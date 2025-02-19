Tuyển Nhân viên Tư vấn bất động sản JobsGO Recruit làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 100 Triệu

Mức lương 8 - 100 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - 53 - 55 - 57 Vũ Tông Phan, Phường An Phú, Quận 2, Thành phố Thủ Đức, TP.HCM - 23 đường số 11, Khu nhà ở Vạn Phúc, Kp5, P. Hiệp Bình Phước, TP. Thủ Đức, Quận Thủ Đức

Mô Tả Công Việc Nhân viên Tư vấn bất động sản Với Mức Lương 8 - 100 Triệu

- Tiếp nhận điện thoại, khai thác thông tin, nhu cầu của khách hàng, tư vấn bán và giới thiệu các sản phẩm mà công ty đang phân phối (Căn hộ cao cấp TPHCM, Bình Dương).

- Khách hàng từ Hotline, Data có sẵn, Cấp trên hỗ trợ

- Tư vấn về dự án, thủ tục chuyển nhượng; Tư vấn trực tiếp khách hàng, đưa khách đi dự án nếu có yêu cầu.

- Chủ động tìm kiếm, mở rộng thị trường và khai thác khách hàng tiềm năng.

- Đàm phán ký kết hợp đồng mua bán.

- Chăm sóc khách hàng sau bán và tạo mối quan hệ với khách hàng.

Với Mức Lương 8 - 100 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Không yêu cầu kinh nghiệm, Không giới hạn độ tuổi

- Giao tiếp khá, nhanh nhẹn, năng động, ham học hỏi, tác phong lịch sự, chuyên nghiệp.

- Đối với các ứng viên chưa có kinh nghiệm sẽ được đào tạo các kỹ năng, nghiệp vụ bán hàng.

- Yêu thích kinh doanh, nhiệt huyết và đam mê kiếm tiền.

- Có laptop và xe máy để di chuyển.

Tại JobsGO Recruit Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương cứng lên tới: Từ 8 - 30 Triệu/ tháng

- Hoa hồng: 2%- 4% + thưởng nóng ( 20tr - 100tr/ căn tùy giá trị căn)

- Thưởng danh hiệu tuần 500-2tr; tháng 1-3tr, quý, Xe SH, ô tô/ năm

- Thu nhập bao gồm: Lương cứng + phụ cấp + hoa hồng + thưởng nóng + thưởng quý,...

- Hỗ trợ MKT HOTLINE

- Hỗ trợ kinh phí chạy MKT theo chiến dịch hàng tháng

- Nhiều khoản thưởng hấp dẫn: thưởng nóng từ Chủ Đầu Tư, thưởng theo dự án, thưởng tháng, quý, năm, dài hạn, Trip & nhiều khoản thưởng hấp dẫn khác...

- Được đào tạo kiến thức, kỹ năng 100% trước khi bắt đầu công việc; Đào tạo nâng cao trong quá trình làm việc; Hỗ trợ chốt khách hàng từ lãnh đạo

- Được hỗ trợ nguồn Khách hàng từ hệ sinh thái Đất Xanh Miền Nam (cả Online & Offline).

- Được hỗ trợ chi phí công tác.

- Được hướng dẫn, đào tạo khi chưa có kinh nghiệm. Lộ trình đào tạo bài bản, học từ cơ bản đến nâng cao

- Cơ hội phát triển nghề nghiệp và thăng tiến lên các vị trí cấp cao nhanh, rõ ràng: Trường phòng KD, Giám Đốc sàn, Giám Đốc KD

- Du lịch hàng năm, Team building , lễ tết sinh nhật, ...

Cách Thức Ứng Tuyển Tại JobsGO Recruit

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin