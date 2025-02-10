Tuyển Nhân viên Tư vấn bất động sản TẬP ĐOÀN THIÊN KHÔI làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Từ 36 Triệu

Tuyển Nhân viên Tư vấn bất động sản TẬP ĐOÀN THIÊN KHÔI làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Từ 36 Triệu

TẬP ĐOÀN THIÊN KHÔI
Ngày đăng tuyển: 10/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 13/03/2025
TẬP ĐOÀN THIÊN KHÔI

Nhân viên Tư vấn bất động sản

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên Tư vấn bất động sản Tại TẬP ĐOÀN THIÊN KHÔI

Mức lương
Từ 36 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh:

- 52 Trương Định, Quận 3, Quận 3

- 13

- 15 Đường số 10A, Quận 4

- 48 Đường số 14, HimLam, Quận 7, Quận 7, Quận 3

Mô Tả Công Việc Nhân viên Tư vấn bất động sản Với Mức Lương Từ 36 Triệu

- Môi giới nhà dân, nhà ở, căn hộ dịch vụ, xưởng, kho, khách sạn, mặt tiền, tòa nhà văn phòng, ...v.v...
- Khai thác nhu cầu của khách hàng từ hệ thống của Công ty
- Lọc ra sản phẩm trong kho hàng trên App của Công ty gữi đến khách
- Tư vấn, giải đáp, chăm sóc và hỗ trợ khách đi xem nhà thực tế.

Với Mức Lương Từ 36 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Không yêu cầu bằng cấp, kinh nghiệm
- Muốn có thu nhập đột phá
- Biết dùng điện thoại
- Có phương tiện đi lại.
- Ưu tiên: Đang Làm Sale, Tài Xế, Nội Trợ, Nhân Viên Văn Phòng..v.v..

Tại TẬP ĐOÀN THIÊN KHÔI Thì Được Hưởng Những Gì

- Thu nhập khi đạt 100% KPI: Từ 36 triệu VND trở lên
- Lương cứng: Tới 2 triệu VND
- Lương cứng phụ thuộc vào doanh số
- Được Tự chủ thời gian Tập Đoàn không quản lý, Tự chọn khu vực bán hàng
- Không cần đến Công ty, Được làm song song 2 công việc
- Nguồn khách có sẵn trên hệ thống
- Hoa hồng 3% giá trị nhà, Thu nhập tối thiểu 36tr/giao dịch cho Sales
- Hướng dẫn đào tạo đến khi chốt.
- Được học các kỹ năng đàm phán, định giá về BĐS
- Cấp chứng chỉ môi giới
- Không giới hạn tuổi tác
- Điều kiện KPI để lên Quản Lý rõ ràng cụ thể.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại TẬP ĐOÀN THIÊN KHÔI

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Báo cáo tin tuyển dụng
Báo cáo tin tuyển dụng: Nếu bạn thấy rằng tin tuyển dụng này không đúng hoặc có dấu hiệu lừa đảo, hãy phản ánh với chúng tôi.

Liên Hệ Công Ty

TẬP ĐOÀN THIÊN KHÔI

TẬP ĐOÀN THIÊN KHÔI

Quy mô: Trên 1000 Nhân viên
Địa điểm: Số 52 Trương Định, Phường 07, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

Chia Sẻ Tin Với Bạn Bè

Sao chép đường dẫn
https://job3s.ai/viec-lam-tuyen-nhan-vien-tu-van-bat-dong-san-thu-nhap-tu-36-trieu-vnd-toan-thoi-gian-tai-ho-chi-minh-job286596
Mạng xã hội

Tải ngay app tìm việc job3s.ai

Tải app Tải app
Tải app

Việc làm cùng ngành nghề

Tuyển dụng việc làm JobsGO Recruit
Tuyển Nhân viên Tư vấn bất động sản JobsGO Recruit làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
JobsGO Recruit
Hạn nộp: 29/06/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH IT-COMMUNICATIONS VIỆT NAM
Tuyển Nhân viên Tư vấn bất động sản CÔNG TY TNHH IT-COMMUNICATIONS VIỆT NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 20 - 40 Triệu
CÔNG TY TNHH IT-COMMUNICATIONS VIỆT NAM
Hạn nộp: 15/06/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 20 - 40 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm JobsGO Recruit
Tuyển Nhân viên Tư vấn bất động sản JobsGO Recruit làm việc tại Hà Nội thu nhập 50 - 100 Triệu
JobsGO Recruit
Hạn nộp: 13/06/2025
Hà Nội Đã hết hạn 50 - 100 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ DU LỊCH VÀ KHÁCH SẠN TÍN PHÁT
Tuyển Nhân viên Tư vấn bất động sản CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ DU LỊCH VÀ KHÁCH SẠN TÍN PHÁT làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 50 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ DU LỊCH VÀ KHÁCH SẠN TÍN PHÁT
Hạn nộp: 12/06/2025
Hà Nội Hưng Yên Đã hết hạn 20 - 50 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm JobsGO Recruit
Tuyển Nhân viên Tư vấn bất động sản JobsGO Recruit làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 50 Triệu
JobsGO Recruit
Hạn nộp: 12/06/2025
Hà Nội Hưng Yên Đã hết hạn 20 - 50 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ DU LỊCH VÀ KHÁCH SẠN TÍN PHÁT
Tuyển Nhân viên Tư vấn bất động sản CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ DU LỊCH VÀ KHÁCH SẠN TÍN PHÁT làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 50 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ DU LỊCH VÀ KHÁCH SẠN TÍN PHÁT
Hạn nộp: 12/06/2025
Hà Nội Hưng Yên Đã hết hạn 20 - 50 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty cổ phần Vinhomes
Tuyển Nhân viên Tư vấn bất động sản Công ty cổ phần Vinhomes làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công ty cổ phần Vinhomes
Hạn nộp: 08/06/2025
Hà Nội Hải Phòng Quảng Ninh Hưng Yên Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm JobsGO Recruit
Tuyển Nhân viên Tư vấn bất động sản JobsGO Recruit làm việc tại Thái Nguyên thu nhập 4 - 100 Triệu
JobsGO Recruit
Hạn nộp: 08/06/2025
Thái Nguyên Đã hết hạn 4 - 100 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm JobsGO Recruit
Tuyển Nhân viên Tư vấn bất động sản JobsGO Recruit làm việc tại Hà Nội thu nhập 50 - 100 Triệu
JobsGO Recruit
Hạn nộp: 06/06/2025
Hà Nội Đã hết hạn 50 - 100 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Ngân hàng TMCP Phát triển Thành phố Hồ Chí Minh
Tuyển Nhân viên Tư vấn bất động sản Ngân hàng TMCP Phát triển Thành phố Hồ Chí Minh làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 30 Triệu
Ngân hàng TMCP Phát triển Thành phố Hồ Chí Minh
Hạn nộp: 30/05/2025
Hà Nội Đã hết hạn 20 - 30 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Việc làm cùng khu vực

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN BAO BÌ AB
Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN BAO BÌ AB làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 20 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN BAO BÌ AB
Hạn nộp: 17/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 22 ngày để ứng tuyển 10 - 20 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Bất Động Sản Hecoland
Tuyển Giám đốc kinh doanh Công Ty Cổ Phần Bất Động Sản Hecoland làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 50 - 70 Triệu
Công Ty Cổ Phần Bất Động Sản Hecoland
Hạn nộp: 22/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 27 ngày để ứng tuyển 50 - 70 triệu Kinh nghiệm: 5 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH kỹ thuật và xây dựng Dynamic
Tuyển Kỹ sư xây dựng Công ty TNHH kỹ thuật và xây dựng Dynamic làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Công ty TNHH kỹ thuật và xây dựng Dynamic
Hạn nộp: 23/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 28 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH CONNECT EXPOSITION ASIA
Tuyển Sales Manager CÔNG TY TNHH CONNECT EXPOSITION ASIA làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH CONNECT EXPOSITION ASIA
Hạn nộp: 23/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 28 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 5 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP GIÁO DỤC ASC
Tuyển Giám đốc kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP GIÁO DỤC ASC làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP GIÁO DỤC ASC
Hạn nộp: 23/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 28 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm VIETJET AIR
Tuyển Chuyên viên tuyển dụng VIETJET AIR làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
VIETJET AIR
Hạn nộp: 19/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 24 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Đầu Tư Xây Dựng Trung Nam
Tuyển Kỹ sư tự động hoá Công ty Cổ phần Đầu Tư Xây Dựng Trung Nam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Công ty Cổ phần Đầu Tư Xây Dựng Trung Nam
Hạn nộp: 22/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 27 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty cổ phần Ico Euro
Tuyển Chuyên viên tuyển dụng Công ty cổ phần Ico Euro làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 12 Triệu
Công ty cổ phần Ico Euro
Hạn nộp: 30/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 35 ngày để ứng tuyển 10 - 12 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm DOOING COFFEE LAB
Tuyển Chuyên viên tuyển dụng DOOING COFFEE LAB làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 12 - 16 Triệu
DOOING COFFEE LAB
Hạn nộp: 22/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 27 ngày để ứng tuyển 12 - 16 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH May Sư Tử Vàng
Tuyển Hành chính nhân sự Công Ty TNHH May Sư Tử Vàng làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Công Ty TNHH May Sư Tử Vàng
Hạn nộp: 22/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 27 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Việc làm mới nhất

Tuyển dụng việc làm JobsGO Recruit
Tuyển Nhân viên Tư vấn bất động sản JobsGO Recruit làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
JobsGO Recruit
Hạn nộp: 29/06/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH IT-COMMUNICATIONS VIỆT NAM
Tuyển Nhân viên Tư vấn bất động sản CÔNG TY TNHH IT-COMMUNICATIONS VIỆT NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 20 - 40 Triệu
CÔNG TY TNHH IT-COMMUNICATIONS VIỆT NAM
Hạn nộp: 15/06/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 20 - 40 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm JobsGO Recruit
Tuyển Nhân viên Tư vấn bất động sản JobsGO Recruit làm việc tại Hà Nội thu nhập 50 - 100 Triệu
JobsGO Recruit
Hạn nộp: 13/06/2025
Hà Nội Đã hết hạn 50 - 100 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ DU LỊCH VÀ KHÁCH SẠN TÍN PHÁT
Tuyển Nhân viên Tư vấn bất động sản CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ DU LỊCH VÀ KHÁCH SẠN TÍN PHÁT làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 50 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ DU LỊCH VÀ KHÁCH SẠN TÍN PHÁT
Hạn nộp: 12/06/2025
Hà Nội Hưng Yên Đã hết hạn 20 - 50 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm JobsGO Recruit
Tuyển Nhân viên Tư vấn bất động sản JobsGO Recruit làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 50 Triệu
JobsGO Recruit
Hạn nộp: 12/06/2025
Hà Nội Hưng Yên Đã hết hạn 20 - 50 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ DU LỊCH VÀ KHÁCH SẠN TÍN PHÁT
Tuyển Nhân viên Tư vấn bất động sản CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ DU LỊCH VÀ KHÁCH SẠN TÍN PHÁT làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 50 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ DU LỊCH VÀ KHÁCH SẠN TÍN PHÁT
Hạn nộp: 12/06/2025
Hà Nội Hưng Yên Đã hết hạn 20 - 50 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty cổ phần Vinhomes
Tuyển Nhân viên Tư vấn bất động sản Công ty cổ phần Vinhomes làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công ty cổ phần Vinhomes
Hạn nộp: 08/06/2025
Hà Nội Hải Phòng Quảng Ninh Hưng Yên Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm JobsGO Recruit
Tuyển Nhân viên Tư vấn bất động sản JobsGO Recruit làm việc tại Thái Nguyên thu nhập 4 - 100 Triệu
JobsGO Recruit
Hạn nộp: 08/06/2025
Thái Nguyên Đã hết hạn 4 - 100 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm JobsGO Recruit
Tuyển Nhân viên Tư vấn bất động sản JobsGO Recruit làm việc tại Hà Nội thu nhập 50 - 100 Triệu
JobsGO Recruit
Hạn nộp: 06/06/2025
Hà Nội Đã hết hạn 50 - 100 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Ngân hàng TMCP Phát triển Thành phố Hồ Chí Minh
Tuyển Nhân viên Tư vấn bất động sản Ngân hàng TMCP Phát triển Thành phố Hồ Chí Minh làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 30 Triệu
Ngân hàng TMCP Phát triển Thành phố Hồ Chí Minh
Hạn nộp: 30/05/2025
Hà Nội Đã hết hạn 20 - 30 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Việc làm được tìm kiếm nhiều nhất

Việc làm tham khảo

Tuyển Nhân viên Tư vấn bất động sản Công ty Tài chính TNHH MTV Ngân hàng Việt Nam Thịnh Vượng làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 15 Triệu Công ty Tài chính TNHH MTV Ngân hàng Việt Nam Thịnh Vượng
10 - 15 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Nhân viên Tư vấn bất động sản CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN QUẢN LÝ NỢ VÀ KHAI THÁC TÀI SẢN NGÂN HÀNG XÂY DỰNG VIỆT NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN QUẢN LÝ NỢ VÀ KHAI THÁC TÀI SẢN NGÂN HÀNG XÂY DỰNG VIỆT NAM
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Nhân viên Tư vấn bất động sản JobsGO Recruit làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 18 Triệu JobsGO Recruit
8 - 18 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Nhân viên Tư vấn bất động sản Công Ty TNHH Dịch Vụ Bđs Giga Real làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Từ 15 Triệu Công Ty TNHH Dịch Vụ Bđs Giga Real
Trên 15 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Nhân viên Tư vấn bất động sản Công Ty Cổ Phần Bất Động Sản Heco Land làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 30 - 100 Triệu Công Ty Cổ Phần Bất Động Sản Heco Land
30 - 100 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Nhân viên Tư vấn bất động sản Công Ty TNHH Dịch Vụ Môi Giới Bất Động Sản Tâm Điền làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 15 Triệu Công Ty TNHH Dịch Vụ Môi Giới Bất Động Sản Tâm Điền
8 - 15 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Nhân viên Tư vấn bất động sản Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Bất Động Sản H&p Homes làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 50 Triệu Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Bất Động Sản H&p Homes
10 - 50 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Nhân viên Tư vấn bất động sản CÔNG TY TNHH THẨM ĐỊNH GIÁ MHD làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY TNHH THẨM ĐỊNH GIÁ MHD
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Nhân viên Tư vấn bất động sản Công Ty TNHH Zetagroup làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Từ 10 Triệu Công Ty TNHH Zetagroup
Trên 10 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Nhân viên Tư vấn bất động sản Công Ty TNHH Thẩm Định Giá Hoàng Quân làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận Công Ty TNHH Thẩm Định Giá Hoàng Quân
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Nhân viên Tư vấn bất động sản CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ HÀ ĐÔ PHÁT làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ HÀ ĐÔ PHÁT
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Nhân viên Tư vấn bất động sản Công Ty TNHH Hoàng Phú Điền Group làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 7 - 30 Triệu Công Ty TNHH Hoàng Phú Điền Group
7 - 30 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Nhân viên Tư vấn bất động sản JobsGO Recruit làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 12 Triệu JobsGO Recruit
8 - 12 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Nhân viên Tư vấn bất động sản Công ty Cổ phần Connect Land làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 30 - 50 Triệu Công ty Cổ phần Connect Land
30 - 50 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Nhân viên Tư vấn bất động sản Ngân Hàng TMCP Việt Nam Thương Tín (Vietbank) làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 30 Triệu Ngân Hàng TMCP Việt Nam Thương Tín (Vietbank)
10 - 30 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Nhân viên Tư vấn bất động sản Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Sen Group làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 18 Triệu Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Sen Group
8 - 18 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Nhân viên Tư vấn bất động sản Công ty Cổ phần Bất động sản A New Home làm việc tại Bình Dương thu nhập 12 - 80 Triệu Công ty Cổ phần Bất động sản A New Home
12 - 80 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Nhân viên Tư vấn bất động sản CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ KINH DOANH BẤT ĐỘNG SẢN THẮNG LỢI MIỀN NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 12 - 15 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ KINH DOANH BẤT ĐỘNG SẢN THẮNG LỢI MIỀN NAM
12 - 15 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Nhân viên Tư vấn bất động sản CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ KINH DOANH BẤT ĐỘNG SẢN THẮNG LỢI MIỀN NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 15 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ KINH DOANH BẤT ĐỘNG SẢN THẮNG LỢI MIỀN NAM
8 - 15 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Nhân viên Tư vấn bất động sản Công ty Cổ phần Dịch vụ Bất động sản Eximrs làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 12 Triệu Công ty Cổ phần Dịch vụ Bất động sản Eximrs
8 - 12 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Nhân viên Tư vấn bất động sản Maori Home làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 4 - 30 Triệu Maori Home
4 - 30 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Nhân viên Tư vấn bất động sản CÔNG TY CỔ PHẦN THẨM ĐỊNH GIÁ THƯƠNG TÍN làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 35 - 50 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN THẨM ĐỊNH GIÁ THƯƠNG TÍN
35 - 50 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Nhân viên Tư vấn bất động sản Công ty Cổ phần Serepok làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 13 Triệu Công ty Cổ phần Serepok
10 - 13 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Nhân viên Tư vấn bất động sản CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ ĐỊA ỐC MGV làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 50 - 100 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ ĐỊA ỐC MGV
50 - 100 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Nhân viên Tư vấn bất động sản Công ty Cổ phần Serepok làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 15 Triệu Công ty Cổ phần Serepok
10 - 15 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Nhân viên Tư vấn bất động sản Công Ty TNHH Phát Triển Nhà Văn Minh làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 30 Triệu Công Ty TNHH Phát Triển Nhà Văn Minh
10 - 30 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Nhân viên Tư vấn bất động sản Công Ty Cổ Phần Pdca Miền Tây làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 6 - 15 Triệu Công Ty Cổ Phần Pdca Miền Tây
6 - 15 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Nhân viên Tư vấn bất động sản Ngân hàng TMCP Phát triển Thành phố Hồ Chí Minh làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 20 - 30 Triệu Ngân hàng TMCP Phát triển Thành phố Hồ Chí Minh
20 - 30 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Nhân viên Tư vấn bất động sản Chi Nhánh Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Thương Mại Dịch Vụ Tân Thái Thịnh làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 20 Triệu Chi Nhánh Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Thương Mại Dịch Vụ Tân Thái Thịnh
10 - 20 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Nhân viên Tư vấn bất động sản CÔNG TY CỔ PHẦN DKRA GROUP làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Từ 6 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN DKRA GROUP
Trên 6 triệu Chưa có kinh nghiệm