Tuyển Nhân viên Tư vấn bất động sản JobsGO Recruit làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 18 Triệu

JobsGO Recruit
Ngày đăng tuyển: 27/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 28/12/2024
JobsGO Recruit

Nhân viên Tư vấn bất động sản

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên Tư vấn bất động sản Tại JobsGO Recruit

Mức lương
8 - 18 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh:

- 11 Đường Nguyễn Công Trứ, Nguyễn Thái Bình, Quận 1, Hồ Chí Minh

- Shop house The Emerald Golf View, Đại Lộ Bình Dương, Phường Lái Thiêu, Thành phố Thuận An, Tỉnh Bình Dương

- Bình Dương, Quận 1

Mô Tả Công Việc Nhân viên Tư vấn bất động sản Với Mức Lương 8 - 18 Triệu

Chăm sóc, tạo dựng và phát triển khách hàng tiềm năng.
Nắm vững các thông tin về những dự án công ty đang triển khai, phân phối.
Tìm kiếm khách hàng thông qua công cụ Marketing online & offline.
Lập kế hoạch bán hàng theo từng dự án Công ty phân phối.
Tham dự các sự kiện liên quan đến dự án nhằm tư vấn và chốt deal.
Hướng dẫn khách hàng tham quan dự án.
Thực hiện các nghiệp vụ được đào tạo như: tư vấn, giao tiếp, đàm phán, thương lượng, chốt sale.
Nhận thông tin, hỗ trợ khách hàng những công tác liên quan đến sản phẩm, hợp đồng, cách thức thanh toán và những công tác liên quan khác.
Thực hiện giao dịch, ký kết hợp đồng mua bán cũng như hỗ trợ khách hàng theo dõi tiến độ thanh toán.

Với Mức Lương 8 - 18 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Nam / Nữ từ 20 -35 tuổi , có laptop và phương tiện đi lại.
Có đam mê kinh doanh
Ứng viên có ngoại hình, chưa có kinh nghiệm sẽ được đào tạo.
Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm từ 6 tháng trong lĩnh vực BĐS hoặc các ngành dịch vụ có liên quan (tài chính/oto, bảo hiểm...).
Kỹ năng giao tiếp, đàm phán, giải quyết vấn đề tốt, tác phong chuyên nghiệp, chỉn chu.
Thời gian làm việc: 8 giờ/ngày trong các ngày từ Thứ Hai - Thứ Sáu, Thứ Bảy từ 8 giờ - 12 giờ
Thời gian làm việc:

Tại JobsGO Recruit Thì Được Hưởng Những Gì

Lương cơ bản lũy tiến 8.000.000đ - 18.000.000đ cố định theo Tháng
8.
000.000đ - 18.000.000đ
Được đào tạo thi sát hạch, cấp chứng chỉ hành nghề mô giới BĐS.
Hỗ trợ Marketing 2.000.000đ/tháng.
2.000.000đ
Mức Hoa hồng cao từ 45%/sản phẩm. Thưởng nóng 20tr / 1 sản phẩm.
Hỗ trợ data khách hàng tiềm năng theo ngày.
Ký HDLD sau thử việc, chế độ phép năm theo quy định của Luật Lao Động, chế độ bảo hiểm.
Được training, đào tạo xuyên suốt quá trình tham gia kinh doanh.
Các chế độ khác được quy định trong Thỏa Ước Lao Động, Chính sách phúc lợi và các thỏa thuận khác (du lịch, teambuilding, party happy hour, quà Lễ/Tết,...)
Môi trường vui vẻ, nhiệt huyết, chính trực, công bằng, nhiều cơ hội phát triển bản thân.
* CÁC DỰ ÁN ĐANG TRIỂN KHAI
Emerald Golf View
Global City
A&T Sky Garden
TT AVIO
Picity Sky Garden
Honas Resident
HT-Pearl
Phú Đông Sky Garden
Các dự án căn hộ đã bàn giao có sổ

Cách Thức Ứng Tuyển Tại JobsGO Recruit

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

JobsGO Recruit

JobsGO Recruit

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: Tầng 3 Tòa G1 Five Star Garden, Thanh Xuân, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

