Tuyển Nhân viên Tư vấn Công Ty THHH Thương Mại và Du Lịch Global Wings Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 40 Triệu

Mức lương 12 - 40 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 7 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Số 51 lô 16 Lê Hồng Phong - Đằng Lâm - Hải An - Hải Phòng. (Tầng 2, tòa nhà Daiichi life), Hải An ...và 1 địa điểm khác, Quận Hoàng Mai

Mô Tả Công Việc Nhân viên Tư vấn Với Mức Lương 12 - 40 Triệu

Nhận số điện thoại, thông tin khách, nhu cầu của khách từ bộ phận Marketing.

Hỗ trợ tư vấn cho khách hàng các sản phẩm du lịch qua điện thoại.

Chủ động, linh hoạt nắm bắt yêu cầu đặc thù của khách hàng để điều chỉnh gói dịch vụ phù hợp.

Hướng dẫn, theo dõi, quản lý tiến độ thanh toán của khách hàng.

Hỗ trợ, chăm sóc khách hàng, giải quyết các tình huống trong tour & sau tour.

Với Mức Lương 12 - 40 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Ứng viên tốt nghiệp Đại học hoặc cao đằng.

Có ít nhất 1 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực tư vấn bán hàng hoặc chăm sóc khách hàng.

Kỹ năng giao tiếp tốt, diễn đạt lưu loát, giọng nói truyền cảm.

Tư duy tích cực, hoạt ngôn, yêu thích giao tiếp và làm việc với khách hàng.

Kiên trì, có tinh thần trách nhiệm cao, luôn nỗ lực để đạt được mục tiêu.

Đam mê du lịch, yêu thích trải nghiệm là một lợi thế.

Tại Công Ty THHH Thương Mại và Du Lịch Global Wings Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì

Lương: 9 triệu - 12 triệu + thưởng kinh doanh.

Tổng thu nhập không giới hạn.

Thưởng kinh doanh tuần, tháng, quý theo kết quả kinh doanh

Công ty đảm bảo các chế độ bảo hiểm, du lịch hàng năm, quý. Đánh giá tăng lương định kỳ 2 lần/năm.

Được đào tạo chuyên môn nếu chưa có kinh nghiệm du lịch.

Văn hóa trẻ trung, đồng nghiệp cởi mở, chân thành, nhiệt huyết và máu lửa.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty THHH Thương Mại và Du Lịch Global Wings Việt Nam

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin