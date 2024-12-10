Tuyển Nhân viên Tư vấn bất động sản Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Sen Group làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 18 Triệu

Mức lương 8 - 18 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Mô Tả Công Việc Nhân viên Tư vấn bất động sản Với Mức Lương 8 - 18 Triệu

Chăm sóc, tạo dựng và phát triển khách hàng tiềm năng.

Nắm vững các thông tin về những dự án công ty đang triển khai, phân phối.

Tìm kiếm khách hàng thông qua công cụ Marketing online & offline.

Lập kế hoạch bán hàng theo từng dự án Công ty phân phối.

Tham dự các sự kiện liên quan đến dự án nhằm tư vấn và chốt deal.

Hướng dẫn khách hàng tham quan dự án.

Thực hiện các nghiệp vụ được đào tạo như: tư vấn, giao tiếp, đàm phán, thương lượng, chốt sale.

Nhận thông tin, hỗ trợ khách hàng những công tác liên quan đến sản phẩm, hợp đồng, cách thức thanh toán và những công tác liên quan khác.

Thực hiện giao dịch, ký kết hợp đồng mua bán cũng như hỗ trợ khách hàng theo dõi tiến độ thanh toán.

Với Mức Lương 8 - 18 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Nam / Nữ từ 20 -35 tuổi , có laptop và phương tiện đi lại.

Có đam mê kinh doanh

Ứng viên có ngoại hình, chưa có kinh nghiệm sẽ được đào tạo.

Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm từ 6 tháng trong lĩnh vực BĐS hoặc các ngành dịch vụ có liên quan (tài chính/oto, bảo hiểm...).

Kỹ năng giao tiếp, đàm phán, giải quyết vấn đề tốt, tác phong chuyên nghiệp, chỉn chu.

Thời gian làm việc: 8 giờ/ngày trong các ngày từ Thứ Hai - Thứ Sáu, Thứ Bảy từ 8 giờ - 12 giờ

Tại Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Sen Group Thì Được Hưởng Những Gì

Lương cơ bản lũy tiến 8.000.000đ - 18.000.000đ cố định theo Tháng

Được đào tạo thi sát hạch, cấp chứng chỉ hành nghề mô giới BĐS.

Hỗ trợ Marketing 2.000.000đ/tháng.

Mức Hoa hồng cao từ 45%/sản phẩm. Thưởng nóng 20tr / 1 sản phẩm.

Hỗ trợ data khách hàng tiềm năng theo ngày.

Ký HDLD sau thử việc, chế độ phép năm theo quy định của Luật Lao Động, chế độ bảo hiểm.

Được training, đào tạo xuyên suốt quá trình tham gia kinh doanh.

Các chế độ khác được quy định trong Thỏa Ước Lao Động, Chính sách phúc lợi và các thỏa thuận khác (du lịch, teambuilding, party happy hour, quà Lễ/Tết,...)

Môi trường vui vẻ, nhiệt huyết, chính trực, công bằng, nhiều cơ hội phát triển bản thân.

* CÁC DỰ ÁN ĐANG TRIỂN KHAI

Emerald Golf View

Global City

A&T Sky Garden

TT AVIO

Picity Sky Garden

Honas Resident

HT-Pearl

Phú Đông Sky Garden

Các dự án căn hộ đã bàn giao có sổ

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Sen Group

