nhân viên Tư vấn bất động sản Với Mức Lương 7 - 30 Triệu

– Chăm sóc khách hàng, tư vấn, giới thiệu sản phẩm phân khúc nhà ở xã hội, căn hộ chung cư (sẽ được đào tạo – traning kỹ năng).

– Quản lý, chăm sóc khách hàng hiện tại và khách hàng mới phát sinh.

– Báo cáo công việc hàng ngày với quản lý trực tiếp, phối hợp đội nhóm để có kết quả kinh doanh tốt.

– Cơ hội thăng tiến lên quản lý từ 06 tháng làm việc trở lên.

Với Mức Lương 7 - 30 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Độ tuổi: 18 – 30 tuổi

- Giọng nói dễ nghe

- Tốt nghiệp THPT trở lên (ưu tiên có laptop và có kinh nghiệm Bất động sản là một lợi thế)

Tại Công Ty TNHH Hoàng Phú Điền Group Thì Được Hưởng Những Gì

ĐẶC BIỆT: ĐƯỢC HỖ TRỢ KHÁCH HÀNG TIỀM NĂNG TỪ SỐ HOTLINE CÔNG TY (CHỐT KHÁCH DỄ DÀNG)

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Hoàng Phú Điền Group

