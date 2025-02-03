Tuyển Nhân viên Tư vấn CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁO DỤC MOONLIGHT làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 30 Triệu

Mức lương 8 - 30 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Nghỉ Lễ - Tết (Tết Dương lịch, Tết âm lịch, 10/03, 30/04, 01/05, 02/09), hiếu, hỉ, ốm đau, thai sản,...; thưởng các ngày Lễ - Tết (30/04, 01/05, 02/09, Tết Trung thu, Tết Dương lịch, Tết âm lịch); thưởng sinh nhật nhân viên,... - Thưởng Tết từ 1,5 – 2 tháng lương. - Tăng lương định kỳ 2 lần/năm. - Được tham gia du lịch 2 lần/năm, các hoạt động teambuilding, year and party, event, sự kiện của công ty..... - Có cơ hội được làm việc và học tập trong môi trường Tiếng Anh hàng đầu về chất lượng giản, Quận Hoàng Mai

Mô Tả Công Việc Nhân viên Tư vấn Với Mức Lương 8 - 30 Triệu

- Giới thiệu, tư vấn, chia sẻ, giải thích cho khách hàng về nội dung các khóa học

- Hướng dẫn học viên tham gia kiểm tra trình độ đầu vào và học thử online.

- Chăm sóc, hỗ trợ, giải đáp các vấn đề liên quan cho khách hàng.

- Data nhận từ bộ phận MKT,data nóng khách có nhu cầu 80% chạy từ quảng cáo kênh FB , Google , tiktok , Email MKT.

Với Mức Lương 8 - 30 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp trung cấp trở lên .

- Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm trong ngành tuyển sinh hoặc telesales từ 6 tháng trở lên

- Ưu tiên độ tuổi: 1989 - 2003

- Giọng nói dễ nghe, truyền cảm và tự tin. Không nói giọng địa phương.

- Khả năng giao tiếp qua điện thoại tốt.

- Linh hoạt ứng phó các tình huống bất ngờ

- Có khả năng tổ chức và phối hợp công việc với mọi người trong team.

- Trung thực, có tinh thần trách nhiệm.

- Cam kết làm việc lâu dài.

- Có laptop cá nhân

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁO DỤC MOONLIGHT Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập khi đạt 100% KPI: 8 triệu VND - 30 triệu VND

Lương cứng không phụ thuộc doanh số

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁO DỤC MOONLIGHT

