Tuyển Nhân viên Tư vấn Công ty cổ phần cơ điện và môi trường Việt Nam làm việc tại Đồng Nai thu nhập 7 - 15 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên Tư vấn Tại Công ty cổ phần cơ điện và môi trường Việt Nam
Mức lương
7 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Đồng Nai: 421/15 Đồng Khởi, Tân Tiến, Biên Hoà, Thành phố Biên Hòa
Mô Tả Công Việc Nhân viên Tư vấn Với Mức Lương 7 - 15 Triệu
Chịu trách nhiệm về hồ sơ tư vấn môi trường phụ trách
Báo cáo tình hình công việc hàng tuần cho Trưởng phòng
Cập nhật thông tin về Luật, Nghị định, Thông tư về môi trường
Định kỳ hàng tuần: học các Quy định, Quy phạm, Thông tư, Nghị định
Với Mức Lương 7 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành môi trường hoặc các chuyên ngành liên quan
Không yêu cầu kinh nghiệm
Nắm vững các văn bản Luật, thông tư, nghị định, quy chuẩn về môi trường
Có nguyện vọng gắn bó lâu dài với Công ty
Tại Công ty cổ phần cơ điện và môi trường Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì
Mức lương: 7 - 15 triệu/ tháng
Thời gian thử việc: Từ 0 đến 2 tháng (tùy theo năng lực của ứng viên).
Đặc biệt: được xét tăng lương định kỳ hoặc thời điểm, tùy theo năng lực của NLĐ
Hưởng đầy đủ chế độ BHXH, BHYT, BHTN;
Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động, nhiều cơ hội thăng tiến;
Luôn được đào tạo, khuyến khích và tạo cơ hội để phát triển kiến thức, kỹ năng mềm;
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty cổ phần cơ điện và môi trường Việt Nam
