Tuyển Tư vấn đầu tư Công ty TNHH Tư Vấn Đầu Tư Mạnh Việt làm việc tại Khánh Hòa thu nhập Thỏa thuận

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Tư vấn đầu tư Tại Công ty TNHH Tư Vấn Đầu Tư Mạnh Việt
- Khánh Hòa: TP Mỹ Tho
Mô Tả Công Việc Tư vấn đầu tư Với Mức Lương Thỏa thuận
- Tìm kiếm khách hàng, trao đổi và gặp gỡ trực tiếp với những khách hàng có tiềm năng về nguồn tài chính, để tư vấn và giới thiệu cho khách hàng về các dịch vụ tài chính của Công ty, hỗ trợ và đưa ra lời khuyên, đưa ra những vấn đề sẽ phát sinh trong quá trình đầu tư.
- Cập nhật và cung cấp thông tin về thị trường đầu tư và các sản phẩm đầu tư của Công ty cho khách hàng.
- Thực hiện các chỉ tiêu kinh doanh được đề ra để phát triển. Chăm sóc khách hàng, duy trì và phát triển khách hàng mới dựa trên nguồn thông tin có sẵn và giá trị lâu dài.
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Năng động, tích cực
Tại Công ty TNHH Tư Vấn Đầu Tư Mạnh Việt Thì Được Hưởng Những Gì
- Các chế độ thưởng Lễ, Tết, thưởng tháng/quý/năm, sinh nhật hàng năm
- Chế độ ngày nghỉ Lễ, Tết theo quy định NN
- Được đóng BHXH, BHYT, BHTN theo quy định của nhà nước
Được tài trợ các khóa học nâng cao kiến thức chuyên môn, kỹ năng phân tích xu hướng thị trường
Cơ hội thăng tiến rõ ràng theo năng lực
Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động và thân thiện
Được tham gia các hoạt động teambuilding, du lịch hàng năm
Chế độ khám sức khỏe định kỳ hàng năm
Được hưởng các chế độ phúc lợi khác theo quy định của công ty.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Tư Vấn Đầu Tư Mạnh Việt
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
