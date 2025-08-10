Tuyển Nhân viên mua hàng Công ty Cổ phần Thiết bị Kỹ thuật Labvietchem làm việc tại Hà Nội thu nhập 13 - 15 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên mua hàng Tại Công ty Cổ phần Thiết bị Kỹ thuật Labvietchem
- Hà Nội: Số 9/51, Lãng Yên, Hai Bà Trưng, Hai Bà Trưng, Quận Hai Bà Trưng
Mô Tả Công Việc Nhân viên mua hàng Với Mức Lương 13 - 15 Triệu
Quản lý, khai thác thị trường nhà cung cấp trong và ngoài nước
Đàm phán, quản trị các nhà cung cấp
Khảo sát giá cả thị trường theo định kỳ với những loại hàng thường xuyên biến động về giá
Nhận các đề nghị đặt hàng của bộ phận bán hàng, theo dõi quá trình giao hàng cho các bộ phận liên quan, theo dõi công nợ nhà cung cấp…bán hàng, thực hiện các thủ tục liên lạc với nhà cung cấp, soạn thảo hợp đồng mua hàng trong và ngoài nước
Thực hiện các thủ tục mua hàng và nhập kho đúng quy định.
Tương tác với nhân viên kinh doanh để hiểu nhu cầu của Khách hàng, đảm bảo tồn kho an toàn đáp ứng yêu cầu kinh doanh của của cty và tối ưu chi phí.
Giải quyết các vấn đề về khiếu nại giữa NCC và khách hàng.
Với Mức Lương 13 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Giới tính: Nam
Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm trở lên tại vị trí tương đương
Ưu tiên ứng viên có khả năng giao tiếp tiếng Anh
Sử dụng tin học văn phòng, word, Excel thành thạo
Sức khỏe tốt, trung thực, nhiệt huyết với công việc, có tư chất tốt
Tại Công ty Cổ phần Thiết bị Kỹ thuật Labvietchem Thì Được Hưởng Những Gì
Lương tháng 13
BHXH theo quy định
Thưởng gián tiếp theo hiệu quả kinh doanh
Được hưởng các chế độ phúc lợi khác của công ty, thưởng các ngày nghỉ lễ tết, nghỉ mát, du xuân theo quy định Công ty.
Công ty tổ chức ăn ca, hỗ trợ gửi xe, điện thoại, công tác phí
Review lương 1 lần/ năm, ghi nhận thành tích nổi bật
Được tham gia các khóa đào tạo của công ty
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần Thiết bị Kỹ thuật Labvietchem
