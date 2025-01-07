Tuyển Nhân viên tư vấn tài chính Công ty Tài Chính TNHH MTV Home Credit Việt Nam làm việc tại An Giang thu nhập 8 - 15 Triệu

Mức lương 8 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - An Giang: - Long Xuyên, Thoại Sơn - Phú Tân, Chợ Mới - Tịnh Biên, Tri Tôn - Tân Châu, Châu Đốc - An Phú - Châu Phú, Châu Thành, Huyện Văn Giang

Nhân viên tư vấn tài chính

- Tìm kiếm khách hàng thông qua data công công ty và các nguồn khác nhau, tư vấn sản phẩm đến khách hàng mới và khách hàng cũ.

- Hỗ trợ giới thiệu, tư vấn gói vay trả góp sản phẩm tại các cửa hàng điện thoại, điện máy, xe máy.

- Telesale khách hàng cũ theo thông tin công ty cung cấp, giới thiệu các chương trình ưu đãi và sản phẩm của Home Credit.

- 70% trực shop, 30% hỗ trợ di chuyển đến khách hàng hoàn tất hợp đồng.

- Thời gian làm việc: 8 tiếng/ngày, nghỉ 1 ngày/ tuần

Yêu Cầu Công Việc

- Nam/Nữ, từ 18 – 33 tuổi

- Tốt nghiệp THPT trở lên

- Yêu thích công việc bán hàng, tư vấn và chăm sóc khách hàng

- Giao tiếp tốt, có kỹ năng thuyết phục

- Cẩn thận, trung thực, chịu khó

Quyền Lợi

- Thu nhập từ 8.000.000 - 15.000.000 đồng/tháng (hưởng 100% lương trong 2 tháng thử việc)

- Thưởng doanh số hàng tháng theo năng lực cá nhân

- Được đào tạo nghiệp vụ (có lương) & Lộ trình thăng tiến rõ ràng

- Lương tháng 13

- Nghỉ phép 15 ngày/năm

- Ký HĐLĐ chính thức, tham gia đầy đủ chế độ bảo hiểm BHXH, BHYT, BHTN

- Khám sức khỏe định kỳ hằng năm & Bảo hiểm sức khỏe Bảo Minh

- Tham gia các chương trình team building, hoạt động cùng công ty

Cách Thức Ứng Tuyển

