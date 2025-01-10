Tuyển Nhân viên Tư vấn bất động sản Công ty CP Đầu tư Thương mại Kỹ Thuật A&T Việt Nam làm việc tại Bình Dương thu nhập 8 - 20 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên Tư vấn bất động sản Tại Công ty CP Đầu tư Thương mại Kỹ Thuật A&T Việt Nam
Mức lương
8 - 20 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc
- Bình Dương:
- Bình Dương
Mô Tả Công Việc Nhân viên Tư vấn bất động sản Với Mức Lương 8 - 20 Triệu
'- Tìm kiếm và phát triển nguồn khách hàng tiềm năng
- Tư vấn và giới thiệu những dự án, sản phẩm, chính sách bán hàng đến khách hàng
- Chịu trách nhiệm về doanh số bán hàng cá nhân
- Chăm sóc khách hàng sau bán hàng
- Báo cáo công việc định kỳ cho quản lý trực tiếp.
Với Mức Lương 8 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Thưởng doanh số + thưởng hiệu quả công việc.
'- Nam/Nữ từ 25 tuổi trở lên, có ngoại hình ưa nhìn, tác phong nhanh nhẹn, chuyên nghiệp, trung thực.
- Khao khát kiếm tiền, nhiệt huyết, đam mê BĐS và năng động, tự tin.
- Phong cách giao tiếp lịch sự, chịu được áp lực công việc cao, khả năng phối hợp và làm việc theo nhóm tốt.
- Biết sử dụng tin học văn phòng
- Đã từng làm trong lĩnh vực BĐS, biết chạy facebook ads là một lợi thế
'- Nam/Nữ từ 25 tuổi trở lên, có ngoại hình ưa nhìn, tác phong nhanh nhẹn, chuyên nghiệp, trung thực.
- Khao khát kiếm tiền, nhiệt huyết, đam mê BĐS và năng động, tự tin.
- Phong cách giao tiếp lịch sự, chịu được áp lực công việc cao, khả năng phối hợp và làm việc theo nhóm tốt.
- Biết sử dụng tin học văn phòng
- Đã từng làm trong lĩnh vực BĐS, biết chạy facebook ads là một lợi thế
Tại Công ty CP Đầu tư Thương mại Kỹ Thuật A&T Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì
'- Thu nhập hấp dẫn: Lương cứng từ 6 - 8 triệu + hoa hồng không giới hạn.
- Thưởng doanh số + thưởng hiệu quả công việc.
- Thưởng KPI, thưởng nóng khi đạt thành tích xuất sắc.
- Được đào tạo bài bản về kỹ năng bán hàng
- Giỏ hàng đa dạng, nguồn HÀNG ĐỘC QUYỀN từ Chủ Đầu tư
- Được công ty hỗ trợ MKT, cung cấp khách hàng tiềm năng.
- Tham gia các hoạt động xây dựng đội nhóm, du lịch hàng năm.
- Lộ trình thăng tiến rõ ràng, cơ hội phát triển lên vị trí quản lý trong vòng 6 tháng - 1 năm.
- Thưởng doanh số + thưởng hiệu quả công việc.
- Thưởng KPI, thưởng nóng khi đạt thành tích xuất sắc.
- Được đào tạo bài bản về kỹ năng bán hàng
- Giỏ hàng đa dạng, nguồn HÀNG ĐỘC QUYỀN từ Chủ Đầu tư
- Được công ty hỗ trợ MKT, cung cấp khách hàng tiềm năng.
- Tham gia các hoạt động xây dựng đội nhóm, du lịch hàng năm.
- Lộ trình thăng tiến rõ ràng, cơ hội phát triển lên vị trí quản lý trong vòng 6 tháng - 1 năm.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty CP Đầu tư Thương mại Kỹ Thuật A&T Việt Nam
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
Để xem bạn có phù hợp với vị trí công việc này không, hãy
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI