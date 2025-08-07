Tuyển Nhân viên mua hàng Công ty Cổ Phần In và Bao Bì Goldsun Pro Company làm việc tại Bắc Ninh thu nhập 9 - 13 Triệu

Tuyển Nhân viên mua hàng Công ty Cổ Phần In và Bao Bì Goldsun Pro Company làm việc tại Bắc Ninh thu nhập 9 - 13 Triệu

Công ty Cổ Phần In và Bao Bì Goldsun Pro Company
Ngày đăng tuyển: 07/08/2025
Hạn nộp hồ sơ: 06/09/2025
Công ty Cổ Phần In và Bao Bì Goldsun Pro Company

Nhân viên mua hàng

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên mua hàng Tại Công ty Cổ Phần In và Bao Bì Goldsun Pro Company

Mức lương
9 - 13 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Bắc Ninh: KCN QUẾ VÕ, Quế Võ, Thành phố Bắc Ninh

Mô Tả Công Việc Nhân viên mua hàng Với Mức Lương 9 - 13 Triệu

Tìm kiếm, đánh giá và lựa chọn nhà cung cấp nguyên vật liệu in ấn, xuất bản phù hợp.
Thương lượng giá cả, điều khoản hợp đồng với nhà cung cấp.
Quản lý hợp đồng, đảm bảo việc cung cấp nguyên vật liệu đúng tiến độ, chất lượng và số lượng.
Kiểm soát chất lượng nguyên vật liệu đầu vào, đảm bảo đáp ứng tiêu chuẩn sản xuất.
Theo dõi thị trường, cập nhật thông tin giá cả, nguồn cung nguyên vật liệu.
Phân tích dữ liệu, báo cáo tình hình cung ứng nguyên vật liệu.
Xây dựng và duy trì mối quan hệ tốt với nhà cung cấp.
Đề xuất các giải pháp tối ưu hóa chi phí mua hàng.
Tham gia vào quá trình lập kế hoạch sản xuất, dự báo nhu cầu nguyên vật liệu.

Với Mức Lương 9 - 13 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Cao đẳng trở lên chuyên ngành Quản trị kinh doanh, Kinh tế, hoặc các chuyên ngành liên quan.
Ít nhất 2 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực thu mua nguyên vật liệu, ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm trong ngành in ấn, xuất bản.
Hiểu biết về các loại nguyên vật liệu in ấn, xuất bản (giấy, mực in,...)
Kỹ năng đàm phán, thương lượng tốt.
Kỹ năng phân tích, tổng hợp thông tin và lập báo cáo.
Khả năng làm việc độc lập và làm việc nhóm.
Thành thạo tin học văn phòng (Word, Excel, Powerpoint).
Cẩn thận, tỉ mỉ, có trách nhiệm trong công việc.
Khả năng giao tiếp tốt, xây dựng và duy trì mối quan hệ tốt với nhà cung cấp.

Tại Công ty Cổ Phần In và Bao Bì Goldsun Pro Company Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương cạnh tranh, xứng đáng với năng lực và kinh nghiệm.
Thưởng theo hiệu quả công việc, thưởng các ngày lễ tết.
Chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp theo quy định của pháp luật.
Môi trường làm việc năng động, chuyên nghiệp, cơ hội thăng tiến.
Được tham gia các hoạt động tập thể, teambuilding.
Khám sức khỏe định kỳ.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ Phần In và Bao Bì Goldsun Pro Company

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Báo cáo tin tuyển dụng
Báo cáo tin tuyển dụng: Nếu bạn thấy rằng tin tuyển dụng này không đúng hoặc có dấu hiệu lừa đảo, hãy phản ánh với chúng tôi.

Liên Hệ Công Ty

Công ty Cổ Phần In và Bao Bì Goldsun Pro Company

Công ty Cổ Phần In và Bao Bì Goldsun Pro Company

Quy mô: Trên 1000 Nhân viên
Địa điểm: Lô H12, KCN Quế Võ, Nam Sơn, Bắc Ninh

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

Chia Sẻ Tin Với Bạn Bè

Sao chép đường dẫn
https://job3s.ai/viec-lam-tuyen-nhan-vien-mua-hang-thu-nhap-9-13-trieu-toan-thoi-gian-tai-bac-ninh-job365141
Mạng xã hội

Tải ngay app tìm việc job3s.ai

Tải app Tải app
Tải app

Việc làm cùng ngành nghề

Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Kỹ Nghệ Kingtech
Tuyển Nhân viên mua hàng Công Ty Cổ Phần Kỹ Nghệ Kingtech làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 15 Triệu
Công Ty Cổ Phần Kỹ Nghệ Kingtech
Hạn nộp: 12/10/2025
Hà Nội Còn 26 ngày để ứng tuyển 9 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Đầu tư Ngọc Thịnh Phát
Tuyển Nhân viên mua hàng Công ty TNHH Đầu tư Ngọc Thịnh Phát làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 9 Triệu
Công ty TNHH Đầu tư Ngọc Thịnh Phát
Hạn nộp: 08/10/2025
Hà Nội Còn 22 ngày để ứng tuyển 7 - 9 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH TM DV ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN AN PHÚC
Tuyển Nhân viên mua hàng Công ty TNHH TM DV ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN AN PHÚC làm việc tại Bình Dương thu nhập 7 - 8 Triệu
Công ty TNHH TM DV ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN AN PHÚC
Hạn nộp: 31/10/2025
Bình Dương Còn 45 ngày để ứng tuyển 7 - 8 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN VINA ELECTRIC
Tuyển Nhân viên mua hàng CÔNG TY CỔ PHẦN VINA ELECTRIC làm việc tại Bắc Ninh thu nhập 8 - 15 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN VINA ELECTRIC
Hạn nộp: 30/09/2025
Bắc Ninh Còn 14 ngày để ứng tuyển 8 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ LCC
Tuyển Nhân viên mua hàng CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ LCC làm việc tại Bắc Ninh thu nhập 15 - 250 Triệu
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ LCC
Hạn nộp: 25/09/2025
Bắc Ninh Còn 9 ngày để ứng tuyển 15 - 250 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH CƠ KHÍ NHỰA VIỆT ÚC
Tuyển Nhân viên mua hàng CÔNG TY TNHH CƠ KHÍ NHỰA VIỆT ÚC làm việc tại Đồng Nai thu nhập 8 - 9 Triệu
CÔNG TY TNHH CƠ KHÍ NHỰA VIỆT ÚC
Hạn nộp: 25/09/2025
Đồng Nai Còn 9 ngày để ứng tuyển 8 - 9 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH công nghệ Amtran Việt Nam
Tuyển Nhân viên mua hàng Công ty TNHH công nghệ Amtran Việt Nam làm việc tại Hải Phòng thu nhập Thỏa thuận
Công ty TNHH công nghệ Amtran Việt Nam
Hạn nộp: 19/09/2025
Hải Phòng Còn 3 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Đầu tư thương mại và du lịch quốc tế Hòa Bình
Tuyển Nhân viên mua hàng Công ty TNHH Đầu tư thương mại và du lịch quốc tế Hòa Bình làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 12 Triệu
Công ty TNHH Đầu tư thương mại và du lịch quốc tế Hòa Bình
Hạn nộp: 30/09/2025
Hà Nội Còn 14 ngày để ứng tuyển 9 - 12 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN THIẾT KẾ HỢP NHẤT
Tuyển Nhân viên mua hàng CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN THIẾT KẾ HỢP NHẤT làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN THIẾT KẾ HỢP NHẤT
Hạn nộp: 13/09/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Đầu tư BeNK
Tuyển Nhân viên mua hàng Công ty Cổ phần Đầu tư BeNK làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu
Công ty Cổ phần Đầu tư BeNK
Hạn nộp: 17/09/2025
Hà Nội Còn 1 ngày để ứng tuyển 10 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm cùng khu vực

Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Dreamtech Việt Nam
Tuyển Nhân viên quản lý chất lượng Công ty TNHH Dreamtech Việt Nam làm việc tại Bắc Ninh thu nhập 500 - 700 USD
Công ty TNHH Dreamtech Việt Nam
Hạn nộp: 15/10/2025
Bắc Ninh Còn 29 ngày để ứng tuyển 500 - 700 USD Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Ngân hàng TMCP Đông Nam Á - SEABANK Pro Company
Tuyển Chuyên viên khách hàng cá nhân Ngân hàng TMCP Đông Nam Á - SEABANK Pro Company làm việc tại Bắc Giang thu nhập Thỏa thuận
Ngân hàng TMCP Đông Nam Á - SEABANK Pro Company
Hạn nộp: 30/10/2025
Bắc Giang Bắc Ninh Còn 44 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Nhà Máy Sữa Đậu Nành Vinasoy Bắc Ninh (VNB) Pro Company
Tuyển Nhân viên vận hành Nhà Máy Sữa Đậu Nành Vinasoy Bắc Ninh (VNB) Pro Company làm việc tại Bắc Ninh thu nhập 9 - 11 Triệu
Nhà Máy Sữa Đậu Nành Vinasoy Bắc Ninh (VNB) Pro Company
Hạn nộp: 06/10/2025
Bắc Ninh Còn 20 ngày để ứng tuyển 9 - 11 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH JUPITER VIỆT NAM
Tuyển Chuyên viên đào tạo CÔNG TY TNHH JUPITER VIỆT NAM làm việc tại Bắc Ninh thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH JUPITER VIỆT NAM
Hạn nộp: 04/10/2025
Bắc Ninh Hải Phòng Bình Dương Còn 18 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VI MÔ Pro Company
Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VI MÔ Pro Company làm việc tại Tuyên Quang thu nhập 15 - 30 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VI MÔ Pro Company
Hạn nộp: 03/10/2025
Tuyên Quang Hà Giang Bắc Ninh Bắc Giang Còn 17 ngày để ứng tuyển 15 - 30 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VI MÔ Pro Company
Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VI MÔ Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 30 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VI MÔ Pro Company
Hạn nộp: 24/09/2025
Hà Nội Hải Phòng Quảng Ninh Hải Dương Thanh Hóa Ninh Bình Nam Định Hà Nam Hưng Yên Thái Bình Bắc Ninh Bắc Giang Lạng Sơn Thái Nguyên Bắc Kạn Tuyên Quang Hà Giang Cao Bằng Vĩnh Phúc Hòa Bình Phú Thọ Lào Cai Yên Bái Sơn La Điện Biên Lai Châu Kiên Giang Cà Mau Bạc Liêu Sóc Trăng Cần Thơ An Giang Đồng Tháp Tiền Giang Long An Bến Tre Đồng Nai Hà Tĩnh Bình Phước Nghệ An Còn 8 ngày để ứng tuyển 15 - 30 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN NÔNG NGHIỆP THASCOM
Tuyển Kế toán bán hàng CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN NÔNG NGHIỆP THASCOM làm việc tại Bắc Ninh thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN NÔNG NGHIỆP THASCOM
Hạn nộp: 01/10/2025
Bắc Ninh Còn 15 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN VINA ELECTRIC
Tuyển Nhân viên mua hàng CÔNG TY CỔ PHẦN VINA ELECTRIC làm việc tại Bắc Ninh thu nhập 8 - 15 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN VINA ELECTRIC
Hạn nộp: 30/09/2025
Bắc Ninh Còn 14 ngày để ứng tuyển 8 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ LCC
Tuyển Nhân viên mua hàng CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ LCC làm việc tại Bắc Ninh thu nhập 15 - 250 Triệu
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ LCC
Hạn nộp: 25/09/2025
Bắc Ninh Còn 9 ngày để ứng tuyển 15 - 250 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN MIỀN TRUNG
Tuyển Nhân viên văn phòng CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN MIỀN TRUNG làm việc tại Thanh Hóa thu nhập 6 - 15 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN MIỀN TRUNG
Hạn nộp: 23/09/2025
Thanh Hóa Bắc Ninh Còn 7 ngày để ứng tuyển 6 - 15 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Việc làm cùng mức lương

Tuyển dụng việc làm Công ty cổ phần phương tiện điện thông minh Selex
Tuyển Nhân viên kỹ thuật Công ty cổ phần phương tiện điện thông minh Selex làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 9 - 13 Triệu
Công ty cổ phần phương tiện điện thông minh Selex
Hạn nộp: 31/10/2025
Hồ Chí Minh Hà Nội Còn 45 ngày để ứng tuyển 9 - 13 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI SƠN THÀNH
Tuyển Quản lý Cửa hàng CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI SƠN THÀNH làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 13 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI SƠN THÀNH
Hạn nộp: 30/09/2025
Hà Nội Hà Nam Nghệ An Vĩnh Phúc Hồ Chí Minh Còn 14 ngày để ứng tuyển 9 - 13 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN TÍN NHA
Tuyển Kế toán công nợ CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN TÍN NHA làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 13 Triệu
CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN TÍN NHA
Hạn nộp: 30/09/2025
Hà Nội Còn 14 ngày để ứng tuyển 9 - 13 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Cuộc sống Cân bằng (Life Banlance)
Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty Cổ phần Cuộc sống Cân bằng (Life Banlance) làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 13 Triệu
Công ty Cổ phần Cuộc sống Cân bằng (Life Banlance)
Hạn nộp: 31/12/2025
Hà Nội Còn 106 ngày để ứng tuyển 9 - 13 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm mới nhất

Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Kỹ Nghệ Kingtech
Tuyển Nhân viên mua hàng Công Ty Cổ Phần Kỹ Nghệ Kingtech làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 15 Triệu
Công Ty Cổ Phần Kỹ Nghệ Kingtech
Hạn nộp: 12/10/2025
Hà Nội Còn 26 ngày để ứng tuyển 9 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Đầu tư Ngọc Thịnh Phát
Tuyển Nhân viên mua hàng Công ty TNHH Đầu tư Ngọc Thịnh Phát làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 9 Triệu
Công ty TNHH Đầu tư Ngọc Thịnh Phát
Hạn nộp: 08/10/2025
Hà Nội Còn 22 ngày để ứng tuyển 7 - 9 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH TM DV ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN AN PHÚC
Tuyển Nhân viên mua hàng Công ty TNHH TM DV ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN AN PHÚC làm việc tại Bình Dương thu nhập 7 - 8 Triệu
Công ty TNHH TM DV ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN AN PHÚC
Hạn nộp: 31/10/2025
Bình Dương Còn 45 ngày để ứng tuyển 7 - 8 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN VINA ELECTRIC
Tuyển Nhân viên mua hàng CÔNG TY CỔ PHẦN VINA ELECTRIC làm việc tại Bắc Ninh thu nhập 8 - 15 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN VINA ELECTRIC
Hạn nộp: 30/09/2025
Bắc Ninh Còn 14 ngày để ứng tuyển 8 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ LCC
Tuyển Nhân viên mua hàng CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ LCC làm việc tại Bắc Ninh thu nhập 15 - 250 Triệu
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ LCC
Hạn nộp: 25/09/2025
Bắc Ninh Còn 9 ngày để ứng tuyển 15 - 250 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH CƠ KHÍ NHỰA VIỆT ÚC
Tuyển Nhân viên mua hàng CÔNG TY TNHH CƠ KHÍ NHỰA VIỆT ÚC làm việc tại Đồng Nai thu nhập 8 - 9 Triệu
CÔNG TY TNHH CƠ KHÍ NHỰA VIỆT ÚC
Hạn nộp: 25/09/2025
Đồng Nai Còn 9 ngày để ứng tuyển 8 - 9 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH công nghệ Amtran Việt Nam
Tuyển Nhân viên mua hàng Công ty TNHH công nghệ Amtran Việt Nam làm việc tại Hải Phòng thu nhập Thỏa thuận
Công ty TNHH công nghệ Amtran Việt Nam
Hạn nộp: 19/09/2025
Hải Phòng Còn 3 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Đầu tư thương mại và du lịch quốc tế Hòa Bình
Tuyển Nhân viên mua hàng Công ty TNHH Đầu tư thương mại và du lịch quốc tế Hòa Bình làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 12 Triệu
Công ty TNHH Đầu tư thương mại và du lịch quốc tế Hòa Bình
Hạn nộp: 30/09/2025
Hà Nội Còn 14 ngày để ứng tuyển 9 - 12 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN THIẾT KẾ HỢP NHẤT
Tuyển Nhân viên mua hàng CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN THIẾT KẾ HỢP NHẤT làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN THIẾT KẾ HỢP NHẤT
Hạn nộp: 13/09/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Đầu tư BeNK
Tuyển Nhân viên mua hàng Công ty Cổ phần Đầu tư BeNK làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu
Công ty Cổ phần Đầu tư BeNK
Hạn nộp: 17/09/2025
Hà Nội Còn 1 ngày để ứng tuyển 10 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm được tìm kiếm nhiều nhất

Việc làm tham khảo

Tuyển Nhân viên mua hàng Công ty TNHH Sản xuất và Thương Mại Thành Phong làm việc tại Bắc Ninh thu nhập 13 - 15 Triệu Công ty TNHH Sản xuất và Thương Mại Thành Phong
13 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Nhân viên mua hàng Công ty Cổ Phần In và Bao Bì Goldsun Pro Company làm việc tại Bắc Ninh thu nhập 9 - 13 Triệu Công ty Cổ Phần In và Bao Bì Goldsun Pro Company
9 - 13 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Nhân viên mua hàng Công ty TNHH Welstory Việt Nam làm việc tại Bắc Ninh thu nhập Thỏa thuận Công ty TNHH Welstory Việt Nam
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Nhân viên mua hàng CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ LCC làm việc tại Bắc Ninh thu nhập 15 - 250 Triệu CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ LCC
15 - 250 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Nhân viên mua hàng CÔNG TY CỔ PHẦN VINA ELECTRIC làm việc tại Bắc Ninh thu nhập 8 - 15 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN VINA ELECTRIC
8 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm