Tuyển Sales Bán lẻ/Dịch vụ tiêu dùng Công Ty TNHH Chế Biến Thực Phẩm Đông Đô làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 13 Triệu

Mức lương 9 - 13 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 4 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: THÀNH ĐÔ - Số 27 Lạc Trung, Phường Vĩnh Tuy, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội, Hai Bà Trưng ...và 7 địa điểm khác

Mô Tả Công Việc Sales Bán lẻ/Dịch vụ tiêu dùng Với Mức Lương 9 - 13 Triệu

- Tiếp thị và bán sản phẩm của Công ty tại các siêu thị, cửa hàng, điểm bán hàng

- Giới thiệu cho khách hàng các chương trình đang thực hiện khuyến mại của Công ty.

- Thuyết phục khách hàng chọn mua sản phẩm Công ty.

- Tạo quan hệ tốt với các khách hàng và đáp ứng kịp thời những thắc mắc phản hồi của người tiêu dùng.

- Luôn có mặt tại khu vực trưng bầy để tư vấn giới thiệu và giúp khách hàng lựa chọn sản phẩm của Công ty.

- Trưng bầy hàng hóa : Luôn luôn đảm bảo quầy kệ được sắp xếp gọn gàng , hình ảnh trưng bày đạt yêu cầu.

- Sắp xếp hàng lên quầy và trưng bầy hàng với thời gian nhanh nhất và hiệu quả nhất.

- Tuân thủ nội quy, quy định của Công ty và tại điểm bán.

- Thực hiện các nhiệm vụ, báo cáo khác theo yêu cầu của cấp trên.

Với Mức Lương 9 - 13 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp trung học phổ thông trở lên.

- Có ít nhất 06 tháng kinh nghiệm làm ở vị trí tư vấn, pg, nhân viên kinh doanh, nhân viên bán hàng,...

- Kỹ năng giao tiếp tốt.

- Có các kiến thức thị trường, hệ thống siêu thị, tâm lý người tiêu dùng.

- Thành thạo tin học văn phòng và phần mềm liên quan.

Thời gian làm việc:

+ Thứ 2 - CN và ngày lễ: 10h00 - 12h00 & 14h00 - 20h00. Nghỉ T4 hoặc T5 hàng tuần

+ Nghỉ 1 ngày trong tuần, tháng nghỉ 4-5 ngày/tháng. Các ngày Lễ, Tết sẽ được sắp xếp nghỉ bù.

Tại Công Ty TNHH Chế Biến Thực Phẩm Đông Đô Thì Được Hưởng Những Gì

- Thu nhập: 9-13tr (Lương cơ bản + Thưởng KPI + Thưởng vượt DS)

- Phụ cấp điện thoại, xăng xe, di chuyển, dừng đỗ,....

- Phụ cấp ăn ca/ăn trưa

- Được tham gia BHXH, BHYT, BHTN,...theo quy định.

- Được tham gia các khoá đào tạo trong và ngoài Công ty.

- Cơ hội tham gia các chương trình Tiệc cuối năm, teambuilding, du lịch, nghỉ mát,...hàng năm

- Quà tặng các ngày sinh nhật, Lễ, Tết, 8/3, 20/10,...

- Địa điểm làm việc: Hà Nội, Bắc Giang, Hải Phòng,...

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Chế Biến Thực Phẩm Đông Đô

