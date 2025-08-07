Tuyển Kế toán trưởng CÔNG TY TNHH KHÁNH NGUYÊN làm việc tại Long An thu nhập 18 - 22 Triệu

Mức lương 18 - 22 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 5 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Long An: - Long An

Mô Tả Công Việc Kế toán trưởng Với Mức Lương 18 - 22 Triệu

1. Quản lý báo cáo tài chính

-Chịu trách nhiệm lập và kiểm soát báo cáo tài chính định kỳ (tháng/quý/năm).

-Phân tích doanh thu – chi phí – lợi nhuận theo kênh bán hàng, sản phẩm, chi nhánh nhằm hỗ trợ ra quyết định.

-Tổ chức hệ thống báo cáo quản trị theo tuần/tháng để phục vụ Ban Giám đốc.

2. Kiểm soát giá thành sản xuất

-Phối hợp với các bộ phận sản xuất, kho, kinh doanh để thu thập, chuẩn hóa và cập nhật dữ liệu đầu vào phục vụ tính giá thành.

-Thiết lập và thường xuyên cập nhật giá thành tiêu chuẩn, bao gồm chi phí nguyên vật liệu, nhân công, bao bì, điện năng, khấu hao máy móc…

-Phân tích chênh lệch giữa giá thành thực tế và tiêu chuẩn để kiểm soát hiệu quả sản xuất.

3. Quản lý công tác thuế & chiến lược tài chính

-Lập và nộp đầy đủ các báo cáo thuế định kỳ (GTGT, TNCN, TNDN), quyết toán thuế, báo cáo tài chính năm.

-Làm việc với cơ quan thuế, kiểm toán, ngân hàng khi cần thiết.

-Tư vấn cho Ban lãnh đạo các vấn đề liên quan đến chiến lược tài chính, kiểm soát dòng tiền và tối ưu chi phí thuế.

4. Tổ chức & kiểm soát hồ sơ kế toán

-Quản lý hệ thống chứng từ, sổ sách kế toán, đảm bảo lưu trữ đầy đủ – đúng quy định pháp luật.

-Xuất hóa đơn bán hàng và các giao dịch kế toán phát sinh hằng ngày.

Với Mức Lương 18 - 22 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Trình độ học vấn: Tốt nghiệp Đại học trở lên

Có ít nhất 5 năm kinh nghiệm

Từng làm trong doanh nghiệp sản xuất là điểm cộng

Độ tuổi từ 27T - 40T

Làm việc, gắn bó lâu dài

Tại CÔNG TY TNHH KHÁNH NGUYÊN Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập: từ 18.000.000 VNĐ/tháng trở lên, lương thưởng thỏa thuận theo năng lực và kinh nghiệm

Chế độ đầy đủ: lương ngày phép, lương lễ Tết, thưởng theo hiệu quả công việc

Tham gia BHXH, BHYT, BHTN theo quy định pháp luật

Cơ hội phát triển rõ ràng

Môi trường làm việc chuyên nghiệp, thân thiện - phù hợp với ứng viên muốn phát triển lâu dài và gắn bó

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH KHÁNH NGUYÊN

