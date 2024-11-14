Tuyển Sales dịch vụ Quảng cáo/Triển lãm/Sự kiện Công ty TNHH Viện thẩm mỹ Doctor Beauty làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 30 Triệu

Mức lương 15 - 30 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 11B Lê Quý Đôn, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3

Mô Tả Công Việc Sales dịch vụ Quảng cáo/Triển lãm/Sự kiện Với Mức Lương 15 - 30 Triệu

Thực hiện quy trình tư vấn cho khách hàng về các dịch vụ của công ty ( Tư vấn, báo giá, đàm phán, chốt sale).

Chăm sóc và tiếp tục khai thác những khách hàng có tiềm năng, đang quan tâm nhưng chưa mua dịch vụ.

Chốt lịch hẹn , đặt hẹn khách hàng.

Cập nhật, lưu trữ thông tin liên quan về khách hàng trên hệ thống để xây dựng cơ sở dữ liệu .

Đảm bảo KPI, doanh số hàng tháng.

Thực hiện các báo cáo kết quả công việc theo tuần/ tháng/ quý và các báo cáo khác theo yêu cầu của cấp trên.

Với Mức Lương 15 - 30 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tuổi từ 24 đến 30.

Nam / nữ có kinh nghiệm ngành phun xăm, điều trị da liễu.

Có hiểu biết, kiến thức về phun xăm và làm đẹp.

Có kỹ năng tư vấn, thuyết phục, chốt sale,...

Có khả năng xử lý tình huống, giải đáp thắc mắc từ khách hàng.

Ngoại hình đẹp là một lợi thế.

Tại Công ty TNHH Viện thẩm mỹ Doctor Beauty Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập (15-30 triệu): Lương cứng (6-8tr) + PC cơm 30k + PC trực page + % HH doanh số .

Xét tăng lương hàng năm

Được tham gia BHXH, 12 ngày phép năm, du lịch định kỳ hàng năm.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Viện thẩm mỹ Doctor Beauty

