Tuyển Kế toán trưởng Công ty Cổ phần Đồng Tâm Pro Company làm việc tại Long An thu nhập Thỏa thuận

Công ty Cổ phần Đồng Tâm Pro Company
Ngày đăng tuyển: 05/08/2025
Hạn nộp hồ sơ: 05/09/2025
Công ty Cổ phần Đồng Tâm Pro Company

Kế toán trưởng

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán trưởng Tại Công ty Cổ phần Đồng Tâm Pro Company

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
3 năm
Cấp bậc
Giám đốc
Địa điểm làm việc

- Long An: Số 07, Khu phố 6, Thị trấn Bến Lức, Bến Lức, Huyện Bến Lức

Mô Tả Công Việc Kế toán trưởng Với Mức Lương Thỏa thuận

1. Lãnh đạo, tổ chức và vận hành hiệu quả toàn bộ hoạt động kế toán theo mô hình tập trung (Shared Service Center), đảm bảo tuân thủ pháp lý, chuẩn mực kế toán và chất lượng dịch vụ cho các đơn vị thành viên.
2. Đảm bảo việc xử lý hóa đơn và thanh toán cho nhà cung cấp được thực hiện kịp thời, chính xác và duy trì mối quan hệ tốt với nhà cung cấp
3. Quản lý việc lập hóa đơn và thu hồi công nợ nhằm đảm bảo dòng tiền lành mạnh và hạn chế rủi ro tín dụng
4. Đảm bảo ghi nhận sổ sách kế toán chính xác, tuân thủ các chuẩn mực kế toán và yêu cầu báo cáo tài chính
5. Đảm bảo báo cáo hợp nhất chính xác và đúng hạn
6. Đảm bảo tuân thủ các quy định về thuế, Làm việc với kiểm toán độc lập và cơ quan thuế khi cần thiết.
7. Thiết lập và giám sát các quy trình kế toán chuẩn hóa cho toàn hệ thống.
8. Phối hợp với các phòng ban (Tài chính, Kiểm toán nội bộ, CNTT, các Đơn vị kinh doanh...) để đảm bảo hiệu quả vận hành.
9. Quản lý hiệu suất đội ngũ kế toán (AP/AR/GL), đảm bảo SLA và KPI.
10. Kiểm soát chất lượng dữ liệu, báo cáo tài chính và tính tuân thủ.
11. Đào tạo, phát triển đội ngũ và kế hoạch kế nhiệm.
12. Tư vấn cải tiến quy trình, tự động hóa và ứng dụng công nghệ/AI trong nghiệp vụ kế toán.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

1. Tối thiểu 03 năm kinh nghiệm ở vị trí Kế Toán Trưởng tập đoàn hoặc tương đương.
2. Ưu tiên kinh nghiệm quản lý theo mô hình tập trung theo hệ thống Tập đoàn.
3. Thành thạo phần mềm kế toán ERP (SAP, Oracle, hoặc tương đương)
4. Am hiểu pháp luật Kế toán, Thuế, Lao động và Bảo hiểm.
5. Kỹ năng hoạch định chiến lược, thiết lập chính sách và quy trình kế toán hiệu quả.
6. Kỹ năng giải quyết vấn đề và ra quyết định nhanh chóng, chính xác.
7. Tư duy logic, khả năng phân tích tốt, tầm nhìn chiến lược về quản trị kế toán.

Tại Công ty Cổ phần Đồng Tâm Pro Company Thì Được Hưởng Những Gì

– Lương: thỏa thuận theo năng lực cá nhân đóng góp (3P).
– Thưởng: hiệu suất lao động, thưởng KPI tháng/ quý/ năm, thưởng dự án,…
– Quản lý theo hiệu quả công việc, tôn trọng ý kiến, sáng kiến, cải tiến
– Được tham gia đa dạng các khóa đào tạo hàng tuần (đào tạo nội bộ và đào tạo bên ngoài)
– Tham gia BHXH, BHYT, Công đoàn, Bảo hiểm tai nạn 24/24 … đầy đủ theo Luật định
– Chính sách mua hàng chiết khấu dành cho CB. CNV.
– Các khoản phụ cấp và phúc lợi: Khám sức khoẻ định kỳ hằng năm; Hỗ trợ ăn sáng, ăn trưa, ăn chay; 13 ngày nghỉ/ năm (nghỉ ngày sinh nhật), …
– Công cụ làm việc: hệ thống quản lý SAP, ERP, IBPM, Microsoft Office 365, hệ thống quy trình quy định ISO, phương tiện di chuyển,…

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần Đồng Tâm Pro Company

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty Cổ phần Đồng Tâm Pro Company

Công ty Cổ phần Đồng Tâm Pro Company

Quy mô: Trên 1000 Nhân viên
Địa điểm: Trụ sở: Số 7, khu phố 6, TT. Bến Lức, huyện Bến Lức, tỉnh Long An. VPĐD: 236A Nguyễn Văn Luông, Phường 11, Quân 6, TP. HCM.

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

