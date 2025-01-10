Tuyển Nhân viên Tư vấn bất động sản Công ty CP Đầu tư Thương mại Kỹ Thuật A&T Việt Nam làm việc tại Bình Dương thu nhập 8 - 20 Triệu

Mức lương 8 - 20 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Bình Dương: - Bình Dương

Mô Tả Công Việc Nhân viên Tư vấn bất động sản

'- Tìm kiếm và phát triển nguồn khách hàng tiềm năng

- Tư vấn và giới thiệu những dự án, sản phẩm, chính sách bán hàng đến khách hàng

- Chịu trách nhiệm về doanh số bán hàng cá nhân

- Chăm sóc khách hàng sau bán hàng

- Báo cáo công việc định kỳ cho quản lý trực tiếp.

Yêu Cầu Công Việc

'- Nam/Nữ từ 25 tuổi trở lên, có ngoại hình ưa nhìn, tác phong nhanh nhẹn, chuyên nghiệp, trung thực.

- Khao khát kiếm tiền, nhiệt huyết, đam mê BĐS và năng động, tự tin.

- Phong cách giao tiếp lịch sự, chịu được áp lực công việc cao, khả năng phối hợp và làm việc theo nhóm tốt.

- Biết sử dụng tin học văn phòng

- Đã từng làm trong lĩnh vực BĐS, biết chạy facebook ads là một lợi thế

Tại Công ty CP Đầu tư Thương mại Kỹ Thuật A&T Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì

'- Thu nhập hấp dẫn: Lương cứng từ 6 - 8 triệu + hoa hồng không giới hạn.

- Thưởng doanh số + thưởng hiệu quả công việc.

- Thưởng KPI, thưởng nóng khi đạt thành tích xuất sắc.

- Được đào tạo bài bản về kỹ năng bán hàng

- Giỏ hàng đa dạng, nguồn HÀNG ĐỘC QUYỀN từ Chủ Đầu tư

- Được công ty hỗ trợ MKT, cung cấp khách hàng tiềm năng.

- Tham gia các hoạt động xây dựng đội nhóm, du lịch hàng năm.

- Lộ trình thăng tiến rõ ràng, cơ hội phát triển lên vị trí quản lý trong vòng 6 tháng - 1 năm.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty CP Đầu tư Thương mại Kỹ Thuật A&T Việt Nam

