Tuyển Kế toán trưởng CÔNG TY TNHH KHÁNH NGUYÊN làm việc tại Long An thu nhập 18 - 22 Triệu

CÔNG TY TNHH KHÁNH NGUYÊN
Ngày đăng tuyển: 07/08/2025
Hạn nộp hồ sơ: 14/09/2025
CÔNG TY TNHH KHÁNH NGUYÊN

Kế toán trưởng

Mức lương
18 - 22 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
5 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Long An:

- Long An

Mô Tả Công Việc Kế toán trưởng Với Mức Lương 18 - 22 Triệu

1. Quản lý báo cáo tài chính
-Chịu trách nhiệm lập và kiểm soát báo cáo tài chính định kỳ (tháng/quý/năm).
-Phân tích doanh thu – chi phí – lợi nhuận theo kênh bán hàng, sản phẩm, chi nhánh nhằm hỗ trợ ra quyết định.
-Tổ chức hệ thống báo cáo quản trị theo tuần/tháng để phục vụ Ban Giám đốc.
2. Kiểm soát giá thành sản xuất
-Phối hợp với các bộ phận sản xuất, kho, kinh doanh để thu thập, chuẩn hóa và cập nhật dữ liệu đầu vào phục vụ tính giá thành.
-Thiết lập và thường xuyên cập nhật giá thành tiêu chuẩn, bao gồm chi phí nguyên vật liệu, nhân công, bao bì, điện năng, khấu hao máy móc…
-Phân tích chênh lệch giữa giá thành thực tế và tiêu chuẩn để kiểm soát hiệu quả sản xuất.
3. Quản lý công tác thuế & chiến lược tài chính
-Lập và nộp đầy đủ các báo cáo thuế định kỳ (GTGT, TNCN, TNDN), quyết toán thuế, báo cáo tài chính năm.
-Làm việc với cơ quan thuế, kiểm toán, ngân hàng khi cần thiết.
-Tư vấn cho Ban lãnh đạo các vấn đề liên quan đến chiến lược tài chính, kiểm soát dòng tiền và tối ưu chi phí thuế.
4. Tổ chức & kiểm soát hồ sơ kế toán
-Quản lý hệ thống chứng từ, sổ sách kế toán, đảm bảo lưu trữ đầy đủ – đúng quy định pháp luật.
-Xuất hóa đơn bán hàng và các giao dịch kế toán phát sinh hằng ngày.

Với Mức Lương 18 - 22 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Trình độ học vấn: Tốt nghiệp Đại học trở lên
Có ít nhất 5 năm kinh nghiệm
Từng làm trong doanh nghiệp sản xuất là điểm cộng
Độ tuổi từ 27T - 40T
Làm việc, gắn bó lâu dài

Tại CÔNG TY TNHH KHÁNH NGUYÊN Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập: từ 18.000.000 VNĐ/tháng trở lên, lương thưởng thỏa thuận theo năng lực và kinh nghiệm
Chế độ đầy đủ: lương ngày phép, lương lễ Tết, thưởng theo hiệu quả công việc
Tham gia BHXH, BHYT, BHTN theo quy định pháp luật
Cơ hội phát triển rõ ràng
Môi trường làm việc chuyên nghiệp, thân thiện - phù hợp với ứng viên muốn phát triển lâu dài và gắn bó

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH KHÁNH NGUYÊN

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH KHÁNH NGUYÊN

Quy mô: 10 - 24 Nhân viên
Địa điểm: 522 Nguyễn Đình Chiểu, phường 3, TP. Tân An, Long An

