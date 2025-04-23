Tuyển Nhân viên Tư vấn Tập Đoàn Giáo Dục Đại Trường Phát làm việc tại Đồng Nai thu nhập Thỏa thuận

- Công việc liên quan Admin:

Quản lý nguồn sách mẫu, tài khoàn trial,…cập nhật hàng mới, hàng tồn, hàng đã cho khách mượn, hàng tặng khách.

Cập nhật dữ liệu khách hàng được giao, các sản phẩm khách hàng đã từng, đang hoặc dự kiến sử dụng.

- Công việc liên quan đến Tư vấn sản phẩm:

Nghiên cứu và nắm rõ các sản phẩm của công ty

Hiểu rõ xu thế của thị trường và các sản phẩm của đối thủ cạnh tranh

Tìm hiểu nhu cầu của khách hàng, nắm bắt khó khăn của khách hàng để tư vấn khách hàng sử dụng/ chuyển sang sử dụng sản phẩm của công ty

Thực hiện các hoạt động hỗ trợ khách hàng (tập huấn giáo viên, tập huấn nhân viên, tư vấn và viết khung chương trình, PPCT, parent’s guides, chuyển giao tài liệu theo sự cho phép của NXB và chính sách của công ty….) để giải quyết các khó khăn của khách hàng cũng như tăng ưu thế cạnh tranh của khách hàng và đảm bảo khách hàng sử dụng sản phẩm thành công

Thiết kế slides/ mô tả sản phẩm để giới thiệu sản phẩm cho khách hàng

Viết phần chuyên môn cho các dự án trình Ban Giám đốc/ Ban Giám hiệu các trường nhằm bán hàng

Thiết lập niềm tin và duy trì mối quan hệ tốt với khách hàng cũ

Tìm kiếm, phát triển thêm khách hàng mới

Tối ưu hóa bán hàng cho các khách hàng đang nắm giữ.

- Công việc liên quan đến hội thảo: