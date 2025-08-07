Tuyển Nhân viên mua hàng Công ty Cổ Phần In và Bao Bì Goldsun Pro Company làm việc tại Bắc Ninh thu nhập 9 - 13 Triệu

Mức lương 9 - 13 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Bắc Ninh: KCN QUẾ VÕ, Quế Võ, Thành phố Bắc Ninh

Tìm kiếm, đánh giá và lựa chọn nhà cung cấp nguyên vật liệu in ấn, xuất bản phù hợp.

Thương lượng giá cả, điều khoản hợp đồng với nhà cung cấp.

Quản lý hợp đồng, đảm bảo việc cung cấp nguyên vật liệu đúng tiến độ, chất lượng và số lượng.

Kiểm soát chất lượng nguyên vật liệu đầu vào, đảm bảo đáp ứng tiêu chuẩn sản xuất.

Theo dõi thị trường, cập nhật thông tin giá cả, nguồn cung nguyên vật liệu.

Phân tích dữ liệu, báo cáo tình hình cung ứng nguyên vật liệu.

Xây dựng và duy trì mối quan hệ tốt với nhà cung cấp.

Đề xuất các giải pháp tối ưu hóa chi phí mua hàng.

Tham gia vào quá trình lập kế hoạch sản xuất, dự báo nhu cầu nguyên vật liệu.

Tốt nghiệp Cao đẳng trở lên chuyên ngành Quản trị kinh doanh, Kinh tế, hoặc các chuyên ngành liên quan.

Ít nhất 2 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực thu mua nguyên vật liệu, ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm trong ngành in ấn, xuất bản.

Hiểu biết về các loại nguyên vật liệu in ấn, xuất bản (giấy, mực in,...)

Kỹ năng đàm phán, thương lượng tốt.

Kỹ năng phân tích, tổng hợp thông tin và lập báo cáo.

Khả năng làm việc độc lập và làm việc nhóm.

Thành thạo tin học văn phòng (Word, Excel, Powerpoint).

Cẩn thận, tỉ mỉ, có trách nhiệm trong công việc.

Khả năng giao tiếp tốt, xây dựng và duy trì mối quan hệ tốt với nhà cung cấp.

Mức lương cạnh tranh, xứng đáng với năng lực và kinh nghiệm.

Thưởng theo hiệu quả công việc, thưởng các ngày lễ tết.

Chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp theo quy định của pháp luật.

Môi trường làm việc năng động, chuyên nghiệp, cơ hội thăng tiến.

Được tham gia các hoạt động tập thể, teambuilding.

Khám sức khỏe định kỳ.

