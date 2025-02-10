Tuyển Nhân viên Tư vấn bất động sản TẬP ĐOÀN THIÊN KHÔI làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Từ 36 Triệu

Mức lương Từ 36 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - 52 Trương Định, Quận 3, Quận 3 - 13 - 15 Đường số 10A, Quận 4 - 48 Đường số 14, HimLam, Quận 7, Quận 7, Quận 3

Mô Tả Công Việc Nhân viên Tư vấn bất động sản Với Mức Lương Từ 36 Triệu

- Môi giới nhà dân, nhà ở, căn hộ dịch vụ, xưởng, kho, khách sạn, mặt tiền, tòa nhà văn phòng, ...v.v...

- Khai thác nhu cầu của khách hàng từ hệ thống của Công ty

- Lọc ra sản phẩm trong kho hàng trên App của Công ty gữi đến khách

- Tư vấn, giải đáp, chăm sóc và hỗ trợ khách đi xem nhà thực tế.

Với Mức Lương Từ 36 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Không yêu cầu bằng cấp, kinh nghiệm

- Muốn có thu nhập đột phá

- Biết dùng điện thoại

- Có phương tiện đi lại.

- Ưu tiên: Đang Làm Sale, Tài Xế, Nội Trợ, Nhân Viên Văn Phòng..v.v..

Tại TẬP ĐOÀN THIÊN KHÔI Thì Được Hưởng Những Gì

- Thu nhập khi đạt 100% KPI: Từ 36 triệu VND trở lên

- Lương cứng: Tới 2 triệu VND

- Lương cứng phụ thuộc vào doanh số

- Được Tự chủ thời gian Tập Đoàn không quản lý, Tự chọn khu vực bán hàng

- Không cần đến Công ty, Được làm song song 2 công việc

- Nguồn khách có sẵn trên hệ thống

- Hoa hồng 3% giá trị nhà, Thu nhập tối thiểu 36tr/giao dịch cho Sales

- Hướng dẫn đào tạo đến khi chốt.

- Được học các kỹ năng đàm phán, định giá về BĐS

- Cấp chứng chỉ môi giới

- Không giới hạn tuổi tác

- Điều kiện KPI để lên Quản Lý rõ ràng cụ thể.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại TẬP ĐOÀN THIÊN KHÔI

