Tuyển Nhân viên Marketing CÔNG TY CỔ PHẦN SÂM VÀ DƯỢC LIỆU QUÝ THÁI MINH làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 35 Triệu

Mức lương 20 - 35 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Số 92, Trung Kính, Phường Yên Hòa, Cầu Giấy, Quận Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Nhân viên Marketing Với Mức Lương 20 - 35 Triệu

- Xây dựng chiến lược và quản lý giá trị cốt lõi của nhãn hàng phụ trách

- Lập kế hoạch Marketing truyền thông cho nhãn hàng

- Thực hiện và kiểm tra, giám sát, đánh giá các chương trình marketing đã được duyệt

- Thường xuyên thu thập thông tin phản hồi từ thị trường, phân tích các báo cáo nghiên cứu thị trường, hành vi của khách hàng mục tiêu, doanh số...để nắm bắt các cơ hội tăng trưởng, đồng thời xác định các rủi ro có thể ảnh hưởng đến doanh số và thị phần của nhãn hàng

- Quản lí ngân sách của nhãn hàng phụ trách

- Theo dõi tiến độ công việc, kết nối với các phòng ban khác giải quyết các vấn đề phát sinh hàng ngày nhằm đem lại kết quả công việc theo đúng tiến độ và đầy đủ

- Quản lý dự án và làm việc trực tiếp với các đối tác cung cấp bên ngoài, trong phạm vi chuyên môn, về các hoạt động: quảng cáo, sản xuất TVC, viết bài, xây dựng nội dung...

- Đánh giá hành vi khách hàng trước và sau các chương trình marketing; đánh giá phản hồi của khách hàng về các hoạt động marketing, kịch bản và phim quảng cáo

- Theo dõi/ đánh giá hiệu quả của các hoạt động marketing nhằm kịp thời đưa ra các đề xuất nâng cao hiệu quả công việc

Với Mức Lương 20 - 35 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Trình độ Đại học

- Giao tiếp và làm việc nhóm tốt

- Kỹ năng viết bài, lập kế hoạch

- Sáng tạo trong công việc

- Có kinh nghiệm ít nhất 2 năm ở vị trí tương đương

- Trung thực, trách nhiệm, nhiệt tình, hoàn toàn chủ động trong công việc

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN SÂM VÀ DƯỢC LIỆU QUÝ THÁI MINH Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương theo năng lực: 20 - 35tr/tháng

- Được hỗ trợ kinh phí đào tạo nâng cao trình độ chuyên môn, kỹ năng trong công việc

- Chế độ phúc lợi: BHXH theo quy định, phụ cấp cơm trưa tại Công ty, nghỉ phép năm, nghỉ lễ tết, thưởng lễ tết, thưởng cuối năm, khám sức khỏe định kỳ, bảo hiểm sức khoẻ TM Care, du lịch nghỉ mát, du lịch trải nghiệm, dã ngoại teambuilding,...

- Được tham gia thường xuyên và định kỳ các khoá đào tạo phát triển bản thân, kỹ năng và nghiệp vụ trong công việc.

- Được làm việc trong môi trường năng động, sáng tạo, có tầm nhìn và định hướng rõ ràng, được ghi nhận và lương thưởng xứng đáng

- Có cơ hội thăng tiến lên các vị trí cấp cao tại công ty.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN SÂM VÀ DƯỢC LIỆU QUÝ THÁI MINH

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin