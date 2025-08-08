Tuyển Giáo viên tiếng Anh CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC QUỐC TẾ MIA làm việc tại Long An thu nhập 8 - 12 Triệu

Mức lương 8 - 12 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Long An: MIA Language Centre - 400 Đường Hùng Vương, Phường 3, Tân An, Thành phố Tân An

Mô Tả Công Việc Giáo viên tiếng Anh Với Mức Lương 8 - 12 Triệu

- Đứng lớp giảng dạy theo chương trình đào tạo và kế hoạch giảng dạy của Trung tâm (level Kindergarten, Starters, Movers, Flyers, KET, PET).

- Áp dụng phương pháp giảng dạy sáng tạo, phù hợp với từng nhóm học viên để nâng cao hiệu quả học tập.

- Quản lý lớp học, duy trì kỷ luật và bầu không khí tích cực, khuyến khích sự tham gia chủ động của học viên.

- Thực hiện đánh giá định kỳ, nhận xét kết quả học tập của học viên và đề xuất giải pháp cải thiện.

- Cộng tác với đồng nghiệp trong việc phát triển giáo án, chia sẻ kinh nghiệm giảng dạy và hỗ trợ nhau trong công việc.

- Tham gia các sự kiện, hoạt động ngoại khóa, cuộc thi tiếng Anh do Trung tâm tổ chức.

- Thực hiện các công việc khác theo sự chỉ đạo của Ban giám đốc.

Với Mức Lương 8 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Nam/Nữ từ 22 tuổi, sức khỏe tốt.

- Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Sư phạm tiếng Anh hoặc Ngôn ngữ Anh và có chứng chỉ giảng dạy (TKT, TESOL, TESL, TEFL… ).

- Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm giảng dạy tại các trường hoặc trung tâm ngoại ngữ.

- Tinh thần trách nhiệm cao, yêu thích giảng dạy và có thái độ làm việc chuyên nghiệp.

- Sẵn sàng học hỏi, tiếp thu công nghệ và phương pháp giảng dạy mới.

- Có điểm IELTS 7.0+ hoặc Toeic 850 trở lên là một lợi thế.

Tại CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC QUỐC TẾ MIA Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương thỏa thuận theo năng lực từ 8.000.000 đồng đến 12.000.000 đồng/tháng.

- Môi trường làm việc chuyên nghiệp, đạt chuẩn quốc tế.

- Cơ sở vật chất và trang thiết bị giảng dạy hiện đại.

- Thưởng các ngày lễ tết trong năm.

- Thưởng theo hiệu quả làm việc.

- Được trang bị công cụ làm việc theo chính sách của công ty.

- Tham gia đầy đủ các chế độ bảo hiểm như BHXH, BHYT.

- Nghỉ phép năm.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC QUỐC TẾ MIA

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin