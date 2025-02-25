Tuyển Nhân viên tư vấn tài chính CÔNG TY BẢO HIỂM NHÂN THỌ AIA VIỆT NAM - KÊNH EXCHANGE làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 25 Triệu

Mức lương 8 - 25 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - Tầng 15, Vincom Đồng Khởi, Quận 1, TPHCM, Quận 1

Mô Tả Công Việc Nhân viên tư vấn tài chính Với Mức Lương 8 - 25 Triệu

- Thiết kế và tư vấn các kế hoạch tài chính tối ưu cho khách hàng.

- Tìm và hoạch định nguồn khách hàng tiềm năng, chăm sóc khách hàng

- Xây dựng và duy trì mối quan hệ vững chắc với khách hàng và nhân viên nội bộ nhằm cung cấp dịch vụ tốt nhất đến khách hàng.

- Hỗ trợ khách hàng tham gia những buổi event, workshop mà văn phòng tổ chức.

* Địa điểm làm việc: 72 LÊ THÁNH TÔN, PHƯỜNG BẾN NGHÉ, QUẬN 1, TP HỒ CHÍ MINH

* Thời gian làm việc: Từ Thứ 2 - Thứ 6

Với Mức Lương 8 - 25 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Bằng cấp: Cao đẳng trở lên.

- Độ tuổi: ưu tiên 25-40 tuổi (1999 - 1984)

- Ưu tiên có kinh nghiệm trong ngành tài chính, ngân hàng, bất động sản, chứng khoán và một số ngành nghề liên quan (Không có kinh nghiệm sẽ được đào tạo)

- Giao tiếp tốt, có tính trách nhiệm trong công việc.

Tại CÔNG TY BẢO HIỂM NHÂN THỌ AIA VIỆT NAM - KÊNH EXCHANGE Thì Được Hưởng Những Gì

- Thu nhập: lương 8tr- 25tr/tháng kèm hoa hồng và thưởng doanh số hấp dẫn.

- Training kiến thức, kỹ năng: 3 tuần (trợ cấp 3 triệu)

- Lộ trình thăng tiến công khai, rõ ràng

- Du lịch trong và ngoài nước: tối thiểu 2 trips/năm.

- Cấp bảo hiểm sức khoẻ cho nhân viên và người thân

- Cung cấp trang thiết bị đầy đủ để phục vụ công việc

- Được training về sản phẩm và kỹ năng bán hàng

- Làm việc trong môi trường năng động, chuyên nghiệp có nhiều cơ hội thăng tiến.

- Tham gia các hoạt động ngoại khóa, team building do công ty tài trợ.

- Được hưởng các chính sách phúc lợi theo quy định của công ty.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY BẢO HIỂM NHÂN THỌ AIA VIỆT NAM - KÊNH EXCHANGE

