Tuyển Cloud Engineer FE CREDIT làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 1 - 2 USD

• Triển khai các giải pháp AWS có tính sẵn sàng cao, an toàn, tiết kiệm chi phí, đáp ứng yêu cầu kinh doanh.

• Xác định và tài liệu hóa các phương pháp và chiến lược tốt nhất về triển khai ứng dụng và bảo trì cơ sở hạ tầng.

• Giám sát và khắc phục các vấn đề về hiệu suất, chủ động xác định và giải quyết các tắc nghẽn hoặc thách thức.

• Giao tiếp, lập kế hoạch, lịch trình, tài liệu và lập dữ liệu tiêu chuẩn để đo lường các yếu tố sức khỏe của hạ tầng đám mây .

• Chịu trách nhiệm xử lý hoặc giám sát các quá trình sao lưu và khắc phục thảm họa, thực hiện các chiến lược để bảo vệ dữ liệu và hệ thống quan trọng..

• Hợp tác chặt chẽ với các nhóm Kỹ thuật AWS, Bảo mật và Phát triển của AWS để tổng hợp phản hồi của người dùng và giải quyết các mối lo ngại chính về hỗ trợ cũng như khả năng sử dụng cho người dùng.

• Cộng tác hiệu quả với nhóm và quản lý, cung cấp chuyên môn kỹ thuật, hiểu biết sâu sắc và đưa ra đề xuất.

• Đánh giá các công cụ, phương pháp, công nghệ và cách tiếp cận các vấn đề trong cung cấp dịch vụ để đưa vào các chính sách và quy trình vận hành tổng thể.

• Phục vụ với tư cách là Nhân viên CNTT của FEC theo sự phân công.