Tuyển Sales dịch vụ Quảng cáo/Triển lãm/Sự kiện Công ty TNHH Viện thẩm mỹ Doctor Beauty làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 30 Triệu

Công ty TNHH Viện thẩm mỹ Doctor Beauty
Ngày đăng tuyển: 14/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 11/12/2024
Công ty TNHH Viện thẩm mỹ Doctor Beauty

Sales dịch vụ Quảng cáo/Triển lãm/Sự kiện

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Sales dịch vụ Quảng cáo/Triển lãm/Sự kiện Tại Công ty TNHH Viện thẩm mỹ Doctor Beauty

Mức lương
15 - 30 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: 11B Lê Quý Đôn, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3

Mô Tả Công Việc Sales dịch vụ Quảng cáo/Triển lãm/Sự kiện Với Mức Lương 15 - 30 Triệu

Thực hiện quy trình tư vấn cho khách hàng về các dịch vụ của công ty ( Tư vấn, báo giá, đàm phán, chốt sale).
Chăm sóc và tiếp tục khai thác những khách hàng có tiềm năng, đang quan tâm nhưng chưa mua dịch vụ.
Chốt lịch hẹn , đặt hẹn khách hàng.
Cập nhật, lưu trữ thông tin liên quan về khách hàng trên hệ thống để xây dựng cơ sở dữ liệu .
Đảm bảo KPI, doanh số hàng tháng.
Thực hiện các báo cáo kết quả công việc theo tuần/ tháng/ quý và các báo cáo khác theo yêu cầu của cấp trên.

Với Mức Lương 15 - 30 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tuổi từ 24 đến 30.
Nam / nữ có kinh nghiệm ngành phun xăm, điều trị da liễu.
Có hiểu biết, kiến thức về phun xăm và làm đẹp.
Có kỹ năng tư vấn, thuyết phục, chốt sale,...
Có khả năng xử lý tình huống, giải đáp thắc mắc từ khách hàng.
Ngoại hình đẹp là một lợi thế.

Tại Công ty TNHH Viện thẩm mỹ Doctor Beauty Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập (15-30 triệu): Lương cứng (6-8tr) + PC cơm 30k + PC trực page + % HH doanh số .
Xét tăng lương hàng năm
Được tham gia BHXH, 12 ngày phép năm, du lịch định kỳ hàng năm.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Viện thẩm mỹ Doctor Beauty

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty TNHH Viện thẩm mỹ Doctor Beauty

Công ty TNHH Viện thẩm mỹ Doctor Beauty

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: 11B Lê Quý Đôn, Võ Thị Sáu, Quận 3, TP. HCM

