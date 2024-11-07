Tuyển Tư vấn đầu tư Công ty TNHH Tư Vấn Đầu Tư Mạnh Việt làm việc tại Khánh Hòa thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 20 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Khánh Hòa: TP Mỹ Tho

Mô Tả Công Việc Tư vấn đầu tư Với Mức Lương Thỏa thuận

- Tìm kiếm khách hàng, trao đổi và gặp gỡ trực tiếp với những khách hàng có tiềm năng về nguồn tài chính, để tư vấn và giới thiệu cho khách hàng về các dịch vụ tài chính của Công ty, hỗ trợ và đưa ra lời khuyên, đưa ra những vấn đề sẽ phát sinh trong quá trình đầu tư.

- Cập nhật và cung cấp thông tin về thị trường đầu tư và các sản phẩm đầu tư của Công ty cho khách hàng.

- Thực hiện các chỉ tiêu kinh doanh được đề ra để phát triển. Chăm sóc khách hàng, duy trì và phát triển khách hàng mới dựa trên nguồn thông tin có sẵn và giá trị lâu dài.

Những Yêu Cầu Công Việc

- Khả năng giao tiếp tốt, có kỹ năng làm việc nhóm và độc lập.

- Năng động, tích cực

Được Hưởng Những Quyền Lợi

- Lương cơ bản + lương kinh doanh + hoa hồng quản lý.

- Các chế độ thưởng Lễ, Tết, thưởng tháng/quý/năm, sinh nhật hàng năm

- Chế độ ngày nghỉ Lễ, Tết theo quy định NN

- Được đóng BHXH, BHYT, BHTN theo quy định của nhà nước

Được tài trợ các khóa học nâng cao kiến thức chuyên môn, kỹ năng phân tích xu hướng thị trường

Cơ hội thăng tiến rõ ràng theo năng lực

Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động và thân thiện

Được tham gia các hoạt động teambuilding, du lịch hàng năm

Chế độ khám sức khỏe định kỳ hàng năm

Được hưởng các chế độ phúc lợi khác theo quy định của công ty.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Tư Vấn Đầu Tư Mạnh Việt

