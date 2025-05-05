Tuyển Nhân viên Tư vấn Công Ty Cổ Phần Tư Vấn Xây Dựng Delta-Asia làm việc tại Đồng Nai thu nhập 11 - 15 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên Tư vấn Tại Công Ty Cổ Phần Tư Vấn Xây Dựng Delta-Asia
Mức lương
11 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nam
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
3 năm
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc
- Đồng Nai:
- Đồng Nai
Mô Tả Công Việc Nhân viên Tư vấn Với Mức Lương 11 - 15 Triệu
Giám sát chất lượng tất cả các công tác điện động lực, điện nhẹ, điện lạnh, cấp thoát nước, PCCC.
Làm báo cáo ngày về tình hình công trường trên app.
Làm báo cáo nghiệm thu các hạng mục trên app (nếu có).
Chụp ảnh các hạng mục thi công, upload dữ liệu, tiến độ.
Hỗ trợ, kết hợp với văn phòng, kiểm tra các sai sót và báo cáo về hiện trạng – chỉnh sửa.
Thực hiện các công việc có liên quan đến chuyên môn.
Làm việc từ thứ 2 đến thứ 7 tại công trình (8h – 17h)
Với Mức Lương 11 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tốt nghiệp chuyên ngành từ trung cấp trở lên
Siêng năng – trung thực
Đã từng giám sát công trình công nghiệp
Kinh nghiệm tối thiểu 3 năm
Có chứng chi giám sát lắp đặt thiết bị vào công trình DD&CN hạng 2 trở lên
Ưu tiên ứng viên có thể đi công trình các tỉnh xa.
Sử dụng thành thạo chương trình CAD, Revit sẽ là một lợi thế.
Khả năng làm việc độc lập, sáng tạo, làm việc theo nhóm và chịu được áp lực công việc cao.
Có tinh thần ham học hỏi, nhiệt huyết, trách nhiệm cao trong công việc.
Ưu tiên biết tiếng Anh, tiếng Trung chuyên ngành
Siêng năng – trung thực
Đã từng giám sát công trình công nghiệp
Kinh nghiệm tối thiểu 3 năm
Có chứng chi giám sát lắp đặt thiết bị vào công trình DD&CN hạng 2 trở lên
Ưu tiên ứng viên có thể đi công trình các tỉnh xa.
Sử dụng thành thạo chương trình CAD, Revit sẽ là một lợi thế.
Khả năng làm việc độc lập, sáng tạo, làm việc theo nhóm và chịu được áp lực công việc cao.
Có tinh thần ham học hỏi, nhiệt huyết, trách nhiệm cao trong công việc.
Ưu tiên biết tiếng Anh, tiếng Trung chuyên ngành
Tại Công Ty Cổ Phần Tư Vấn Xây Dựng Delta-Asia Thì Được Hưởng Những Gì
Môi trường làm việc thân thiện, chuyên nghiệp.
Hưởng đầy đủ các chế độ BHXH, BHYT theo quy định của pháp luật.
Thưởng lễ, tết… theo chính sách của công ty.
Được thăng tiến theo năng lực và hiệu quả thực tế.
Hưởng đầy đủ các chế độ BHXH, BHYT theo quy định của pháp luật.
Thưởng lễ, tết… theo chính sách của công ty.
Được thăng tiến theo năng lực và hiệu quả thực tế.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Tư Vấn Xây Dựng Delta-Asia
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
Để xem bạn có phù hợp với vị trí công việc này không, hãy
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI