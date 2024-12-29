Tuyển Nhân viên Tư vấn bất động sản Công ty Cổ phần BDS Smartland làm việc tại Bình Dương thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Bình Dương: - Bình Dương 75114

Mô Tả Công Việc Nhân viên Tư vấn bất động sản Với Mức Lương Thỏa thuận

Giới thiệu và chào bán các sản phẩm bất động sản của dự án cho khách hàng.

Tham gia đào tạo thông tin dự án theo lịch đào tạo của Công ty và Chủ đầu tư.

Tham gia đào tạo theo lộ trình của Nhân viên mới.

Cung cấp thông tin, tư vấn và hỗ trợ khách hàng lựa chọn những sản phẩm phù hợp nhất với nhu cầu.

Chăm sóc, khai thác nguồn khách hàng Marketing công ty phân bổ xuống.

Tìm kiếm, phát triển nguồn khách hàng tiềm năng.

Đàm phán chốt giao dịch.

Cập nhật, nâng cao các kỹ năng, kiến thức liên quan đến sản phẩm, thị trường Bất động sản.

Không yêu cầu kinh nghiệm , sinh viên ra trường nhiệt huyết , đam mê kiếm tiền

Có khả năng giao tiếp và thuyết phục khách hàng tốt.Năng động, nhiệt tình, chịu khó và có tinh thần trách nhiệm cao.

Ưu tiên tốt nghiệp chuyên nghành BĐS hoặc Marketing, Bảo hiểm, Tín dụng,...vv

Hiểu biết về thị trường Bất Động Sản.

Năng động, kiên trì, ham học hỏi, có tinh thần trách nhiệm với công việc.

Có khát khao làm giàu từ Bất động sản, đam mê kinh doanh.

Có Laptop và Phương tiện đi lại.

Biết đầu tư ngoại hình chỉn chu, chuyên nghiệp.

