Tuyển Nhân viên Tư vấn Công ty cổ phần cơ điện và môi trường Việt Nam làm việc tại Đồng Nai thu nhập 7 - 15 Triệu

Mức lương 7 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Đồng Nai: 421/15 Đồng Khởi, Tân Tiến, Biên Hoà, Thành phố Biên Hòa

Mô Tả Công Việc Nhân viên Tư vấn Với Mức Lương 7 - 15 Triệu

Chịu trách nhiệm về hồ sơ tư vấn môi trường phụ trách

Báo cáo tình hình công việc hàng tuần cho Trưởng phòng

Cập nhật thông tin về Luật, Nghị định, Thông tư về môi trường

Định kỳ hàng tuần: học các Quy định, Quy phạm, Thông tư, Nghị định

Với Mức Lương 7 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành môi trường hoặc các chuyên ngành liên quan

Không yêu cầu kinh nghiệm

Nắm vững các văn bản Luật, thông tư, nghị định, quy chuẩn về môi trường

Có nguyện vọng gắn bó lâu dài với Công ty

Tại Công ty cổ phần cơ điện và môi trường Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương: 7 - 15 triệu/ tháng

Thời gian thử việc: Từ 0 đến 2 tháng (tùy theo năng lực của ứng viên).

Đặc biệt: được xét tăng lương định kỳ hoặc thời điểm, tùy theo năng lực của NLĐ

Hưởng đầy đủ chế độ BHXH, BHYT, BHTN;

Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động, nhiều cơ hội thăng tiến;

Luôn được đào tạo, khuyến khích và tạo cơ hội để phát triển kiến thức, kỹ năng mềm;

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty cổ phần cơ điện và môi trường Việt Nam

