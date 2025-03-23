Tuyển Nhân viên Tư vấn bất động sản Công Ty TNHH Bất Động Sản Vượng Gia Group làm việc tại Bình Dương thu nhập 8 - 30 Triệu

Mức lương 8 - 30 Triệu Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Bình Dương: - 741A, Quốc Lộ 1K, Khu phố Tân An, Phường Tân Đông Hiệp, Thành phố Dĩ An, Tỉnh Bình Dương, Việt Nam, Thị xã Dĩ An

Mô Tả Công Việc Nhân viên Tư vấn bất động sản Với Mức Lương 8 - 30 Triệu

• Tìm kiếm, tư vấn và hỗ trợ khách hàng

• Được cung cấp danh sách sản phẩm phong phú, sẵn khách hàng tiềm năng.

• Hướng dẫn khách hàng , chốt giao dịch.

• Đăng bài giới thiệu về sản phẩm để tiếp cận khách hàng tiềm năng.

• Nhân viên kinh doanh tham gia trực dự án theo yêu cầu.

• Tham dự tất cả các buổi đào tạo, cuộc họp nhóm và họp định kỳ hàng tháng.

Với Mức Lương 8 - 30 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

• Có kinh nghiệm telesales, sale, tư vấn bất động sản là một lợi thế.

• Tốt nghiệp bằng Trung cấp trở lên hoặc chứng chỉ môi giới BĐS (ưu tiên).

• Có laptop hoặc smartphone để phục vụ công việc.

• Kỹ năng giao tiếp tốt.

• Có kỹ năng thương lượng, trình bày.

• Năng động, chăm chỉ, có chí cầu tiến và định hướng gắn bó.

Tại Công Ty TNHH Bất Động Sản Vượng Gia Group Thì Được Hưởng Những Gì

• Lương cứng từ 8M + hoa hồng + thưởng kinh doanh theo doanh số & năng lực bán hàng).

• Được hướng dẫn, đào tạo trực tiếp

• Được hỗ trợ kỹ năng chăm sóc và quản lý khách hàng hiệu quả.

• Môi trường làm việc năng động, được tham gia các hoạt động team building của toàn công ty.

• Có cơ hội thăng tiến sau 06 tháng làm việc với lộ trình thăng tiến rõ ràng.

• Có chế độ riêng dành cho các bạn làm bán thời gian muốn kiếm thêm thu nhập.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Bất Động Sản Vượng Gia Group

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin