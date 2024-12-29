Tuyển Nhân viên Tư vấn bất động sản Công ty Cổ phần BDS Smartland làm việc tại Bình Dương thu nhập Thỏa thuận

Công ty Cổ phần BDS Smartland
Ngày đăng tuyển: 29/12/2024
Hạn nộp hồ sơ: 30/01/2025
Công ty Cổ phần BDS Smartland

Nhân viên Tư vấn bất động sản

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên Tư vấn bất động sản Tại Công ty Cổ phần BDS Smartland

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Bình Dương:

- Bình Dương 75114

Mô Tả Công Việc Nhân viên Tư vấn bất động sản Với Mức Lương Thỏa thuận

Giới thiệu và chào bán các sản phẩm bất động sản của dự án cho khách hàng.
Tham gia đào tạo thông tin dự án theo lịch đào tạo của Công ty và Chủ đầu tư.
Tham gia đào tạo theo lộ trình của Nhân viên mới.
Cung cấp thông tin, tư vấn và hỗ trợ khách hàng lựa chọn những sản phẩm phù hợp nhất với nhu cầu.
Chăm sóc, khai thác nguồn khách hàng Marketing công ty phân bổ xuống.
Tìm kiếm, phát triển nguồn khách hàng tiềm năng.
Đàm phán chốt giao dịch.
Cập nhật, nâng cao các kỹ năng, kiến thức liên quan đến sản phẩm, thị trường Bất động sản.
Ngành nghề: Tiếp thị / Marketing, Bán hàng / Kinh doanh, Bất động sản
Kinh nghiệm: 0 Năm
Cấp bậc: Nhân viên
Hình thức: Nhân viên chính thức
Địa điểm: Bình Dương

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Không yêu cầu kinh nghiệm , sinh viên ra trường nhiệt huyết , đam mê kiếm tiền
Có khả năng giao tiếp và thuyết phục khách hàng tốt.Năng động, nhiệt tình, chịu khó và có tinh thần trách nhiệm cao.
Ưu tiên tốt nghiệp chuyên nghành BĐS hoặc Marketing, Bảo hiểm, Tín dụng,...vv
Hiểu biết về thị trường Bất Động Sản.
Năng động, kiên trì, ham học hỏi, có tinh thần trách nhiệm với công việc.
Có khát khao làm giàu từ Bất động sản, đam mê kinh doanh.
Có Laptop và Phương tiện đi lại.
Biết đầu tư ngoại hình chỉn chu, chuyên nghiệp.

Tại Công ty Cổ phần BDS Smartland Thì Được Hưởng Những Gì

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần BDS Smartland

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty Cổ phần BDS Smartland

Công ty Cổ phần BDS Smartland

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: 92F Nguyễn Hữu Cảnh

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

