Tuyển Nhân viên Tư vấn Công Ty Cổ Phần Tư Vấn Xây Dựng Delta-Asia làm việc tại Đồng Nai thu nhập 11 - 15 Triệu

Địa điểm làm việc - Đồng Nai

Giám sát chất lượng tất cả các công tác điện động lực, điện nhẹ, điện lạnh, cấp thoát nước, PCCC.

Làm báo cáo ngày về tình hình công trường trên app.

Làm báo cáo nghiệm thu các hạng mục trên app (nếu có).

Chụp ảnh các hạng mục thi công, upload dữ liệu, tiến độ.

Hỗ trợ, kết hợp với văn phòng, kiểm tra các sai sót và báo cáo về hiện trạng – chỉnh sửa.

Thực hiện các công việc có liên quan đến chuyên môn.

Làm việc từ thứ 2 đến thứ 7 tại công trình (8h – 17h)

Tốt nghiệp chuyên ngành từ trung cấp trở lên

Siêng năng – trung thực

Đã từng giám sát công trình công nghiệp

Kinh nghiệm tối thiểu 3 năm

Có chứng chi giám sát lắp đặt thiết bị vào công trình DD&CN hạng 2 trở lên

Ưu tiên ứng viên có thể đi công trình các tỉnh xa.

Sử dụng thành thạo chương trình CAD, Revit sẽ là một lợi thế.

Khả năng làm việc độc lập, sáng tạo, làm việc theo nhóm và chịu được áp lực công việc cao.

Có tinh thần ham học hỏi, nhiệt huyết, trách nhiệm cao trong công việc.

Ưu tiên biết tiếng Anh, tiếng Trung chuyên ngành

Môi trường làm việc thân thiện, chuyên nghiệp.

Hưởng đầy đủ các chế độ BHXH, BHYT theo quy định của pháp luật.

Thưởng lễ, tết… theo chính sách của công ty.

Được thăng tiến theo năng lực và hiệu quả thực tế.

