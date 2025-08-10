Tuyển Nhân viên mua hàng Công ty Cổ phần Thiết bị Kỹ thuật Labvietchem làm việc tại Hà Nội thu nhập 13 - 15 Triệu

Tuyển Nhân viên mua hàng Công ty Cổ phần Thiết bị Kỹ thuật Labvietchem làm việc tại Hà Nội thu nhập 13 - 15 Triệu

Công ty Cổ phần Thiết bị Kỹ thuật Labvietchem
Ngày đăng tuyển: 10/08/2025
Hạn nộp hồ sơ: 30/09/2025
Công ty Cổ phần Thiết bị Kỹ thuật Labvietchem

Nhân viên mua hàng

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên mua hàng Tại Công ty Cổ phần Thiết bị Kỹ thuật Labvietchem

Mức lương
13 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nam
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Số 9/51, Lãng Yên, Hai Bà Trưng, Hai Bà Trưng, Quận Hai Bà Trưng

Mô Tả Công Việc Nhân viên mua hàng Với Mức Lương 13 - 15 Triệu

Quản lý, khai thác thị trường nhà cung cấp trong và ngoài nước
Đàm phán, quản trị các nhà cung cấp
Khảo sát giá cả thị trường theo định kỳ với những loại hàng thường xuyên biến động về giá
Nhận các đề nghị đặt hàng của bộ phận bán hàng, theo dõi quá trình giao hàng cho các bộ phận liên quan, theo dõi công nợ nhà cung cấp…bán hàng, thực hiện các thủ tục liên lạc với nhà cung cấp, soạn thảo hợp đồng mua hàng trong và ngoài nước
Thực hiện các thủ tục mua hàng và nhập kho đúng quy định.
Tương tác với nhân viên kinh doanh để hiểu nhu cầu của Khách hàng, đảm bảo tồn kho an toàn đáp ứng yêu cầu kinh doanh của của cty và tối ưu chi phí.
Giải quyết các vấn đề về khiếu nại giữa NCC và khách hàng.

Với Mức Lương 13 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp đại học Ngoại Thương, Thương Mại, Kinh Tế, Xuất nhập khẩu…
Giới tính: Nam
Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm trở lên tại vị trí tương đương
Ưu tiên ứng viên có khả năng giao tiếp tiếng Anh
Sử dụng tin học văn phòng, word, Excel thành thạo
Sức khỏe tốt, trung thực, nhiệt huyết với công việc, có tư chất tốt

Tại Công ty Cổ phần Thiết bị Kỹ thuật Labvietchem Thì Được Hưởng Những Gì

Lương: up to 15 triệu (theo thỏa thuận)
Lương tháng 13
BHXH theo quy định
Thưởng gián tiếp theo hiệu quả kinh doanh
Được hưởng các chế độ phúc lợi khác của công ty, thưởng các ngày nghỉ lễ tết, nghỉ mát, du xuân theo quy định Công ty.
Công ty tổ chức ăn ca, hỗ trợ gửi xe, điện thoại, công tác phí
Review lương 1 lần/ năm, ghi nhận thành tích nổi bật
Được tham gia các khóa đào tạo của công ty

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần Thiết bị Kỹ thuật Labvietchem

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty Cổ phần Thiết bị Kỹ thuật Labvietchem

Công ty Cổ phần Thiết bị Kỹ thuật Labvietchem

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Số 9 ngõ 51 Lãng Yên, Phường Thanh Lương, Quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

