Tuyển Sales Bán lẻ/Dịch vụ tiêu dùng Công Ty TNHH Chế Biến Thực Phẩm Đông Đô làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 13 Triệu

Công Ty TNHH Chế Biến Thực Phẩm Đông Đô
Ngày đăng tuyển: 13/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 10/12/2024
Công Ty TNHH Chế Biến Thực Phẩm Đông Đô

Sales Bán lẻ/Dịch vụ tiêu dùng

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Sales Bán lẻ/Dịch vụ tiêu dùng Tại Công Ty TNHH Chế Biến Thực Phẩm Đông Đô

Mức lương
9 - 13 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
4 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: THÀNH ĐÔ

- Số 27 Lạc Trung, Phường Vĩnh Tuy, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội, Hai Bà Trưng ...và 7 địa điểm khác

Mô Tả Công Việc Sales Bán lẻ/Dịch vụ tiêu dùng Với Mức Lương 9 - 13 Triệu

- Tiếp thị và bán sản phẩm của Công ty tại các siêu thị, cửa hàng, điểm bán hàng
- Giới thiệu cho khách hàng các chương trình đang thực hiện khuyến mại của Công ty.
- Thuyết phục khách hàng chọn mua sản phẩm Công ty.
- Tạo quan hệ tốt với các khách hàng và đáp ứng kịp thời những thắc mắc phản hồi của người tiêu dùng.
- Luôn có mặt tại khu vực trưng bầy để tư vấn giới thiệu và giúp khách hàng lựa chọn sản phẩm của Công ty.
- Trưng bầy hàng hóa : Luôn luôn đảm bảo quầy kệ được sắp xếp gọn gàng , hình ảnh trưng bày đạt yêu cầu.
- Sắp xếp hàng lên quầy và trưng bầy hàng với thời gian nhanh nhất và hiệu quả nhất.
-
- Tuân thủ nội quy, quy định của Công ty và tại điểm bán.
- Thực hiện các nhiệm vụ, báo cáo khác theo yêu cầu của cấp trên.

Với Mức Lương 9 - 13 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp trung học phổ thông trở lên.
- Có ít nhất 06 tháng kinh nghiệm làm ở vị trí tư vấn, pg, nhân viên kinh doanh, nhân viên bán hàng,...
- Kỹ năng giao tiếp tốt.
- Có các kiến thức thị trường, hệ thống siêu thị, tâm lý người tiêu dùng.
- Thành thạo tin học văn phòng và phần mềm liên quan.
Thời gian làm việc:
+ Thứ 2 - CN và ngày lễ: 10h00 - 12h00 & 14h00 - 20h00. Nghỉ T4 hoặc T5 hàng tuần
+ Nghỉ 1 ngày trong tuần, tháng nghỉ 4-5 ngày/tháng. Các ngày Lễ, Tết sẽ được sắp xếp nghỉ bù.

Tại Công Ty TNHH Chế Biến Thực Phẩm Đông Đô Thì Được Hưởng Những Gì

- Thu nhập: 9-13tr (Lương cơ bản + Thưởng KPI + Thưởng vượt DS)
- Phụ cấp điện thoại, xăng xe, di chuyển, dừng đỗ,....
- Phụ cấp ăn ca/ăn trưa
- Được tham gia BHXH, BHYT, BHTN,...theo quy định.
- Được tham gia các khoá đào tạo trong và ngoài Công ty.
- Cơ hội tham gia các chương trình Tiệc cuối năm, teambuilding, du lịch, nghỉ mát,...hàng năm
- Quà tặng các ngày sinh nhật, Lễ, Tết, 8/3, 20/10,...
- Địa điểm làm việc: Hà Nội, Bắc Giang, Hải Phòng,...

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Chế Biến Thực Phẩm Đông Đô

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công Ty TNHH Chế Biến Thực Phẩm Đông Đô

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm:

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

