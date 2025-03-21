Tuyển Nhân viên Tư vấn Công Ty THHH Thương Mại và Du Lịch Global Wings Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 40 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên Tư vấn Tại Công Ty THHH Thương Mại và Du Lịch Global Wings Việt Nam
Mức lương
12 - 40 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
7 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: Số 51 lô 16 Lê Hồng Phong
- Đằng Lâm
- Hải An
- Hải Phòng. (Tầng 2, tòa nhà Daiichi life), Hải An ...và 1 địa điểm khác, Quận Hoàng Mai
Mô Tả Công Việc Nhân viên Tư vấn Với Mức Lương 12 - 40 Triệu
Nhận số điện thoại, thông tin khách, nhu cầu của khách từ bộ phận Marketing.
Hỗ trợ tư vấn cho khách hàng các sản phẩm du lịch qua điện thoại.
Chủ động, linh hoạt nắm bắt yêu cầu đặc thù của khách hàng để điều chỉnh gói dịch vụ phù hợp.
Hướng dẫn, theo dõi, quản lý tiến độ thanh toán của khách hàng.
Hỗ trợ, chăm sóc khách hàng, giải quyết các tình huống trong tour & sau tour.
Với Mức Lương 12 - 40 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Ứng viên tốt nghiệp Đại học hoặc cao đằng.
Có ít nhất 1 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực tư vấn bán hàng hoặc chăm sóc khách hàng.
Kỹ năng giao tiếp tốt, diễn đạt lưu loát, giọng nói truyền cảm.
Tư duy tích cực, hoạt ngôn, yêu thích giao tiếp và làm việc với khách hàng.
Kiên trì, có tinh thần trách nhiệm cao, luôn nỗ lực để đạt được mục tiêu.
Đam mê du lịch, yêu thích trải nghiệm là một lợi thế.
Tại Công Ty THHH Thương Mại và Du Lịch Global Wings Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì
Lương: 9 triệu - 12 triệu + thưởng kinh doanh.
Tổng thu nhập không giới hạn.
Thưởng kinh doanh tuần, tháng, quý theo kết quả kinh doanh
Công ty đảm bảo các chế độ bảo hiểm, du lịch hàng năm, quý. Đánh giá tăng lương định kỳ 2 lần/năm.
Được đào tạo chuyên môn nếu chưa có kinh nghiệm du lịch.
Văn hóa trẻ trung, đồng nghiệp cởi mở, chân thành, nhiệt huyết và máu lửa.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty THHH Thương Mại và Du Lịch Global Wings Việt Nam
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
